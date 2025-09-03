του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Marc Marquez πέτυχε 7 σερί νίκες και στοχεύει στην 8η εντός έδρας, ο #93 θέλει να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο “comeback” στην αθλητική ιστορία, μια επιστροφή που σχεδόν ούτε ο ίδιος περίμενε τόση πετυχημένη.

Από το νέο πεδίο μάχης στην Balaton Park ως την κλασική πίστα της Βαρκελώνης, ο 15ος Γύρος του MotoGP 2025 είναι προ των πυλών. Ένα Grand Prix εντός έδρας για πολλούς, σε μια πίστα που ποτέ δεν απογοητεύει – και το 2025 αναμένεται αντάξιο της κληρονομιάς του. Αλλά στη μάχη για το ψηλότερο σκαλί του βάθρου, μπορεί κανείς να σταματήσει τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) στο έδαφός του; Αυτό το Σαββατοκύριακο, ο #93 μπορεί να ετοιμαστεί για “match point” στο Misano. Ναι, στο Misano.

175 ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Marc προηγείται του αδελφού του Alex ενόψει της επιστροφής στην Βαρκελώνη

Παρ’ όλα αυτά, αυτή είναι μια πίστα όπου ο Marc Marquez δεν έχει κερδίσει από το 2019. Όμως φέτος έχει κατακτήσει 7 συνεχόμενες νίκες σε Grand Prix και Sprint, διευρύνοντας το προβάδισμά του στο Πρωτάθλημα από τον αδελφό του Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) στους 175 βαθμούς. Αν πάρει 10 ή περισσότερους βαθμούς παραπάνω από τον Alex στην Βαρκελώνη, τότε θα έχει μία πραγματική –αν και δύσκολη– ευκαιρία για τον Τίτλο στο GP του Σαν Μαρίνο. Μόνο ο #73 μπορεί να σταθεί εμπόδιο – κι αυτός δεν έχει ανέβει στο βάθρο από την Γερμανία. Ο αναβάτης της Gresini στοχεύει σε πολλά περισσότερα.

Ο Bezzecchi έρχεται για τη μάχη της 3η θέσης καθώς η Aprilia λάμπει

Έχοντας δηλώσει ότι το προηγούμενο Grand Prix ήταν το πιο δύσκολο με εργοστασιακή Ducati, ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) είναι ο πιο πρόσφατος νικητής στην Βαρκελώνη – με διπλή νίκη στο περσινό GP της Αλληλεγγύης και στο Καταλανικό GP. Όπως και ο Alex, ο Pecco δεν έχει ανέβει στο βάθρο από την Γερμανία και πλέον δέχεται πίεση από τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Ο #72 είναι από τους βασικούς αντιπάλους του Marc Marquez από το Assen και έχει ανέβει στο βάθρο σε όλα εκτός από ένα Grand Prix έκτοτε. 31 βαθμοί τους χωρίζουν με 8 Γύρους να απομένουν – η μάχη για το χάλκινο συνεχίζεται.

Στην άλλη πλευρά της Aprilia, ο Jorge Martin (Aprilia Racing) επιστρέφει στην πίστα όπου στέφθηκε Πρωταθλητής το 2024 και προέρχεται από εντυπωσιακή εμφάνιση στο GP της Ουγγαρίας, περνώντας από την 16η θέση στην 4η. Το βάθρο πλησιάζει για τον “Martinator” – και ποιος μπορεί να πει ότι το 2025 δεν θα προστεθεί στις καλές του αναμνήσεις από την Βαρκελώνη;

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ KTM: Ο Acosta οδηγεί την αντεπίθεση του Αυστριακού κατασκευαστή

Τέσσερα βάθρα στους τελευταίους τρεις Αγώνες Sprint και Grand Prix έχουν φέρει τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) στην 5η θέση της κατάταξης, μετά από εντυπωσιακή πορεία από την 7η στη 2η θέση στην Ουγγαρία. Δεν είναι μόνος του – ο συναθλητής του Brad Binder βρίσκεται ξανά στις πρώτες οκτώ θέσεις στους τελευταίους τέσσερις Αγώνες, εκθειάζοντας τις βελτιώσεις στο μπροστινό μέρος της RC16. Επίσης, ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3) φαίνεται να έχει “δέσει” με τη μοτοσυκλέτα και συμμετέχει συχνά στη μάχη για τη δεκάδα, αν και στην Ουγγαρία δεν ευνοήθηκε από την τύχη. Ο συναθλητής του, Maverick Viñales, ελπίζει να επιστρέψει για το GP εντός έδρας, με την παρουσία του να εξαρτάται από ιατρικό έλεγχο την Πέμπτη.

Η μάχη για την 6η θέση φουντώνει

Η άνοδος του Acosta έχει συνδυαστεί με δυσκολίες και στην περίπτωση της Balaton Park, η ατυχία ήρθε για τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Πλέον βρίσκεται στην 7η θέση, με τον συναθλητή του Franco Morbidelli να τον ξεπερνά την προηγούμενη εβδομάδα. Ο “Diggia” τερμάτισε 6ος στο περσινό Καταλανικό GP, ενώ ο Franky έχει στην κατοχή του μία pole από το 2020. Μόλις 28 βαθμούς πίσω τους, ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) συνεχίζει να πλησιάζει τον #49, αν και η Ουγγαρία ήταν πιο δύσκολη μετά τη δόξα της Αυστρίας.

ΠΑΛΙΟΙ ΓΝΩΡΙΜΟΙ: Εντυπωσίασαν στην Βαρκελώνη στο παρελθόν και θέλουν να το επαναλάβουν

Δέκατος στη βαθμολογία και σε δύσκολη φάση το 2025, ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) έχει καλές αναμνήσεις από την Catalunya – η πρώτη του νίκη σε GP σε οποιαδήποτε κατηγορία ήρθε στην Moto2 το 2018. Ένα χρόνο αργότερα, το πρώτο του βάθρο στο MotoGP και το 2020, νίκη, την οποία υποστήριξε και το 2022. Φέτος περιμένει να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός.

Μία θέση πιο πάνω βρίσκεται ο Johann Zarco (CASTROL Honda LCR), με δύο βάθρα στο MotoGP στην Βαρκελώνη και νέο συμβόλαιο στο τσεπάκι του, θέλει να επιστρέψει στις μπροστά θέσεις. Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) είχε βρεθεί 1ος στο Sprint του 2024 πριν πέσει και φέτος είναι πιο σταθερός. Και οι τρεις έχουν κάτι να αποδείξουν αυτό το Σαββατοκύριακο.

ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ: Αναβάτες που έχουν κάτι να αποδείξουν

Μετά την καλύτερή του εμφάνιση με την Honda και φρέσκο συμβόλαιο για το 2026, ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) πηγαίνει στην Βαρκελώνη να τη στηρίξει, ενώ ο συναθλητής του Joan Mir επιστρέφει στην πίστα όπου είχε την τελευταία του καλή απόδοση στους τέσσερις πρώτους το 2022. Η Honda έχει εντυπωσιάσει στους τελευταίους αγώνες – αναμένεται να είναι και οι δύο στη μάχη της δεκάδας. Ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) δυσκολεύεται τελευταία, αλλά παραδοσιακά αποδίδει την Κυριακή – θα βελτιώσει τις Κατατακτήριες; Πέρυσι νίκησε στην Moto2 εδώ.

Ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) έχει βάθρο από το 2021 και μετά από ταραχώδη εμφάνιση σε Αυστρία και Ουγγαρία, στοχεύει στην επιστροφή στη δεκάδα – το ίδιο και ο συναθλητής του Miguel Oliveira. Ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) έχει εντός έδρας αγώνα, με ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Τέλος, η παρουσία του Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda LCR) εξαρτάται από ιατρικό έλεγχο, αλλά αναμένεται να επιστρέψει για να συμπληρώσει το grid των 22 αναβατών πλήρους απασχόλησης.

Η Βαρκελώνη τα έχει όλα: μια εκπληκτική πόλη στη Μεσόγειο σε συνδυασμό με μια κλασική πίστα που πάντα προσφέρει θέαμα. Συντονιστείτε αυτό το Σαββατοκύριακο για το Monster Energy Grand Prix της Καταλονίας!