του Δημήτρη Διατσίδη

Με την εξαγορά του 84% των εμπορικών δικαιωμάτων της MotoGP από τη Liberty Media, αλλάζουν οι ισορροπίες – και ανοίγονται νέα σενάρια για το μέλλον του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Σενάρια που μέχρι χθες έμοιαζαν μακρινά, όπως Grand Prix σε αστικά σιρκουί — εκεί όπου η Formula 1 τρέχει χρόνια τώρα.

Δεν μιλάμε για επιστημονική φαντασία. Το άφησε ο ίδιος ο Carmelo Ezpeleta (CΕO και μέτοχος της Dorna) ανοιχτό, χωρίς καμία διάθεση διάψευσης. Ο ισχυρός άνδρας του MotoGP, παρών στο Las Vegas για τον Αγώνα της F1 και στην καρδιά της δράσης συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη της Liberty Media, παρακολούθησε τις Κατατακτήριες και στην συνέχεια «ανακρίθηκε» από το DAZN Spain μέσα στο paddock της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.

Όταν τον ρώτησαν αν στο μέλλον θα μπορούσαμε να δούμε MotoGP με παρόμοια αύρα και θεαματικότητα όπως ο αγώνας της F1 στο Las Vegas, ο Ezpeleta άφησε ανοιχτή την πόρτα για έναν — τολμηρό — επαναπατρισμό του MotoGP σε αστικά περιβάλλοντα.

Όμως με έναν ξεκάθαρο όρο: απόλυτη ασφάλεια.

«Δεν έχουμε πρόβλημα με αγώνες σε σιρκουί πόλης. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι τα σημεία διαφυγής. Εδώ δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν αστικά σιρκουί της F1 που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε» τόνισε.

Και συνέχισε: «Από το 1992 η δέσμευσή μας ήταν να ανεβάζουμε συνεχώς τα επίπεδα ασφάλειας — και το καταφέραμε. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Η Mandalika για παράδειγμα, θεωρητικά είναι σιρκουίπόλης. Αν υπάρχει αστικό σιρκουί με διαφυγές, είμαστε εκεί».

Κανείς όμως δε φαντάζεται MotoGP ανάμεσα σε μπαριέρες τύπου Baku, Las Vegas ή Monaco. Εκεί το ρίσκο ξεπερνά τη λογική και θυμίζει τον Αγώνα στο Makau ή ακόμη και το Isle Of Man, όπου το σπάνιο γεγονός είναι να μην έχουμε τουλάχιστον έναν θάνατο κάποια χρονιά…

Αλλά σιρκουί ημι-αστικού τύπου όπως το Albert Park στη Μελβούρνη ή το Montréal δείχνουν πολύ πιο ρεαλιστικοί υποψήφιοι — με άνετες ζώνες διαφυγής και περιθώρια ασφαλείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν χειροπιαστά πλάνα. Υπάρχει όμως ιδέα, προορισμός και μοτίβο σκέψης: το MotoGP μπαίνει σε φάση επανασχεδιασμού — με αμερικάνικη σφραγίδα Liberty.

«Αυτό είναι το παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η Liberty Media» είπε ο Ezpeleta.

«Όχι εδώ στο Vegas, αφού δεν μπορούμε να τρέξουμε, αλλά ο τρόπος που αναδεικνύουν το show γύρω από τον αγώνα είναι εντυπωσιακός. Ξέρουν τη διασκέδαση — και έχουμε ένα φανταστικό σπορ που με τη βοήθειά τους θα γίνει ακόμη καλύτερο.»

Δεν πέρασαν πολλές μέρες και η συζήτηση πήρε φωτιά. Πολλοί τη θεώρησαν πρόκληση — μοτοσυκλέτες ανάμεσα σε πεζοδρόμια και μπαριέρες; Ακούγεται σαν επιστροφή στο ’80.

Οι αναβάτες πάλεψαν για δεκαετίες ώστε να εξαφανιστούν αυτά τα σιρκουί.

Ο Franco Uncini όμως — Παγκόσμιος Πρωταθλητής 500cc το ’82 και επί χρόνια υπεύθυνος ασφάλειας στην FIM — όχι μόνο δεν γέλασε με την ιδέα, αλλά την πήρε στα σοβαρά.

«Το διάβασα κι εγώ και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα βρουν τη φόρμουλα για να το κάνουν» είπε.

Δεν είναι πισωγύρισμα στην ασφάλεια;

«Οι αναβάτες πλέον έχουν συνηθίσει σε πολύ υψηλά standards και δεν πρόκειται να επιστρέψουμε πίσω. Άρα μελετάται μια λύση που δε θα δημιουργεί κινδύνους. Τα προβλήματα υπάρχουν — αλλά μπορούν να λυθούν.»

Μάλιστα αποκάλυψε ότι η ιδέα δεν είναι νέα.

«Το είχαμε ξανασυζητήσει παλιότερα, αλλά τότε η μετατροπή ενός σιρκουί πόλης της F1 θα κόστιζε υπέρογκα. Τώρα όμως, με τη Liberty στο παιχνίδι, τα δεδομένα άλλαξαν. Για μένα, είναι εφικτό.»

Για τις περιοχές διαφυγής και τις μπαριέρες ο Uncini το είπε καθαρά:

«Τοίχοι δεν γίνεται να υπάρχουν — εκτός από τις ευθείες. Εκεί, ακόμη και σε πτώση, η τροχιά είναι ευθεία, παράλληλη με τους τοίχους. Οπότε δεν υπάρχει γωνία πρόσκρουσης. Εγώ πιστεύω ότι λύσεις υπάρχουν — και αν Dorna και Liberty μιλούν δημόσια, σημαίνει ότι ήδη έχουν σενάριο.»

Φαίνεται πως ο Uncini δεν είναι αντίθετος

Και καταλήγει: «Αν το εφαρμόσουν, θα σημαίνει ότι η λύση βρέθηκε. Θα χρειαστούν πολλές αλλαγές, και όχι σε όλες τις πίστες. Αλλά η ασφάλεια ήταν πάντα Νο1 για τη Dorna — και παραμένει.»

Έτρεξε ο ίδιος σε σιρκουί πόλης — και θυμάται

«Τρέξαμε στο Spa, τρέξαμε στην Opatija (δίπλα στην Ριέκα), έκανα ρεκόρ στο Montjuïc στην Βαρκελώνη. Γεννήθηκα σε τέτοιες πίστες!», αναφέρει γελώντας.

«Ίσως γι’ αυτό μετά έγινα εκπρόσωπος αναβατών και έπειτα FIM Safety Officer. Γιατί ήθελα η ζωή των αναβατών — να γίνεται κάθε χρόνο λίγο πιο ασφαλής.»

Και το κλείσιμο… σαν οδηγός

«Όμορφες πίστες. Η αίσθηση όμως είναι ίδια: η μαγεία κρατά μέχρι να μάθεις την πίστα. Μετά μένει το ίδιο πράγμα — μια γκρι λωρίδα δρόμου, εκεί που θες να πατήσεις τις ρόδες σου.»

Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το μέλλον για το MotoGP, μάλιστα με αναμενόμενη αλλαγή στη θέση του CEO της Dorna, που σε ηλικία 80 χρόνων μέσα στο 2026, μπορεί να αποτραβηχτεί από την πλήρη εμπλοκή με τις μεγάλες προκλήσεις που θα έχει το κορυφαίο σπορ των δύο τροχών από το 2027, με την μεγάλη αλλαγή σε τεχνικό επίπεδο.

Σε αρκετές πίστες οι οδηγοί αγωνίζονται δίπλα σε μπαριέρες, τουλάχιστον στις ευθείες