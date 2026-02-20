του Δημήτρη Διατσίδη

Η Brembo εξηγεί ποια, και γιατί, είναι η πιο απαιτητική πίστα για τα φρένα των Superbikes στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK του 2026.

Ανάμεσα στις 12 πίστες του ημερολογίου, μερικές είναι ιδιαίτερα απαιτητικές για τα φρένα, άλλες έχουν μια μέση δυσκολία και ορισμένες είναι εύκολες. Ο επαρκής χειρισμός μιας κατάστασης απαιτεί κάτι παραπάνω από θεωρητική κατάρτιση απαιτεί φυσική παρουσία στις πίστες, το πεδίο των αγώνων.

Από τη γέννηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike το 1988, τα φρένα της Brembo ήταν εκεί με επιτυχία, όπως αποδεικνύεται από τα ρεκόρ: 38 Τίτλοι Κατασκευαστών και 34 Τίτλοι Αναβατών από μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με φρένα ή εξαρτήματα φρένων της Brembo.

Ένα παλμαρές που πιστοποιεί την κυριαρχία της Brembo στους αγώνες με μοτοσυκλέτες παραγωγής, όπως έχει αποδειχθεί από τους κατασκευαστές παγκοσμίως που οι περισσότερες τοποθετούν φρένα Brembo για τον αρχικό εξοπλισμό των superbike μοτοσυκλετών τους.



Βασιζόμενοι σε αυτήν την τεράστια τεχνογνωσία, η οποία επιβεβαιώνεται από τη διάθεση φρένων της Brembo σε 12 από τις 13 ομάδες του WorldSBK, οι τεχνικοί της Brembo ταξινομούν το βαθμό δυσκολίας κάθε πίστας με βάση τα φρένα.

Στην ανάλυση ελήφθησαν υπόψη πολλές μεταβλητές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν επίσης παραμέτρους που αναλύονται κατά τον σχεδιασμό νέων εξαρτημάτων της Brembo.

Ας ρίξουμε μια ματιά στις πιο σημαντικές, από τις οποίες προκύπτει η κατάταξη των πιο απαιτητικών πιστών για τα φρένα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike.

Το πιο σκληρό φρενάρισμα

Ένας από τους παράγοντες που επιτρέπει τη σωστή ταξινόμηση των πιστών του WorldSBK είναι η ένταση του φρεναρίσματος: στη Μεγάλη Βρετανία, την Ουγγαρία, την Αραγονία, την Κρεμόνα και το Εστορίλ υπάρχουν 4 σημεία φρεναρίσματος που κατατάσσονται στα δύσκολα, σε ότι αφορά την προσπάθεια που απαιτείται από τα φρένα και τον αναβάτη.



Το Misano και η Jerez έχουν από 3 η καθεμία, το Assen, το Most και το Magny-Cours έχουν από 2. Ωστόσο, στο Phillip Island δεν υπάρχει ούτε ένα δύσκολο σημείο φρεναρίσματος και στο Portimao υπάρχει μόνο ένα.

Τα δύσκολα σημεία πέδησης χαρακτηρίζονται από τη χρήση φρένων για πάνω από 3,5 δευτερόλεπτα με φορτία στη μανέτα τουλάχιστον 4 kg, επιβραδύνσεις όχι μικρότερες από 1,4 g και πιέσεις στο σύστημα φρένων άνω των 9 bar.

Ο αριθμός των σημείων πέδησης

Ένα επιπλέον στοιχείο που επηρεάζει τη δυσκολία μιας πίστας είναι ο αριθμός των σημείων πέδησης ανά γύρο. Στην Χερέθ, για παράδειγμα, οι αναβάτες Superbike χρησιμοποιούν τα φρένα σε 10 από τις 13 στροφές της πίστας, στο Πορτιμάο (Πορτογαλικός Γύρος) σε 11 από τις 15 στροφές και στην Αραγονία σε 11 από τις 17 στροφές.



Από την άλλη πλευρά, στο Φίλιπ Άιλαντ και στο Ντόνινγκτον Παρκ, οι αναβάτες Superbike χρησιμοποιούν τα φρένα μόνο 7 φορές ανά γύρο, ενώ στο Μπάλατον Παρκ και στο Εστορίλ 9 φορές.

Φυσικά, όσο υψηλότερη είναι αυτή η τιμή, τόσο περισσότερο δοκιμάζεται το σύστημα πέδησης. Ωστόσο, η Βρετανική πίστα είναι πολύ πιο απαιτητική στα φρένα σε σύγκριση με αυτή της Αυστραλίας επειδή μπαίνει και μια τρίτη μεταβλητή.

Η διάταξη του φρεναρίσματος

Ο αριθμός των σημείων πέδησης σε έναν γύρο μπορεί πράγματι να είναι παραπλανητικός, επειδή δεν λέει τίποτα για την απόστασή μεταξύ τους. Το πολύ δυνατό φρενάρισμα, τυπικό στις πίστες stop-and-go (σταμάτα-ξεκίνα), αυξάνει σημαντικά τη θερμοκρασία των φρένων, αλλά αν χωρίζονται από μεγάλα τμήματα διαδρομής χωρίς φρένα, επιτρέπουν στο σύστημα πέδησης να πάρει μια ανάσα.



Αντίθετα, τα συνεχόμενα έντονα φρεναρίσματα εμποδίζουν την ψύξη του συστήματος πέδησης, όπως συμβαίνει στο Donington Park: πρώτα υπάρχει το φρενάρισμα στο Fogarty Esses (στροφές 9 και 10) από 272 χλμ./ώρα σε 110 χλμ./ώρα, και μετά από μια σύντομη ευθεία έρχεται η Melbourne Hairpin (στροφή 11) με ένα ακόμη φρενάρισμα από 237 χλμ./ώρα σε 51 χλμ./ώρα.

Η τελική κρίση

Οι τεχνικοί της Brembo έλαβαν υπόψη όλες αυτές τις μεταβλητές και άλλες που είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν για να ταξινομήσουν την προσπάθεια που απαιτείται από τα συστήματα πέδησης των 12 ομάδων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike 2026. Χρήσιμα δεδομένα συλλέχθηκαν σε προηγούμενους αγώνες, αν και για το Balaton Park (Ουγγρικός Γύρος) είναι διαθέσιμη μόνο η τηλεμετρία από το 2025, το πρώτο έτος που έγινε εκεί αγώνας WolrdSBK.



Για την περίσταση, χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα από 1 έως 5: η χαμηλότερη τιμή, που πήραν το Phillip Island και το Assen, αντιστοιχεί σε μέτρια εμπλοκή των φρένων. Η καταπόνηση είναι αντίθετα μέγιστη για το Donington Park και υψηλή για το Most, το Magny-Cours, την Aragon, το Estoril και την Jerez.