Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η ζέστη το καλοκαίρι σίγουρα είναι βασανιστική άλλα όταν οδηγούμε μοτοσυκλέτα δεν είναι φρόνιμο να κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια.

Ευτυχώς σήμερα οι μοτοσυκλετιστές έχουμε ένα πολύ καλό σύμμαχο στο συνδυασμό άνεσης – δροσιάς και ασφάλειας στην οδήγηση μοτοσυκλέτας ακόμα και μέσα στην πόλη.

Αυτός είναι τα σύγχρονα ειδικά καλοκαιρινά μπουφάν που συνδυάζουν εξαιρετικό αερισμό με πολύ καλή προστασία και είναι διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία τιμών και σχεδίων.

Ένα από αυτά είναι και το Fresh Slim της IXON που έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της ιδιαίτερα προσιτής τιμής.

Χάρη στην προσφορά της Tzortzopoulos Fasion Accesories τώρα το IXON Fresh Slim είναι διαθέσιμο στα μόλις 89,99€ από την αρχική τιμή των 149,99€

Χαρακτηριστικά IXON Fresh Slim: