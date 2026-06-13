του Δημήτρη Διατσίδη

Από το 2003, το BMW M Award που απονέμεται στον αναβάτη με τα καλύτερα αποτελέσματα στις κατατακτήριες δοκιμές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του MotoGP™ – και η στιγμή της απονομής του βραβείου συγκαταλέγεται κάθε χρόνο στα highlights της σεζόν.

Φέτος, το MotoGP™ αποτέλεσε επίσης το σκηνικό για μια παγκόσμια πρεμιέρα: το έπαθλο για το BMW M Award 2026 είναι η ολοκαίνουργια BMW M2 με xDrive η οποία αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κοινό κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Ουγγαρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η BMW M2 με xDrive είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας BMW M2 που διαθέτει σύστημα τετρακίνησης.

Η παρουσίαση στο Balaton Park Circuit πραγματοποιήθηκε από τον Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer του MotoGP™, και την Zsuzsanna Pócs, Επικεφαλής Marketing της BMW Group Hungary.

Στη συνέχεια, η Becky Evans (@queenb) και ο αναβάτης του MotoGP™ Jorge Martín είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο δημιούργημα της BMW M κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας “BMW M Racing Balance” στην πίστα.



Εξοπλισμένη με καινοτόμες τεχνολογίες BMW M, η BMW M2 με xDrive προσφέρει γνήσια οδηγική απόλαυση σε κάθε κατάσταση της επιφάνειας του δρόμου και εποχή του χρόνου.

Το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης εξασφαλίζει πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια, ανεξαρτήτως καιρού, επιτρέποντας στους οδηγούς να αξιοποιούν πλήρως τις ικανότητες του αυτοκινήτου.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας που έχει εξελιχθεί για την BMW M2 με xDrive, με τεχνολογία BMW M TwinPower Turbo.

Η επιτάχυνση 0 – 100 km/h ολοκληρώνεται σε 3,7 δευτερόλεπτα – 0,3 δευτερόλεπτα ταχύτερα από το αντίστοιχο μοντέλο με πίσω κίνηση.

Εξωτερικά, το αυτοκίνητο του νικητή του BMW M Award είναι βαμμένο σε αποκλειστικό χρωματισμό BMW Individual Borusan Turkish Blue. Η BMW M2 με xDrive είναι η πρώτη έκδοση της BMW M2 που διατίθεται σε αυτό το ιδιαίτερο χρώμα.

Μετά την παρουσίαση, η δράση μεταφέρθηκε στην πίστα του Balaton Park Circuit. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας “BMW M Racing Balance”, οι Evans και Martín είχαν την ευκαιρία να βιώσουν από πρώτο χέρι την ισορροπημένη οδική συμπεριφορά και τις δυνατότητες της τετρακίνησης της BMW M2 με xDrive.

Η δοκιμασία απαιτεί έναν συνδυασμό ισορροπίας και ευαισθησίας: ενώ ο οδηγός πιέζει το αυτοκίνητο στο όριο στοχεύοντας στον ταχύτερο δυνατό γύρο, ο συνοδηγός κρατά ένα μπολ γεμάτο μπαλάκια και προσπαθεί να μην πέσει κανένα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Με την BMW M2 με xDrive, η BMW M GmbH συνεχίζει την παράδοση να επιβραβεύει τις επιδόσεις των αναβατών του MotoGP™ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν με ένα ξεχωριστό έπαθλο: ένα αποκλειστικό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων της BMW M.

Από το 2003, το BMW M Award αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρουσίας της BMW M ως «Official Car of MotoGP™» και απονέμεται παραδοσιακά στον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

Σε κάθε περίοδο κατατακτήριων δοκιμών του MotoGP™, οι αναβάτες λαμβάνουν βαθμούς ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με το ίδιο σύστημα βαθμολόγησης που ισχύει και στους αγώνες.

Ο αναβάτης με τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών στο τέλος των κατατακτήριων δοκιμών της σεζόν αναδεικνύεται νικητής του BMW M Award.

Το σχετικό ρεκόρ κατέχει ο Marc Márquez, ο οποίος έχει κερδίσει το βραβείο οκτώ φορές, με πιο πρόσφατη την περσινή σεζόν.

Ο Francesco Bagnaia έχει αναδειχθεί νικητής του BMW M Award τρεις φορές μέχρι σήμερα.

Στη λίστα των νικητών συγκαταλέγονται επίσης οι Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Sete Gibernau και Nicky Hayden.