Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Brembo αναλύει τα σημαντικότερα στοιχεία για τα φρένα στο MotoGP της Αυστραλίας αυτό το Σαββατοκύριακο στην πίστα του Phillip Island

Το Phillip Island υποδέχεται το MotoGP για τελευταία φορά, καθώς από το 2027 ο αγώνας της Αυστραλίας θα διεξάγεται στην Αδελαΐδα.

Το GP της Αυστραλίας είναι ο πρώτος από 3 συνεχόμενους αγώνες, οι οποίοι ακολουθούνται από ένα διάλειμμα μίας εβδομάδας — πολύτιμο για την αναπλήρωση δυνάμεων ενόψει των 2 τελευταίων Grand Prix της σεζόν.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί το 30ό GP που φιλοξενείται στο Phillip Island, ένα ορόσημο που δεν έχει επιτύχει καμία άλλη πίστα εκτός Ευρώπης.

Στοιχεία της πίστας

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχή χρονιά συνεργάζονται με όλες τις ομάδες του MotoGP, η πίστα του Phillip Island (μήκους 4.448 μέτρων) είναι η λιγότερο απαιτητική για τα φρένα σε ολόκληρη τη σεζόν του 2026.

Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 6, ο δείκτης δυσκολίας της είναι 1, καθώς υπάρχουν μόλις 6 σημεία φρεναρίσματος ανά γύρο, με συνολική διάρκεια μόλις 22,2 δευτερολέπτων.

Μόνο ένα σημείο φρεναρίσματος χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» απαίτησης, 2 ως «μέσης» και 3 ως «χαμηλής», ενώ σε κανένα δεν απαιτείται άσκηση δύναμης πάνω από 4,5 κιλά στη μανέτα του φρένου.

Η πιο απαιτητική στροφή

Η πιο απαιτητική στροφή της πίστας Phillip Island για το σύστημα πέδησης είναι η 1η στροφή: εκεί οι μοτοσυκλέτες MotoGP επιβραδύνουν από τα 344 χλμ./ώρα στα 179 χλμ./ώρα μέσα σε 4,2 δευτερόλεπτα, καλύπτοντας απόσταση 293 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος ο αναβάτης να ασκεί δύναμη 4,4 κιλών στη μανέτα του φρένου και η επιβράδυνση φτάνει το 1,5 g.

Η πίεση στο υγρό φρένων της Brembo αγγίζει τα 9,5 bar, ενώ η θερμοκρασία στους δίσκους από ανθρακονήματα φτάνει τους 750 °C.

Valentinotto

Στις τελευταίες 27 διοργανώσεις του GP της Αυστραλίας για την κορυφαία κατηγορία, που πραγματοποιήθηκαν στο Phillip Island, νικητές αναδείχθηκαν αναβάτες με μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με φρένα της Brembo.

Ο πιο επιτυχημένος αναβάτης σε αυτή την πίστα είναι ο Valentino Rossi με 8 νίκες: 5 στο MotoGP, 2 στην κατηγορία των 250 κ.εκ. και μία στην κατηγορία των 500 κ.εκ.

Ο αναβάτης με το νούμερο 46 κέρδισε εδώ οδηγώντας Aprilia RS250, Honda NSR500, Honda RC211V και Yamaha YZR-M1, χρησιμοποιώντας όμως πάντα φρένα της Brembo.

Από τις 300 οι σχεδόν 200

Από το 2000 έως το 2006, Ιταλοί αναβάτες σημείωσαν 7 συνεχόμενες νίκες στην κορυφαία κατηγορία στο Phillip Island: ξεκίνησε ο Max Biaggi, ακολούθησε, με 5 συνεχόμενες νίκες, ο Valentino Rossi και την τελευταία πέτυχε ο Marco Melandri.

Ωστόσο από τότε, έχουν σημειώσει μόλις μία νίκη, παρά το γεγονός ότι έχουν διεξαχθεί 17 αγώνες.

Αν αυτό το «ταμπού» σπάσει την Κυριακή, η Brembo θα φτάσει σε έναν στρογγυλό αριθμό.

Πράγματι, πριν από δύο εβδομάδες, στην Ινδονησία, η Ιταλία έγινε το πρώτο έθνος που έφτασε τις 300 νίκες στην κορυφαία κατηγορία με τους αναβάτες της.

Από αυτές, οι 199 επιτεύχθηκαν με φρένα Brembo, χάρη στη συνεισφορά 15 διαφορετικών αναβατών.

Το όνομα της πρώτης στροφής

Η πρώτη στροφή της πίστας Phillip Island φέρει το όνομα του θρύλου της περιοχής, Mick Doohan, στον οποίο πιστώνεται η δημιουργία της αντλίας φρένου που λειτουργεί με τον αντίχειρα (thumb brake master cylinder).

Το 1992, στο Assen, ο Αυστραλός αναβάτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί του πόδι, το οποίο έχασε μέρος της λειτουργικότητάς του.

Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, η Brembo ανέπτυξε την αντλία φρένου που λειτουργεί με τον αντίχειρα, επιτρέποντας τον χειρισμό του πίσω φρένου με το αριστερό χέρι.

Σήμερα, πολλοί αναβάτες του MotoGP χρησιμοποιούν αυτή τη διάταξη, ενώ άλλοι προτιμούν την αντλία που λειτουργεί με τον δείκτη.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στο φρενάρισμα, αλλά επεκτείνονται επίσης στην επιτάχυνση και τη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας στις στροφές.