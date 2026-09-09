του Δημήτρη Διατσίδη

Σημαντική επιτυχία σημείωσε ο Γιώργος Παρασκευάς στο BMU στην Σλοβακία, κατακτώντας το τρίτο σκαλί του βάθρου και τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στην F1000 του Βαλκανικού Πρωταθλήματος.

Το 5ο αγωνιστικό τριήμερο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας BMU πραγματοποιήθηκε στο Slovakia Ring, παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria, εξελισσόμενο σε μια ακόμη επιτυχία για τον Γιώργο Παρασκευά (#148), ο οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του BMU βάθρου.

Η κατηγορία F1000 του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, στην οποία αγωνίστηκε ο Έλληνας αναβάτης μεταξύ 14 συμμετοχών στη Σλοβακία, συμπεριλήφθηκε στο CUP1000 του Alpe Adria, όπου συνολικά βρέθηκαν στη σχάρα εκκίνησης 34 αναβάτες.

Ο Παρασκευάς, Team Manager και οδηγός της WOLF-RACING MOTUL WRRS BMW MOTORRAD, στο τέλος του τριημέρου είχε συλλέξει αρκετούς βαθμούς ώστε να ανέβει στη δεύτερη θέση της κατηγορίας F1000 μετά από μια 4η θέση στον πρώτο Αγώνα και μια εξαιρετική 3η στον δεύτερο.

Κατέρριψε τα προσωπικά ρεκόρ του, βελτιώνοντας κατά ένα δευτερόλεπτο την καλύτερη επίδοση του, γράφοντας στο χρονόμετρο 2.13’872, ενώ παράλληλα, η πρώτη μοτοσυκλέτα BMW στην κατηγορία ήταν η BMW S1000RR WSR4 του Παρασκευά. Όλα αυτά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος, «με ένα χέρι» καθώς ο τραυματισμός στο δεξί του χέρι έχει εξελιχθεί σε τενοντίτιδα, δυσκολεύοντας σημαντικά την προσπάθεια του πάνω στη μοτοσυκλέτα, χωρίς αυτό όμως να τον κρατάει πίσω.

Το Σάββατο 05/09, οι 34 αναβάτες πήραν θέση στη σχάρα εκκίνησης για τον πρώτο Αγώνα εννέα γύρων με τον Παρασκευά να ξεκινά από την 22η θέση. Μετά το σβήσιμο των φώτων ξεκίνησε μια εντυπωσιακή μάχη ανάκτησης θέσεων και μέχρι τον τρίτο γύρο είχε αφήσει πίσω του έξι συμμετέχοντες, ανεβαίνοντας στην 4η θέση για το BMU και 16η θέση για το Alpe Adria, μπροστά από τον βασικό αντίπαλο του, τον Αντριάν Μπόρς #229 από την Ρουμανία.

Στον τέταρτο γύρο η μοτοσυκλέτα του Έλληνα πιλότου έκανε high side, ο Παρασκευάς πήρε γρήγορα τον έλεγχο και κράτησε την BMW, αποφεύγοντας πτώση ή έξοδο. Το περιστατικό του κόστισε δυο θέσεις, τη μια από τον Ρουμάνο. Στην 18η θέση πλέον, δεν εγκατέλειψε τη μάχη, καθώς είχε στη διάθεση του άλλους πέντε γύρους να ανακάμψει. Χωρίς να αφήσει τους αναβάτες να απομακρυνθούν και αυξάνοντας τον ρυθμό του, στον έβδομο γύρο πέρασε στην 17η, ενώ ακριβώς στο ίδιο σημείο που είχε χάσει τη θέση του, προσπέρασε τον Ρουμάνο αντίπαλο του ανεβαίνοντας ξανά στην 4η της F1000, όπου και τερμάτισε.

Την Κυριακή 06/09, ακολούθησε ο δεύτερος Αγώνας, ο οποίος επιφύλασσε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για τον πιλότο μας. Ξεκινώντας και πάλι από την 22η θέση, μετά την εκκίνηση είχε φτάσει ήδη στην 16η, όμως λίγες στροφές αργότερα αναγκάστηκε να σηκώσει τη μοτοσυκλέτα του για να μην έρθει σε επαφή με αναβάτη, στερώντας του δυο θέσεις.

Στον τρίτο γύρο, στη στροφή δέκα, ένα γλίστρημα δεν του επέτρεψε να μειώσει τον χρόνο του, γράφοντας 3 δευτερόλεπτα πάνω από το ρεκόρ του και πέφτοντας στη 19η θέση. Μπροστά του είχε γκρουπ τριών αναβατών και από τη στάση του σώματος του φαινόταν ότι στόχος του ήταν η επίθεση και να ηγηθεί του γκρουπ. Στον έκτο γύρο, ενώ μείωνε σταδιακά από ένα δευτερόλεπτο, τους είχε φτάσει και εκτέλεσε την πρώτη προσπέραση, περνώντας τρίτος – στο γκρουπ – και σπάζοντας το προσωπικό ρεκόρ του με χρόνο 2.13’872.

Οι δυο προπορευόμενοι αναβάτες, μάχονταν για την 16η θέση ανταλλάζοντας προσπεράσεις κάτι που ευνόησε τον Παρασκευά. Παραμένοντας σταθερά στον καλύτερο του χρόνο, πέρασε στην 17η και στο ανηφορικό κομμάτι, μετά την στροφή δώδεκα, ολοκλήρωσε και την επόμενη προσπέραση, αυτή τη φορά στον Ρουμάνο αντίπαλο του, ανεβαίνοντας στην 16η θέση.

Ασφαλής για το Βαλκανικό, στην τρίτη θέση, στον τελευταίο γύρο βρέθηκε να παλεύει με τον Πολωνό, Χέρμαν Όλαφ #700, ο οποίος είχε περάσει και εκείνος τον Μπορς.

Ο Γιώργος Παρασκευάς πέρασε τελικά την καρό σημαία στη 17η θέση γενικής κατάταξης, όμως ανάμεσα από τις 14 συμμετοχές του Βαλκανικού, με ενθουσιασμό, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου! Αυτή η “Χάλκινη” θέση, έδωσε στον αναβάτη της Wolf-Racing τη δεύτερη θέση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU F1000 με 152 βαθμούς.

Επόμενος Αγώνας για τον «Λύκο» είναι ο Τελικός του Πρωταθλήματος Supermoto, που παίρνει σειρά σε μια εβδομάδα, 12-13/09, ξανά στο Pleven. Στην κατηγορία SM Open βρίσκεται στην τρίτη θέση βαθμολογίας, έτοιμος να παλέψει για τα καλύτερα αποτελέσματα!

Γιώργος Παρασκευάς – WOLF-RACING MOTUL WRRS BMW MOTORRAD

«Είχα ενδοιασμούς γιατί το χέρι χειροτέρευε, πάντα στα τριήμερα αυτά χειροτερεύει. Έκανα μια πολύ καλή εκκίνηση αλλά στρατηγικά έπρεπε να κρατήσω αξιόπιστο το χέρι μου γιατί δεν ξέρω πότε θα μου “χτυπήσει την πόρτα” και θα μου κόψει τη δυνατότητα να κρατήσω τη μοτοσυκλέτα. Έμεινα στη 14η – 16η θέση αλλά παρέμεινα στον στόχο μου, πάντα, να έχω κοντά τον αντίπαλο μου για το BMU. Επιτέθηκα την κατάλληλη στιγμή και τα κατάφερα να είμαι μπροστά του στην τρίτη θέση».

Την προσπάθεια του Γιώργου Παρασκευά στηρίζουν από το 2023:

BMW MOTORRAD HELLAS

DNA HIGH PERFORMANCE AIR FILTERS

TECNO MOTO PERFORMANCE

INTRAMOTO PIRELLI

BMW MOTORRAD SFAKIANAKIS

PAPASTAVROU SHOPS

QNT SPORTS

DXL GRAPHICS

BIKELALERT HELLAS

MOTUL GREECE

HELMET HOME

RIDER GRAPHICS

K-TECH SUSPENSION UK

MOTUL GREECE

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Ή στα social της ομάδας:

@fb George Paraskevas / Wolf-racing Motul WRRS BMW motorrad / Sparta racing circuit Motul / Wolf-racing @instagram Wolf-racing

Δείτε εδω τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος: Standings F1000 BMU Road Racing after 14 Rounds 2026