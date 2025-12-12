του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP του 2025 γιόρτασε και για την Ιταλική Brembo (που προμηθεύει τα φρένα σε όλους τους οδηγούς), την επιστροφή του Marc Márquez στην κορυφή του κόσμου, έναν αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο της σεζόν, ο οποίος κατέκτησε μαθηματικά τον Τίτλο πέντε GP πριν το τέλος.

Η Ducati πέτυχε ένα τριπλό θρίαμβο, κερδίζοντας και τους Tίτλους Κατασκευαστών και Ομάδων, παρότι έχασε την 3η θέση στη βαθμολογία των Αναβατών, η οποία κατέληξε στην Aprilia.

Ενώ οι αναβάτες απολαμβάνουν μια καλά δικαιολογημένη ξεκούραση μετά από μια εξουθενωτική σεζόν και οι μηχανικοί εργάζονται πάνω σε νέες λύσεις για τις δοκιμές της επόμενης χρονιάς, συγκεντρώσαμε περίπου 20 βασικά στοιχεία που συνοψίζουν τη χρονιά στην κορυφαία κατηγορία.

1

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, οι δύο πρώτες θέσεις στη βαθμολογία κατέληξαν σε δύο αδέλφια — το δίδυμο Márquez — με 14 νίκες σε GP και 17 νίκες σε Sprint.

Ο Marc και ο Alex χρησιμοποίησαν πάντα φρένα Brembo σε όλη την καριέρα τους, από τις χαμηλότερες κατηγορίες.

2.3

Το συνολικό βάρος του συστήματος φρεναρίσματος MotoGP της Brembo είναι μόλις 2,3 kg: περισσότερο από τα δύο τρίτα αυτού του βάρους οφείλονται στον ανθρακονημάτινο δίσκο.

4

Οι δίσκοι Brembo για MotoGP διατίθενται σε τέσσερις βασικές διαμορφώσεις: Ultra Light, Standard, High Mass, και Extreme Cooling.

Η Ultra Light έκδοση έχει μικρότερη θερμική μάζα, ενώ η Extreme Cooling διαθέτει πτερύγια εξαερισμού για αύξηση της επιφάνειας απαγωγής θερμότητας.

4+3

Παρά την απουσία του Jorge Martin για μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος, η Aprilia πέτυχε την καλύτερη σεζόν MotoGP στην ιστορία της, με 4 νίκες σε GP και 3 σε Sprint.

6

Η Ducati κατέκτησε 6 συνεχόμενους Tίτλους Κατασκευαστών, νέο ρεκόρ MotoGP.

Συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας 500cc, μόνο η Suzuki (με 7) και η MV Agusta (με ένα σερί 8 και ένα σερί 7 Tίτλων) έχουν κάνει καλύτερη επίδοση.

6.5

Για να επιβραδύνουν από 334 km/h σε 69 km/h στη στροφή 12 του Circuit of the Americas, οι αναβάτες φρέναραν για 6,5 δευτερόλεπτα — ρεκόρ για το 2025.

7

Τόσο ο Marc Márquez όσο και ο Valentino Rossi έχουν κατακτήσει 7 Τίτλους Αναβατών στην κορυφαία κατηγορία, πάντα με φρένα Brembo.

Μόνο ο Giacomo Agostini βρίσκεται μπροστά με 8.

8

Παρά τις 15 διαφορετικές παραλλαγές carbon δίσκων Brembo που χρησιμοποιήθηκαν φέτος στο MotoGP, όλοι έχουν το ίδιο πάχος: 8 mm.

10

Για 10η συνεχόμενη σεζόν, όλοι οι αναβάτες MotoGP επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν εξαρτήματα φρεναρίσματος Brembo.

Η σειρά ξεκίνησε το 2016 και συνεχίζεται αδιάκοπα.

11

Το 2025, 11 αναβάτες του MotoGP βρέθηκαν να οδηγούν μπροστά στον αγώνα για τουλάχιστον έναν γύρο (συμπεριλαμβανομένων των αγώνων Sprint):

πέντε με Ducati, δύο με Aprilia, δύο με KTM, και ένας με Yamaha και Honda.

14.4

Στο σημείο φρεναρίσματος για τη στροφή 1 του Circuit de Barcelona-Catalunya, για μείωση ταχύτητας από 338 km/h σε 100 km/h, η πίεση υγρού φρένων έφτασε τα 14,4 bar — ρεκόρ της σεζόν.

279

Για να πάρει την pole position στο Ιταλικό GP στο Mugello, ο Fabio Quartararo πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ζώνη φρεναρίσματος στην πρώτη στροφή, μειώνοντας από 342 km/h σε 92 km/h, καλύπτοντας 279 μέτρα χάρη στην Brembo.

309

Το 2025, ο Marc Márquez ολοκλήρωσε 309 γύρους στην πρωτοπορία με την Ducati, σε GP και Sprint.

Σε σύγκριση με την περίοδο του στην Honda, παραδέχτηκε πως πλέον χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο το εμπρός φρένο Brembo.

35

35 είναι η μέση ηλικία των μηχανικών της Brembo που συνεργάζονται στενά με όλους τους αναβάτες και τις ομάδες του MotoGP — μια ομάδα καινοτόμων με πάθος, συνδυάζοντας εμπειρία και ενέργεια. Ένα πραγματικό σημείο αναφοράς στο paddock.

355

Οι αναβάτες MotoGP μπορούν να επιλέξουν δίσκους Brembo εμπρός φρένων με διαμέτρους 320 mm, 340 mm, και 355 mm.

Για λόγους ασφαλείας, σε Αυστρία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη και Ιαπωνία — αν ο αγώνας είναι με στεγνές συνθήκες — πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 340 mm ή 355 mm.

529

Μοτοσυκλέτες με φρένα Brembo έχουν κερδίσει τα τελευταία 529 GP στην κορυφαία κατηγορία (MotoGP + 500cc).

Στο MotoGP πάντα κέρδιζαν, ενώ στα 500cc η τελευταία νίκη χωρίς Brembo ήταν το 1995.

800

Η Brembo διατήρησε το βάρος της δαγκάνας του 2025, όπως και της προηγούμενης GP4, λίγο πάνω από 800 γραμμάρια — εντυπωσιακό επίτευγμα δεδομένου ότι μπορεί να σταματήσει μοτοσυκλέτα που φτάνει τα 360 km/h.

816

Ο Johann Zarco κέρδισε το Γαλλικό GP με την Honda χρησιμοποιώντας φρένα Brembo για συνολικά 816 δευτερόλεπτα — δηλαδή για πάνω από 13.5 λεπτά από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία.

1000

Το ιδανικό θερμικό εύρος για τους carbon δίσκους Brembo στο MotoGP είναι 250°C έως 850°C, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν τους 1000°C.

Κάτω από 250°C δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, ενώ πάνω από 850°C το σύστημα υπερθερμαίνεται, μειώνοντας την απόδοση.

1104

Για να κερδίσει το Αυστριακό GP, ο Marc Márquez άσκησε συνολική δύναμη 1,104 kg στη μανέτα του φρένου Brembo της Desmosedici, από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία.