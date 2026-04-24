Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Με τον 4ο γύρο της σεζόν, στην Ισπανία, το MotoGP επιστρέφει στην Ευρώπη και θα παραμείνει εκεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Κατά παράδοση, το Circuito de Jerez είναι η πρώτη από τις τέσσερις Ισπανικές πίστες στο ημερολόγιο και επίσης αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο πρώτος αγώνας στη Jerez (Χερέθ) χρονολογείται από το 1987, μια δεκαετία πριν από το Circuit de Barcelona-Catalunya και το Circuit de Ricardo Tormo και έχουν διεξαχθεί εκεί 40 GP Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Τα δεδομένα του GP από την Brembo

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχόμενη χρονιά συνεργάζονται στενά με όλες τις ομάδες MotoGP, το Circuito de Jerez Angel Nieto, μήκους 4.423 μέτρων, ανήκει στις πίστες με υψηλών απαιτήσεων για τα φρένα.

Σε μια κλίμακα από 1 έως 6, έχει κερδίσει δείκτη δυσκολίας 4 χάρη στα 11 τμήματα φρεναρίσματος ανά γύρο, που συνολικά αντιστοιχούν σε 33,5 δευτερόλεπτα, κάτι που ισοδυναμεί με το 35% του χρόνου κάθε αγώνα.

Τρία τμήματα πέδησης κατηγοριοποιούνται ως υψηλής δυσκολίας, 4 ως μεσαίας και άλλα 4 ως σχετικά ευκολα. Οι επιβραδύνσεις κυμαίνονται από 0,5 έως 1,5 g ανάλογα με την στροφή.

Η πιο απαιτητική στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή του Circuito de Jerez Angel Nieto για το σύστημα πέδησης είναι η στροφή 6, που πήρε το όνομά της από τον Dani Pedrosa.

Οι μοτοσυκλέτες MotoGP φρενάρουν από τα 295 km/h στα 69 km/h φρενάροντας για 5,4 δευτερόλεπτα, ένας από τους 10 μεγαλύτερους χρόνους φρεναρίσματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Οι αναβάτες εφαρμόζουν φορτίο 6 kg στη μανέτα φρένων της Brembo, βιώνοντας επιβράδυνση 1,5 g ενώ καλύπτουν 254 μέτρα, και η πίεση του συστήματος πέδησης φτάνει τα 12,9 bar.

Το ντεμπούτο της ακτινικής δαγκάνας

Τον Φεβρουάριο του 1998, η πίστα της Jerez φιλοξένησε ιδιωτικές δοκιμές για την Aprilia 250.

Σε εκείνη την περίπτωση, η ακτινική δαγκάνα Brembo, η πρώτη που δημιουργήθηκε ποτέ στον κόσμο, έκανε το ντεμπούτο της στο RSV 250 του Marcellino Lucchi.

Τα σχόλια ήταν εξαιρετικά θετικά, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες, τα δοκίμασαν επίσης οι Loris Capirossi και Tetsuya, αναβάτες από την επίσημη ομάδα, καθώς και ο Valentino Rossi, εκπρόσωπος τότε ανεξάρτητης ομάδας αλλά εντός της επίσημης δομής της Aprilia.

Τα πλεονεκτήματα της ακτινικής δαγκάνας

Όλοι οι αναβάτες συνειδητοποίησαν ότι η νέα αυτή τεχνική λύση τους παρείχε καλύτερη αίσθηση κατά το φρενάρισμα, χάρη στην αυξημένη ακαμψία της δαγκάνας.

Σε σύγκριση με τις αξονικά τοποθετημένες δαγκάνες που ήταν τότε το στάνταρ, η αντίσταση στη ροπή είναι σημαντικά υψηλότερη, ελαχιστοποιώντας τις ελαστικές παραμορφώσεις.

Τα πλεονεκτήματα όσον αφορά την απόδοση καθώς και την αίσθηση ήταν τεράστια, και λίγο αργότερα η Brembo άρχισε να παράγει ακτινικές δαγκάνες για την κορυφαία κατηγορία, τότε 500, δημιουργώντας, από τότε, νέα στάνταρ για τα φρένα.

Ο Loris στην πρωτοπορία

Πριν από είκοσι χρόνια, το 2006, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ξεκίνησε στη Χερέθ.

Τότε η Ducati πέτυχε το 1-2 στις κατατακτήριες με τον Loris Capirossi στην pole position, 221 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Sete Gibernau και 462 χιλιοστά μπροστά από την πρώτη Kawasaki.

Ο Capirossi διατήρησε το προβάδισμα στην εκκίνηση και παρέμεινε στην ηγεσία μέχρι την καρό σημαία, τερματίζοντας 4 δευτερόλεπτα μπροστά από τη δεύτερη θέση.

Εξοπλισμένη με δίσκους Brembo από ανθρακονήματα 320 mm, η Desmosedici GP6 φαινόταν έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο, αλλά έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2007 και την άφιξη του Casey Stoner για να εξασφαλίσει το πρώτο της Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο MotoGP.