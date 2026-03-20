Το MotoGP επιστρέφει στη Βραζιλία ξανά από το 2004 που είχε γίνει εκεί ο τελευταίος αγώνας.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Goiania (Γκοϊανία), σε μια πίστα που εγκαινιάστηκε στις 28 Ιουλίου 1974 και φιλοξένησε τις τρεις πρώτες εκδόσεις του GP της Βραζιλίας, από το 1987 έως το 1989, αλλά μόνο για τις κατηγορίες 250 και 500.

Η ανακαίνιση, που ξεκίνησε το 2013, κόστισε 240 εκατομμύρια βραζιλιάνικα ρεάλ (40 εκατομμύρια ευρώ). Μαζί με εκείνες στο Caruaru και τη Londrina, είναι μία από τις τρεις βραζιλιάνικες πίστες που πήραν το όνομά τους από τον Ayrton Senna.

Δεδομένα GP

Σύμφωνα με τους τεχνικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχόμενη χρονιά συνεργάζονται στενά με όλους τους αναβάτες του MotoGP, το Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, μήκους 3.835 μέτρων, εμπίπτει στην κατηγορία των απαιτητικών πιστών για φρένα.

Σε μια κλίμακα από 1 έως 6, έχει κερδίσει βαθμολογία δυσκολίας 4, παρά το γεγονός ότι έχει μόνο 7 σημεία φρεναρίσματος ανά γύρο: 3 από αυτά ταξινομούνται ως απαιτητικά, 3 ως μεσαίας δυσκολίας και 1 σαν σχετικά εύκολο.

Εκτός από ένα όλα τα άλλα έχουν τιμές επιβράδυνσης τουλάχιστον 1,3 g. Κατά τη διάρκεια ενός γύρου, τα φρένα χρησιμοποιούνται για περίπου είκοσι δευτερόλεπτα.

Η πιο δύσκολη στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή για το σύστημα φρένων του Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna είναι η πρώτη, όπου η ταχύτητα μειώνεται από 337 km/h σε 117 km/h, χάρη σε ένα φρενάρισμα 4,4 δευτερολέπτων.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, οι μοτοσυκλέτες MotoGP καλύπτουν 259 μέτρα ενώ οι αναβάτες εφαρμόζουν φορτίο 5,6 kg στη μανέτα φρένων, βιώνουν επιβράδυνση 1,5 g και η πίεση του συστήματος φρένων φτάνει τα 12 bar.

Ο Βραζιλιάνος ”Βασιλιάς”

Τον περασμένο Νοέμβριο, στη Βαλένθια, ο Diogo Moreira κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2: ο Moreira έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που κέρδισε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της FIM.

Το πέτυχε αυτό οδηγώντας την μοτοσυκλέτα της Italtrans Racing Team (Kalex), με κινητήρα Triumph και δαγκάνες Brembo με ψήκτρες, που προέρχονται από αυτές του MotoGP.

Εδώ και αρκετά χρόνια, όλες οι ομάδες Moto3 και Moto2 χρησιμοποιούν δαγκάνες Brembo.

Η γκάμα των δίσκων

Ο Diogo Moreira έκανε το ντεμπούτο του στο MotoGP με την 13η θέση επάνω σε μια Honda της ομάδας LCR. Υπάρχουν πολλές διαφορές σε σύγκριση με την μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησε στη Moto2, ξεκινώντας από τους δίσκους: ατσάλινοι με διάμετρο 300 mm για την ενδιάμεση κατηγορία, ανθρακονήματα με διάμετρο 320, 340 και 355 mm για την κορυφαία κατηγορία.

Οι δίσκοι 320 mm χρησιμοποιούνται μόνο σε πίστες που δεν είναι απαιτητικές για τα φρένα, ενώ οι δίσκοι 355 mm συνιστώνται για τις πιο δύσκολες πίστες.

Οι δίσκοι 340 mm διατίθενται σε εκδόσεις Ultra Light, Standard Mass, High Mass και Finned.

Δίσκοι των 320mm για τον Eddie

Τα φρένα Brembo έκαναν το ντεμπούτο τους στην κορυφαία κατηγορία το 1976, αλλά η πρώτη νίκη στη Βραζιλία χρονολογείται από το 1988: ο Eddie Lawson θριάμβευσε με προβάδισμα 13 δευτερολέπτων οδηγώντας την Yamaha της ομάδας του Giacomo Agostini, εξοπλισμένη με δίσκους 320 mm και δαγκάνες 4 εμβόλων της Brembo.

Το 1986, η YZR500 OW81 του Αμερικανού ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε την ακτινική αντλία μπροστινού φρένου Brembo, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια έγινε το πρότυπο για τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και τώρα χρησιμοποιείται σε όλες τις μοτοσυκλέτες δρόμου υψηλής απόδοσης.