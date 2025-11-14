Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Τελευταίος γύρος της σεζόν MotoGP, με το πρωτάθλημα να επιστρέφει στη Βαλένθια μετά την περσινή απουσία λόγω της πλημμύρας που προκάλεσε πολλά θύματα με αποτέλεσμα ο αγώνας αντικατάστασης στη Βαρκελώνη να ονομασθεί GP Αλληλεγγύης.

Η πίστα Ricardo Tormo έχει φιλοξενήσει 25 αγώνες GP της Βαλένθια και μία έκδοση του Ευρωπαϊκού GP.

Η πίστα πήρε το όνομά της από τον Ricardo Tormo, δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή 50cc, ο οποίος απεβίωσε πρόωρα το 1998.

Τα δεδομένα της πίστας

Σύμφωνα με τους τεχνικούς της Brembo που συνεργάζονται στενά με όλους τους αναβάτες του MotoGP, η πίστα Ricardo Tormo μήκους 4.005 μέτρων είναι μεσαίας δυσκολίας για τα φρένα.

Σε μια κλίμακα από 1 έως 6, έχει δείκτη δυσκολίας 3 επειδή, παρά το γεγονός ότι διαθέτει 10 ζώνες φρεναρίσματος, η συνολική χρήση φρένων ανά γύρο ανέρχεται σε 30 δευτερόλεπτα: 4 από αυτές ταξινομούνται ως Υψηλής δυσκολίας, 2 ως Μεσαίας και 4 ως Χαμηλής.

Από την εκκίνηση μέχρι τη σημαία τερματισμού, κάθε αναβάτης εφαρμόζει πάνω από έναν τόνο συνολικού φορτίου στη μανέτα φρένων.

Η πιο δύσκολη στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή για το σύστημα πέδησης στην πίστα Ricardo Tormo είναι η στροφή 1: εκεί οι μοτοσυκλέτες της κορυφαίας κατηγορίας επιβραδύνουν από τα 328 χλμ./ώρα στα 133 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα, καλύπτοντας 234 μέτρα φρενάροντας.

Για να το πετύχουν αυτό, οι αναβάτες ασκούν 6,2 κιλά δύναμης στη μανέτα φρένων και βιώνουν 1,5 g επιβράδυνσης, ενώ η πίεση του υγρού φρένων Brembo φτάνει τα 13,3 bar.

Ο Marc Márquez

Ο τραυματισμός του Marc Márquez και η επακόλουθη χειρουργική επέμβαση στην ωμοπλάτη θα τον εμποδίσουν να αγωνιστεί στη Βαλένθια — τη μόνη πίστα στην οποία δεν έχει οδηγήσει ποτέ με Ducati.

Με την Honda στο MotoGP, σημείωσε 2 νίκες, 2 δεύτερες θέσεις, 2 τρίτες και 3 εγκαταλείψεις, αν και η πιο πρόσφατη νίκη του χρονολογείται από το 2019.

Στη Moto2, ωστόσο, κέρδισε στην μοναδική του εμφάνιση στην πίστα με την Suter, η οποία ήταν επίσης εξοπλισμένη με δαγκάνες Brembo 4 εμβόλων, αλλά με ατσάλινους δίσκους 290 mm, καθώς οι δίσκοι από ανθρακονήματα απαγορεύονται στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Η νίκη του Mir

Το 2020, η πίστα Ricardo Tormo φιλοξένησε δύο Grand Prix μέσα σε επτά ημέρες: στο Ευρωπαϊκό GP, ο Joan Mir κατέκτησε την μοναδική του νίκη στο MotoGP, με τον teammate του Alex Rins να τερματίζει 2ος.

Οι Suzuki τους, όπως και οι αντίπαλοί τους, ήταν εξοπλισμένες με τη νέα δαγκάνα Brembo GP4, την πρώτη που εισήγαγε πτερύγια ψύξης στο κέλυφος, προσφέροντας βελτιωμένη απαγωγή θερμότητας.

Εκείνη τη χρονιά επίσης μειώθηκε η ποσότητα του υγρού στο εσωτερικό του συστήματος πέδησης, προκειμένου να μειωθεί η σπογγώδης μανέτα και να διασφαλιστεί πιο σταθερή απόδοση.

Η Επιστροφή

Και οι 26 αγώνες GP μεγάλης κατηγορίας που πραγματοποιήθηκαν στην πίστα Ricardo Tormo έχουν κερδηθεί από μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με φρένα Brembo.

Η πρώτη φορά ήταν το 1999 όταν ο Regis Laconi κυριάρχησε, για μία μοναδική φορά, με την WCM Yamaha, τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Kenny Roberts Jr. με την Suzuki, η οποία ήταν εξοπλισμένη με τις πρώτες ακτινικές δαγκάνες Brembo για την κατηγορία 500cc.

Αυτό του επέτρεψε να αντεπιτεθεί και στη συνέχεια να προσπεράσει τους Tadayuki Okada και Garry McCoy, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μειώσουν τον ρυθμό τους λόγω των αξονικά τοποθετημένων δαγκανών τους: οι ακτινικές δαγκάνες παρέχουν ανώτερη απόδοση και βελτιωμένη αίσθηση φρεναρίσματος.