Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας κατά τον οποίο, σύμφωνα με τον θρύλο, όλες οι ιαπωνικές θεότητες εγκαταλείπουν τις θέσεις τους για να συγκεντρωθούν στο ιερό Izumo.

Ακόμη και οι αναβάτες αφήνουν τα σπίτια τους για να συγκεντρωθούν στο νησί Χονσού, αλλά το κάνουν στην απέναντι ακτή, για να αγωνιστούν στο Mobility Resort Motegi.

Η πίστα αυτή έχει φιλοξενήσει ήδη 25 Grand Prix, αν και οι 4 διοργανώσεις από το 2000 έως το 2003 ονομάζονταν Grand Prix του Ειρηνικού και μόνο οι μεταγενέστερες Grand Prix της Ιαπωνίας.

Τα στοιχεία του GP

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχή χρονιά συνεργάζονται στενά με όλες τις ομάδες του MotoGP, η πίστα Mobility Resort Motegi, μήκους 4.801 μέτρων κατατάσσεται στις πίστες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές για τα φρένα.

Σε κλίμακα από το 1 έως το 6, παρουσιάζει δείκτη δυσκολίας 6.

Από τα 8 σημεία φρεναρίσματος ανά γύρο, συνολικής διάρκειας 31 δευτερολέπτων, τα 5 ανήκουν στην κατηγορία δύσκολα, τα 2 στη μέτρια και μόνο ένα στην κατηγορία ελαφριά.

Ο χρόνος φρεναρίσματος δεν είναι σε κανένα κάτω από δυόμισι δευτερόλεπτα.

Η πιο δύσκολη στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή για το σύστημα πέδησης στο Mobility Resort Motegi είναι η 11η στροφή.

Στην 11η στροφή οι μοτοσυκλέτες του MotoGP επιβραδύνουν από τα 307 χλμ./ώρα στα 85 χλμ./ώρα μέσα σε 4,8 δευτερόλεπτα, διάστημα κατά το οποίο διανύουν 233 μέτρα ασκώντας δύναμη 5,9 κιλών στη μανέτα του φρένου.

Η επιβράδυνση που δέχονται οι αναβάτες εκείνη τη στιγμή φτάνει το 1,5 g, η πίεση του υγρού φρένων της Brembo αγγίζει τα 12,7 bar, ενώ η θερμοκρασία των δίσκων από ανθρακονήματα ανεβαίνει στους 750°C.

Μόνο «νταμπλ»

Από τότε που καθιερώθηκε ο αγώνας Sprint το 2023, ο νικητής του σύντομου αγώνα στην Ιαπωνία επαναλάμβανε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα και στον κύριο αγώνα.

Το 2023 ο Jorge Martin πέτυχε το «νταμπλ», ενώ το 2024 και το 2025 το ίδιο έκανε ο Francesco Bagnaia.

Όπως και εκείνοι, έτσι και ο Jack Miller οδηγούσε Ducati όταν κέρδισε το 2022.

Η τελευταία φορά που το GP Ιαπωνίας κερδήθηκε από άλλον κατασκευαστή ήταν το 2019.

Όταν ο Marc Marquez θριάμβευσε με Honda, η οποία ήταν επίσης εξοπλισμένη με σύστημα πέδησης της Brembo.

Ποιος θα το φανταζόταν;

Στην περίπτωση που ο αγώνας χαρακτηρίζεται ως «στεγνός» από τον Αλυτάρχη, οι αναβάτες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε δίσκους από ανθρακονήματα (carbon) διαμέτρου 340 mm ή 355 mm.

Θα χρησιμοποιήσουν δίσκους carbon και στη βροχή, όπως συμβαίνει από το GP Ιαπωνίας του 2017, το οποίο σημαδεύτηκε από βροχόπτωση και θερμοκρασία πίστας που δεν ξεπέρασε τους 15°C.

Ήταν ένας ιστορικός αγώνας, διότι παρά τις συνθήκες αυτές, όσοι επέλεξαν δίσκους από ανθρακονήματα αποκόμισαν μεγαλύτερα οφέλη σε σχέση με εκείνους που χρησιμοποίησαν ατσάλινους δίσκους.

Ο νικητής Andrea Dovizioso, καθώς και ολόκληρη η πρώτη εννιάδα στον τερματισμό και 13 από τους 15 αναβάτες που βαθμολογήθηκαν —συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός από κάθε κατασκευαστή μοτοσυκλετών— χρησιμοποίησαν δίσκους carbon της Brembo.

Οι λόγοι πίσω από την επιλογή

Χάρη στην εξέλιξη των ανθρακονημάτων και στα καλύμματα φρένων που διατηρούν τη θερμοκρασία των δίσκων, οι αναβάτες μπορούν να απολαμβάνουν —ακόμη και στη βροχή— δυναμικά χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας που δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που θα είχαν σε στεγνό οδόστρωμα.

Το ατσάλι, στην πραγματικότητα, επιδεινώνει τη δυναμική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, καθώς πρόκειται για βαρύτερο υλικό που επηρεάζει τη λειτουργία της ανάρτησης.

Με τους δίσκους carbon της Brembo, ωστόσο, οι τροχοί έχουν καλύτερη πρόσφυση στην άσφαλτο, προσφέροντας καλύτερο χειρισμό και επιτρέποντας τη μεταφορά περισσότερης ισχύος στο έδαφος.