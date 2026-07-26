Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με μία εμφάνιση που συνδύασε ταχύτητα, ψυχραιμία και αγωνιστικό χαρακτήρα, ο Αντώνης Βεντούρας κατέκτησε τη νίκη στον πρώτο αγώνα του 5ου γύρου του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU Road Racing, που διεξάγεται στη νέα πίστα A1 Motor Park της Βουλγαρίας.

Ο 14χρονος Έλληνας αναβάτης των ARP Racing Academy και Pascota Racing Team επιβεβαίωσε από τις Κατατακτήριες Δοκιμές ότι είχε τον ταχύτερο ρυθμό, κατακτώντας την Pole Position και ξεκινώντας από την πρώτη θέση του grid, στην κατηγορία SSP300, στην οποία συμμετέχει με Yamaha R3.

Η εξέλιξη του αγώνα όμως μόνο εύκολη δεν ήταν. Μετά την εκκίνηση βρέθηκε στην τρίτη θέση, στη συνέχεια ανέβηκε δεύτερος, όμως ένα μικρό λάθος στα φρένα τον έφερε ξανά πίσω, επιτρέποντας στον Τούρκο πρωτοπόρο Oguz Tashan να ανοίξει τη διαφορά.

Ο Βεντούρας δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μάχη. Με υπομονή, σωστές γραμμές και ώριμη στρατηγική προσπέρασε τον Παναγιώτη Κολλάρο και ξεκίνησε την αντεπίθεσή του προς την κορυφή. Στους δύο τελευταίους γύρους οι δύο πρωτοπόροι πρόσφεραν μοναδικό θέαμα, με συνεχείς εναλλαγές στην πρώτη θέση.

Στην τελευταία στροφή ο Έλληνας αναβάτης πέρασε δεύτερος, όμως στην ευθεία του τερματισμού εκμεταλλεύτηκε ιδανικά το slipstream, πέρασε μπροστά λίγα μόλις μέτρα πριν από την καρό σημαία και πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη, σημειώνοντας παράλληλα νέο προσωπικό ρεκόρ 1:49.785.

Αντώνης Βεντούρας – Yamaha R3

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ δυνατός και ο αγώνας είχε πολλές ανατροπές. Η πίστα είναι καινούργια και χρειάζεται χρόνο για να τη γνωρίσεις και να βρεις τον ιδανικό ρυθμό, όμως δουλέψαμε σωστά με την ομάδα, βελτιώναμε συνεχώς τους χρόνους μας και στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε.

Ο σημερινός αγώνας ήταν αφιερωμένος στον άνθρωπο που είμασταν μαζί στην ίδια ομάδα σε διαφορετικές κατηγορίες φυσικά, τον Adrian Sinner Rus (#97), που χάθηκε τόσο άδικα στον αγώνα της Τσεχίας. Για αυτόν το λόγο σήκωσα τη σημαία του στο βάθρο. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για να τιμήσω τη μνήμη του. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.

Θέλω να ευχαριστήσω την ARP Racing Academy, την Pascota Racing Team, όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μου καθημερινά, τους χορηγούς μου και φυσικά τους γονείς μου για την αμέριστη στήριξή τους. Από σήμερα κιόλας στρέφουμε όλη μας την προσοχή στον αυριανό αγώνα».

Οι υποστηρικτές του Αντώνη Βεντούρα συνεχίζουν να βρίσκονται στο πλευρό του σε κάθε βήμα της προσπάθειάς του, συμβάλλοντας στην πορεία του στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

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Θερμά συγχαρητήρια στον Αντώνη Βεντούρα για ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση με τα ελληνικά χρώματα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον δεύτερο αγώνα της Κυριακής.