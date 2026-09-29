Ο τελευταίος Αγώνας των Πρωταθλημάτων BMU & Alpe Adria έγινε στη νέα πίστα της Βουλγαρίας και ο 14χρονος Αντώνης Βεντούρας έκανε μια συγλκονιστική προσπάθεια!

Επιγραμματικά: Pole Position. Δύο αγώνες. Δύο τίτλοι υπό διεκδίκηση. Ένας 14χρονος Έλληνας αναβάτης απέναντι σε μεγαλύτερους και εμπειρότερους αντιπάλους. Και ένα συγκλονιστικό φινάλε που κρίθηκε μόλις στα 0,006 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Όλη η Ελληνική ομάδα που βρέθηκε στην Βουλγαρία, στήριξε τον μικρό μας ήρωα-οδηγό!

Με τον πιο δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκε στη Βουλγαρία στις 26/27/-9 η αγωνιστική σεζόν του 14χρονου Αντώνη Βεντούρα, ο οποίος κατάφερε να στεφθεί Πρωταθλητής στο Βαλκανικό BMU του 2026 στην κατηγορία SSP300, φτάνοντας παράλληλα μία ανάσα από την κατάκτηση και του Τίτλου στο Alpe Adria.

Ο νεαρός Έλληνας αναβάτης, που αγωνίζεται με Yamaha R3 στην κατηγορία SSP300, έφτασε στον τελευταίο αγωνιστικό γύρο της χρονιάς έχοντας μπροστά του μία ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή: να διεκδικήσει δύο σημαντικούς Τίτλους σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πίεση, ένταση, μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και σκληρό ανταγωνισμό.

Απέναντί του δεν είχε μόνο τα χρονόμετρα και τις απαιτήσεις της πίστας. Είχε να αντιμετωπίσει και αναβάτες μεγαλύτερους σε ηλικία και με περισσότερα χρόνια εμπειρίας, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σημαντική την επίδοσή του.

Ο Αντώνης, ωστόσο, είχε ήδη αποδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν ότι διαθέτει ταχύτητα, αγωνιστική ωριμότητα και την απαραίτητη ψυχραιμία για να πρωταγωνιστήσει.

Δύσκολες συνθήκες και πολύτιμοι βαθμοί το Σάββατο

Ο πρώτος αγώνας του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε έπειτα από δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι οποίες έκαναν την κατάσταση ιδιαίτερα απαιτητική για όλους τους αναβάτες.

Η βρεγμένη άσφαλτος, η περιορισμένη πρόσφυση και η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού αύξησαν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας. Σε έναν αγώνα όπου κάθε λάθος μπορούσε να κοστίσει ακριβά, ο Αντώνης χρειάστηκε να συνδυάσει την ταχύτητα με τη σωστή διαχείριση του ρίσκου.

Έχοντας εξασφαλίσει την Pole Position, ξεκίνησε από την πρώτη θέση της σχάρας. Παρά τις απαιτητικές συνθήκες, πραγματοποίησε καλή εκκίνηση και παρέμεινε από την αρχή μέσα στη μάχη της κορυφής.

Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι το πρωτάθλημα βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο και ότι κάθε βαθμός θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός, επέλεξε να μην πάρει περιττά ρίσκα. Διατήρησε σταθερό ρυθμό, απέφυγε τα λάθη και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 2η θέση, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια.

Το αποτέλεσμα αυτό κράτησε ζωντανή τη διεκδίκηση και των δύο Τίτλων, μεταφέροντας όλη την αγωνία στον τελευταίο αγώνα της Κυριακής.

Κυριακή: Όλα κρίθηκαν μέχρι την καρό σημαία

Την Κυριακή δεν υπήρχε πλέον χώρος για υπολογισμούς. Ήταν η τελευταία ευκαιρία για τη διεκδίκηση των Τίτλων και κάθε γύρος, κάθε φρενάρισμα και κάθε έξοδος από τη στροφή μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.

Ο Αντώνης ξεκίνησε και πάλι από την πρώτη θέση, έχοντας κατακτήσει την Pole Position, και πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση. Έστριψε πρώτος και από τα πρώτα μέτρα του αγώνα έδειξε ότι ήταν αποφασισμένος να παλέψει μέχρι το τέλος. Ακολούθησε μία από τις πιο έντονες μονομαχίες της σεζόν.

Ο 14χρονος Έλληνας αναβάτης βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν 28χρονο Τούρκο αντίπαλο, με τους δύο διεκδικητές να ανταλλάσσουν συνεχώς θέσεις και να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλό ρυθμό. Σε κάθε γύρο η διαφορά παρέμενε μικρή. Κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει, κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να υποχωρήσει και η μάχη συνεχίστηκε μέχρι τα τελευταία μέτρα της τελευταίας ευθείας.

Ο Αντώνης πίεσε μέχρι την καρό σημαία, αξιοποιώντας κάθε δυνατό σημείο της πίστας και δίνοντας μία μάχη που επιβεβαίωσε την αγωνιστική του εξέλιξη και την ωριμότητά του, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Όταν τελικά οι δύο μοτοσυκλέτες πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού, η διαφορά ήταν σχεδόν αδύνατο να γίνει αντιληπτή με γυμνό μάτι.

Το χρονόμετρο έγραψε: 0,006 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μόλις έξι χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ο Αντώνης Βεντούρας τερμάτισε στη δεύτερη θέση, μόλις 0,006’’ πίσω από τον αντίπαλό του. Το Alpe Adria κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, σε ένα από τα πιο οριακά φινάλε της αγωνιστικής χρονιάς.

Ένας Τίτλος κατακτήθηκε, ένας δεύτερος χάθηκε για έξι χιλιοστά. Παρότι το Alpe Adria χάθηκε για την ελάχιστη δυνατή διαφορά, η ημέρα είχε και μία τεράστια επιτυχία για τον νεαρό Έλληνα αναβάτη.

Ο Αντώνης Βεντούρας είχε κατακτήσει το:

🏆 ANTONIS VENTOURAS – BMU SSP300 CHAMPION 2026

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο Αντώνης στέφθηκε Πρωταθλητής Βαλκανίων στην κατηγορία SSP300, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετικά απαιτητική σεζόν με το σημαντικότερο στόχο της χρονιάς να έχει επιτευχθεί. Ο Τίτλος αυτός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς την πορεία του.

Ο Αντώνης οδηγεί μοτοσυκλέτα από την ηλικία των έξι ετών. Το 2025, σε ηλικία μόλις 13 ετών, κατέκτησε το Πρωτάθλημα στην κατηγορία CFMOTO 300, ο νεότερος Ελληνας που κατέκτησε ποτέ αυτό το Τίτλο . Το 2026 έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, ανεβαίνοντας στη Yamaha R3 και αγωνιζόμενος στην SSP300, απέναντι σε αναβάτες με μεγαλύτερη ηλικία, περισσότερη εμπειρία και σημαντική παρουσία στις ευρωπαϊκές πίστες. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, κατάφερε όχι μόνο να προσαρμοστεί στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας κατηγορίας, αλλά και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος δύο πρωταθλήματα.

«Ήθελα και τους δύο τίτλους, αλλά είμαι περήφανος»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αντώνης Βεντούρας μίλησε για τα συναισθήματα που του άφησε το τελευταίο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο της χρονιάς:

«Ήθελα και τους δύο Τίτλους και φυσικά υπάρχει μία μικρή απογοήτευση για το Alpe Adria, ειδικά από τη στιγμή που κρίθηκε για μόλις 0,006 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ωστόσο, φεύγω από αυτή τη σεζόν πολύ χαρούμενος και περήφανος. Καταφέραμε να κατακτήσουμε το BMU SSP300 και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός Τίτλος για μένα και για όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν δίπλα μου.

Είμαι μόλις 14 χρονών και ξέρω ότι έχω ακόμα πάρα πολλά να μάθω. Η φετινή χρονιά ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα. Αντιμετώπισα δύσκολες συνθήκες, δυνατούς αντιπάλους και μεγάλη πίεση, αλλά κατάφερα να παλέψω μέχρι το τέλος.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου και με στήριξαν σε κάθε βήμα. Την Pascota Racing Team, τον προπονητή μου Δημοσθένη Μαυρόπουλο, την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να μπορώ να βρίσκομαι στην πίστα και να διεκδικώ Τίτλους.

Του χρόνου θα είμαι ακόμα πιο έτοιμος».

Ένα ιδιαίτερο μήνυμα στον πατέρα του

Ο Αντώνης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην αγωνιστική του πορεία:

«Μπαμπά, ήθελα να σου φέρω και τους δύο Τίτλους. Ξέρω πόση δουλειά, χρόνο και προσπάθεια έχεις αφιερώσει για να μπορώ εγώ να βρίσκομαι στην πίστα. Χωρίς εσένα δεν θα είχα καταφέρει τίποτα από όλα αυτά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα και σου υπόσχομαι ότι του χρόνου θα είμαι ακόμα πιο δυνατός και πιο έτοιμος. Τα λέμε του χρόνου».

Μία σεζόν που αφήνει μεγάλες υποσχέσεις

Η καρό σημαία έπεσε για τη σεζόν του 2026, όμως η αγωνιστική πορεία του Αντώνη Βεντούρα βρίσκεται μόλις στην αρχή.

Ο 14χρονος Έλληνας αναβάτης ολοκλήρωσε τη χρονιά ως Πρωταθλητής BMU SSP300, έχοντας παράλληλα φτάσει μέχρι το τελευταίο μέτρο της τελευταίας κούρσας για την κατάκτηση και του Alpe Adria.

Το αποτέλεσμα των 0,006’’ δεν αποτελεί μόνο μία οριακή ήττα. Αποτελεί και την απόδειξη ότι ο Αντώνης μπορεί να σταθεί απέναντι σε μεγαλύτερους και εμπειρότερους αναβάτες, να διεκδικεί νίκες και πρωταθλήματα και να παραμένει ανταγωνιστικός μέχρι την τελευταία στροφή.

Ο τίτλος του BMU γράφει Αντώνης Βεντούρας.

Το Alpe Adria κρίθηκε για έξι χιλιοστά.

Και το χρονόμετρο των 0,006’’ αφήνει έναν ανοιχτό λογαριασμό για την επόμενη σεζόν.

Γιατί ο Αντώνης είναι μόλις 14 ετών και, όπως ο ίδιος ξεκαθαρίζει, του χρόνου θα είναι ακόμη πιο έτοιμος.

Οι χορηγοί του:

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