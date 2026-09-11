Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Ο δεύτερος και τελευταίος γύρος της σεζόν στην Ιταλία για το MotoGP μετά το Mugello, το οποίο στα τέλη Μαΐου φιλοξένησε το Ιταλικό GP.

Το Misano World Circuit Marco Simoncelli φιλοξενεί αντ’ αυτού το GP του Σαν Μαρίνο και του Ρίμινι Ριβιέρα.

Πέρυσι, με 174.821 συμμετέχοντες σε όλο το Σαββατοκύριακο, σημειώθηκε νέο ρεκόρ θεατών.

Συνολικά, αυτό το σιρκουί έχει φιλοξενήσει 32 GP, αλλά πριν από το 2000 οι αγώνες διεξάγονταν αριστερόστροφα.





Τα δεδομένα του GP

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχόμενη χρονιά συνεργάζονται στενά με όλες τις ομάδες MotoGP, το Misano World Circuit Marco Simoncelli μήκους 4,226 χλμ. εμπίπτει στην κατηγορία των σιρκουί που απαιτούν φρένα.

Σε μια κλίμακα από 1 έως 6, έχει δείκτη δυσκολίας 4, λόγω 11 τμημάτων φρεναρίσματος που διαρκούν λίγο λιγότερο από 28 δευτερόλεπτα ανά γύρο: 5 ταξινομούνται ως Υψηλό, 4 ως Μεσαίο και 2 ως Ελαφρύ. Σε 7 τμήματα πέδησης, οι αναβάτες υπόκεινται σε επιβράδυνση τουλάχιστον 1,3 g.

Η πιο δύσκολη στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή για το σύστημα πέδησης στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli είναι η Quercia, στροφή 8.

Οι μοτοσικλέτες MotoGP φτάνουν από 289 km/h σε 80 km/h σε 4,7 δευτερόλεπτα, σε μια απόσταση 215 μέτρων, χάρη στο φορτίο 5,7 kg στη μανέτα φρένων που εφαρμόζουν οι αναβάτες.

Η επιβράδυνση είναι 1,5 g, η πίεση υγρού φρένων Brembo φτάνει τα 12,2 bar και η θερμοκρασία των δίσκων από ανθρακονήματα ανεβαίνει στους 710 °C.

Κάποιοι κυνηγούν τον πρώτο τους, κάποιοι τον ένατο

Από τότε που το MotoGP επέστρεψε στους αγώνες σε αυτήν την πίστα το 2007, έχουν διεξαχθεί εδώ 22 Γκραν Πρι, όλα κερδισμένα από μοτοσικλέτες εξοπλισμένες με φρένα Brembo.

Η Ducati και η Yamaha έχουν κερδίσει από 8 η καθεμία, ενώ η Honda έχει πάρει τα υπόλοιπα 6.

Η Aprilia, από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να μην έχει νίκη και έχει μόνο 2 βάθρα στο όνομά της: την 3η θέση του Maverick Viñales το 2022 και τη 2η θέση του Marco Bezzecchi το 2025.

Η KTM δεν έχει καμία νίκη και έχει μόνο ένα βάθρο, με τον Pol Espargaro να τερματίζει 3ος το 2020 στα Γκραν Πρι της Emilia Romagna και της Rimini Riviera.

Ιταλικό κουαρτέτο

Η πιο ικανοποιητική έκδοση του GP του Αγίου Μαρίνου και του Ρίμινι Ριβιέρα για τους εγχώριους αναβάτες ήταν αυτή του 2022, επειδή οι Mattia Casadei και Matteo Ferrari κέρδισαν τους δύο αγώνες MotoE με μοτοσικλέτες Energica, ο Dennis Foggia επικράτησε στη Moto3 με Honda και ο Francesco Bagnaia θριάμβευσε στο MotoGP με Ducati.

Η μόνη εξαίρεση ήταν η Moto2, την οποία κέρδισε ο Alonso Lopez, ο οποίος παρόλα αυτά οδηγούσε την ιταλική Boscoscuro. Περιττό να πούμε ότι όλοι επωφελήθηκαν από τα φρένα Brembo.

Υπερσύγχρονες δαγκάνες

Στο Misano World Circuit Marco Simoncelli, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike αγωνίστηκε πριν από τρεις μήνες: οι χρόνοι γύρου για μοτοσικλέτες παραγωγής είναι περισσότερο από 1,3 δευτερόλεπτα πιο αργοί από το MotoGP, λόγω της χαμηλότερης τελικής ταχύτητας και της χρήσης χαλύβδινων δίσκων.

Οι δαγκάνες φρένων Brembo στις δύο κατηγορίες είναι πολύ παρόμοιες, επειδή και οι δύο είναι μονομπλόκ αλουμινένιες μονάδες με 4 έμβολα, πτερύγια ψύξης στο εξωτερικό σώμα, σύστημα ενίσχυσης και αντι-οπισθέλκουσα.