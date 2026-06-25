Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

H Brembo μας ενημερώνει για τα δεδομένα των φρένων στην πίστα του Assen και μας θυμίζει τα ιστορικά στοιχεία της πίστας.

Μία εβδομάδα μετά την Τσεχία, το MotoGP μεταφέρεται στην Ολλανδία για τον 10ο γύρο της σεζόν.

Με 76 αγώνες GP να έχουν γίνει εκεί, το TT Circuit Assen είναι μακράν η πιο πολυσύχναστη πίστα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχοντας φιλοξενήσει αγώνες Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάθε χρόνο από το 1949, εκτός από το 2020 λόγω της πανδημίας.

Ιστορικά, οι αγώνες διεξάγονταν τα Σάββατα, αλλά πριν από 10 χρόνια άλλαξαν το πρόγραμμα και έκτοτε διεξάγονται πάντα τις Κυριακές.

Δεδομένα GP

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχόμενη χρονιά συνεργάζονται στενά με όλες τις ομάδες MotoGP, το TT Circuit Assen, μήκους 4.542 μέτρων, εμπίπτει στην κατηγορία των πίστων που δεν είναι πολύ απαιτητικές στα φρένα.

Στην κλίμακα δυσκολίας από 1 έως 6 της Brembo, κέρδισε δείκτη δυσκολίας 2, έχοντας μόνο 2, από τα 10 , απαιτητικά σημεία φρεναρίσματος, 3 μέτριας δυσκολίας, ενώ τα υπόλοιπα 5 είναι χαμηλής δυσκολίας. Σε κάθε γύρο, οι αναβάτες χρησιμοποιούν τα φρένα για 27 δευτερόλεπτα, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο φρεναρίσματος που να διαρκεί τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα.

Η πιο δύσκολη στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή του TT Circuit Assen για το σύστημα πέδησης είναι η πρώτη μετά τη γραμμή εκκίνησης – τερματισμού: εκεί η μοτοσυκλέτες MotoGP φρενάρουν από τα 294 km/h στα 114 km/h σε 3,9 δευτερόλεπτα, καλύπτοντας 205 μέτρα ενώ οι αναβάτες εφαρμόζουν φορτίο 5,4 kg στη μανέτα φρένων.

Η επιβράδυνση είναι 1,5 g, η πίεση υγρού φρένων Brembo φτάνει τα 11,6 bar και η θερμοκρασία των δίσκων άνθρακα πλησιάζει τους 720 °C.

Η αλλαγή στο στυλ φρεναρίσματος του Marc

Με 3 νίκες ο καθένας στο MotoGP, ο Marc Marquez και ο Francesco Bagnaia είναι οι πιο επιτυχημένοι ενεργοί αναβάτες στο Assen.

Ωστόσο, οι νίκες του Ισπανού αναβάτη ήρθαν με σαφώς διαφορετικά στυλ φρεναρίσματος: κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Honda, χρησιμοποιούσε εκτενώς το πίσω φρένο, αλλά με την Ducati, βασίζεται περισσότερο στο μπροστινό φρένο, χάρη στις αεροδυναμικές αλλαγές στις σύγχρονες μοτοσυκλέτες που τώρα παρέχουν μεγαλύτερο φορτίο στο πίσω μέρος.

Πράγματι, είναι σπάνιο να βλέπεις τους σημερινούς αναβάτες να σηκώνουν το πίσω μέρος κατά το φρενάρισμα, σε αντίθεση με ό,τι συνηθιζόταν πριν από χρόνια.

Από Honda σε Honda

Πριν από δέκα χρόνια στο Άσσεν, ο Jack Miller πέτυχε την πρώτη του νίκη στο MotoGP. Πριν από είκοσι χρόνια, ο Nicky Hayden θριάμβευσε, ενισχύοντας την προσπάθειά του για τον τίτλο του MotoGP.

Πριν από τριάντα χρόνια, ο Mick Doohan κέρδισε και πριν από σαράντα χρόνια, ήταν η σειρά του Wayne Gardner.

Και οι τέσσερις οδηγούσαν Honda, αλλά με μία διαφορά: μόνο οι τρεις τελευταίοι χρησιμοποιούσαν φρένα Brembo, τα οποία φόραγαν οι μοτοσυκλέτες που έχουν κερδίσει τους τελευταίους 31 αγώνες του Ολλανδικού GP.

Αντλία πίσω φρένου στο χέρι

Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Mick Doohan κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών στο Άσσεν το 1992 οδήγησε την Brembo να δοκιμάσει την αντλία φρένου στον αντίχειρα, που επιτρέπει στους αναβάτες να ελέγχουν το πίσω φρένο με το αριστερό τους χέρι.

Η αντλία πίσω φρένου στο χέρι σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως και διατίθεται σε δύο τύπους, ο κάθε τύπος με δύο διαφορετικές διαμέτρους για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προτιμήσεις των αναβατών.