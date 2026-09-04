Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Πολύ θετικά εξελίχθηκε το προτελευταίο αγωνιστικό διήμερο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU Supermoto για τον Γιώργο Παρασκευά, καθώς έφυγε από την Βουλγαρία στην τρίτη θέση της κατηγορίας SM Open.

Το 3ο αγωνιστικό διήμερο του BMU Supermoto διεξάχθηκε στην πίστα Grand Prix Pleven, στην Βουλγαρία στις 29-30/08, και ο βασικός στόχος του Γιώργου Παρασκευά (#148) με τη μοτοσυκλέτα Ducati Desmo450 MX ήταν να διατηρήσει μια ουσιώδη διαφορά από τον βασικό του αντίπαλο στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος στην κατηγορία SM Open.

Ο αναβάτης και Τeam Μanager της WOLF-RACING ταξίδεψε στην Βουλγαρία έχοντας ακόμη τις συνέπειες τραυματισμού στο δεξί του χέρι από προηγούμενο αγώνα Supermoto, ενώ τρεις ημέρες πριν την άφιξη του αναβάτη, ο τραυματισμός είχε μετατραπεί σε τενοντίτιδα. Γεγονός που επηρέασε σημαντικά την επίδοση του Έλληνα πιλότου αλλά δεν τον κράτησε μακριά από την επίτευξη του στόχου του.

Σε μια ευχάριστη αλλά τεχνικά πολύ απαιτητική πίστα ολοκλήρωσε και τους τέσσερις αγώνες του διήμερου με συντηρητική στρατηγική. Απέφυγε να πιέσει στα ασφάλτινα άλματα του sky section, ώστε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους κραδασμούς και την καταπόνηση του χεριού του.

Ξεκινώντας από τη δωδέκατη θέση στο σχηματισμό εκκίνησης, ο Παρασκευάς πραγματοποίησε πολύ καλές εκκινήσεις σε όλα τα σκέλη, φτάνοντας μέχρι και την έκτη θέση. Ωστόσο, η στρατηγική του και ο τραυματισμός δεν του επέτρεπαν να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και να υποστηρίξει τη θέση του.

Έτσι, στους δυο αγώνες του Σαββάτου τερμάτισε σε διπλή δέκατη θέση ενώ την Κυριακή στην εντέκατη και δωδέκατη θέση αντίστοιχα. Παρά τα αγωνιστικά αποτελέσματα, η στρατηγική του απέδωσε βαθμολογικά και συγκέντρωσε τους απαραίτητους βαθμούς στο Πρωτάθλημα ώστε να ανέβει στην τρίτη θέση της κατάταξης SM Open.

Όπως ανέφερε και ίδιος, τον βοήθησε πολύ η Ducati Desmo καθώς διαθέτει πολύ μεγάλη ταχύτητα στις ευθείες και χωρίς να είναι ιδιαίτερα ρυθμισμένη μπορεί να δώσει στον αναβάτη τη δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμη και θέσεις βάθρου.

Ο στόχος του Γιώργου Παρασκευά επετεύχθη αλλά παράλληλα η παρουσία του Έλληνα αναβάτη συνέβαλε ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας εθνών του BMU, προσθέτοντας ακόμη μια σημαντική επιτυχία για την Ελληνική μοτοσυκλετιστική παρουσία στο εξωτερικό, όπως είχε δηλώσει πως θα ήθελε να πετύχει από τον εναρκτήριο αγώνα του Supermoto.

Γιώργος Παρασκευάς – WOLF-RACING

«Είμασταν με φάρμακα και προσεκτικά σε όλο τον αγώνα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω από τη δέκατη θέση, ήταν εμφανής πλέον η καταπόνηση του χεριού μου. Περάσαμε καταπληκτικά, ήταν πολύ όμορφα, αλλά βασικός στόχος είναι το Βαλκανικό Superbikes F1000 και πάμε Σλοβακία για να τα δώσουμε όλα»!

Την προσπάθεια του Γιώργου Παρασκευά στηρίζουν από το 2023:

BMW MOTORRAD HELLAS

DNA HIGH PERFORMANCE AIR FILTERS

TECNO MOTO PERFORMANCE

INTRAMOTO PIRELLI

BMW MOTORRAD SFAKIANAKIS

PAPASTAVROU SHOPS

QNT SPORTS

DXL GRAPHICS

BIKELALERT HELLAS

MOTUL GREECE

HELMET HOME

RIDER GRAPHICS

K-TECH SUSPENSION UK

MOTUL GREECE

Πληροφορίες σχετικά με τη μοτοσυκλέτα, Ducati Desmo450 MX, προπονητικές συμβουλές, και πως μπορείτε να μπείτε σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο γεμάτο αδρεναλίνη καλείτε στο 6977918180

Ή στα social της ομάδας:

@fb George Paraskevas / Wolf-racing Motul WRRS BMW motorrad / Sparta racing circuit Motul / Wolf-racing @instagram Wolf-racing