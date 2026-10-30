Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Ιταλική Brembo, αποκλειστικός προμηθευτής φρένων στην κορυφαία κατηγορία MotoGP, αναλύει τα σημαντικότερα στοιχεία για τα φρένα στην πίστα Sepang της Μαλαισίας.

Ο αγώνας στην πίστα της Sepang αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ο δεύτερος συνεχόμενος αγώνας του MotoGP στην Ασία και ο πρώτος από τους τέσσερις που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

Στη Sepang έχουν διεξαχθεί 25 Grand Prix

Οι αγώνες ξεκίνησαν εκεί το 1999 και έκτοτε πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, με εξαίρεση το 2020 και το 2021 λόγω της πανδημίας.

To 2025 το Grand Prix της Μαλαισίας προσέλκυσε 190.977 θεατές —αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη πίστα— ενώ συνέβαλε με περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Στοιχεία για τον αγώνα

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με όλες τις ομάδες του MotoGP για 11η συνεχή χρονιά, η πίστα Petronas Sepang International Circuit (μήκους 5.543 μέτρων) κατατάσσεται σε εκείνες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές για τα φρένα.

Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 6, ο δείκτης δυσκολίας της είναι 5, καθώς τα φρένα χρησιμοποιούνται για συνολικά 35 δευτερόλεπτα ανά γύρο.

Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στα 11 σημεία πέδησης: 4 χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» απαίτησης, 1 ως «μέσης» και τα υπόλοιπα 6 ως «χαμηλής».

Η πιο απαιτητική στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή στη Sepang για το σύστημα πέδησης είναι η τελευταία, πριν από τη γραμμή τερματισμού.

Εκεί, οι μοτοσυκλέτες του MotoGP επιβραδύνουν κατά 256 χλμ./ώρα —η δεύτερη μεγαλύτερη μεταβολή ταχύτητας μέσα στη χρονιά—, πέφτοντας από τα 320 χλμ./ώρα στα 64 χλμ./ώρα μέσα σε 5,5 δευτερόλεπτα.

Στο διάστημα αυτό, οι μοτοσυκλέτες διανύουν 259 μέτρα, με τον αναβάτη να ασκεί δύναμη 5,5 κιλών στη μανέτα του φρένου.

Η επιβράδυνση φτάνει το 1,5 g, η πίεση στο υγρό φρένων της Brembo αγγίζει τα 11,7 bar, ενώ η θερμοκρασία στους δίσκους φτάνει τους 620 °C.

Τρεις επιλογές

Αν και όχι στον ίδιο βαθμό όπως στο Motegi, το Buriram και το Spielberg, η Sepang παραμένει μια πίστα με υψηλές απαιτήσεις για τα συστήματα πέδησης της Brembo στο MotoGP.

Οπότε είναι πολύ πιθανό οι αναβάτες να επιλέξουν τους δίσκους από ανθρακονήματα (carbon discs) της Brembo, διαμέτρου 340 mm ή 355 mm.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του δίσκου, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη πέδησης και η απαγωγή θερμότητας.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της διαμέτρου συνεπάγεται και αύξηση του βάρους, με αρνητικές επιπτώσεις στην επιτάχυνση και στις αλλαγές κατεύθυνσης.

Για τον λόγο αυτό, η επιλογή της διαμέτρου των δίσκων φρένων από ανθρακονήματα αποτελεί πάντα έναν συμβιβασμό μεταξύ της ισχύος πέδησης και του βάρους.

Δύο αρνητικά σερί

Η Ducati είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στη Sepang, με 9 νίκες στο MotoGP από 6 διαφορετικούς αναβάτες: από 2 νίκες έχουν οι Casey Stoner, Andrea Dovizioso και Francesco Bagnaia, ενώ από μία νίκη έχουν οι Loris Capirossi, Enea Bastianini και Alex Marquez.

Ο Marc Marquez απουσιάζει από τη λίστα των νικητών, καθώς δεν έχει ανέβει στο βάθρο στη συγκεκριμένη πίστα από το 2019, όταν τερμάτισε 2ος με τη Honda — τον κατασκευαστή με τον οποίο κέρδισε το 2014 και το 2018.

Για την Aprilia, τα καλύτερα αποτελέσματα στη Sepang είναι δύο έβδομες θέσεις στο Grand Prix και μία 6η θέση στον αγώνα Sprint.

Ποιο από αυτά τα δύο αρνητικά σερί θα τερματιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο;

Η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ακτινική δαγκάνα

Στη Sepang, στο πλαίσιο του MotoGP, Ιταλοί, Ισπανοί, Αυστραλοί και Αμερικανοί αναβάτες έχουν βρεθεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο πρώτος που επικράτησε ήταν ο Kenny Roberts Jr στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν του 1999, οδηγώντας μια Suzuki εξοπλισμένη με την επαναστατική ακτινική δαγκάνα της Brembo.

Ο Αμερικανός επανέλαβε το επίτευγμα το 2000, ενώ στη συνέχεια οι Ιταλοί κυριάρχησαν στις επόμενες 6 διοργανώσεις, εναλλασσόμενοι σε μοτοσυκλέτες των Honda, Yamaha και Ducati.

Από την άλλη πλευρά, τα φρένα της Brembo έχουν αποδειχθεί ανέκαθεν αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από τη μοτοσυκλέτα.