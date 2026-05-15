Του Δημήτρη Διατσίδη

Μία εβδομάδα μετά το Γαλλικό GP, το MotoGP επιστρέφει στην Ισπανία για το GP της Καταλονίας. Πέρυσι, πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, επομένως οι καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες της ασφάλτου μπορεί να είναι διαφορετικές. Την ίδια χρονιά, υπήρχαν 187.086 θεατές, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009. Αυτό σηματοδοτεί την 35η συνεχόμενη χρονιά που το Circuit de Barcelona-Catalunya φιλοξενεί τουλάχιστον ένα GP, αλλά το 2024 ήταν επίσης ο χώρος διεξαγωγής του Solidarity GP τον Νοέμβριο.

Δεδομένα GP

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχόμενη χρονιά συνεργάζονται στενά με όλες τις ομάδες MotoGP, το Circuit de Barcelona-Catalunya, μήκους 4.657 μέτρων, εμπίπτει στην κατηγορία των πιστών με υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά τα φρένα. Σε μια κλίμακα από 1 έως 6, διαθέτει δείκτη δυσκολίας 5, λόγω της παρουσίας 9 σημείων φρεναρίσματος ανά γύρο για συνολικά 30 δευτερόλεπτα: 4 είναι στην κατηγορία μεγάλης δυσκολίας, ένα είναι μέτριας και τα άλλα 4 είναι μικρής δυσκολίας. Το φορτίο των 6,3 κιλών στη μανέτα φρένων στη στροφή 10 είναι μία από τις υψηλότερες τιμές σε ολόκληρο το πρωτάθλημα.



Η πιο δύσκολη στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή της πίστας Circuit de Barcelona-Catalunya για το σύστημα πέδησης είναι η πρώτη: οι μοτοσυκλέτες MotoGP φρενάρουν από τα 358 km/h στα 101 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα, καλύπτοντας 266 μέτρα, ενώ οι αναβάτες εφαρμόζουν φορτίο 6,2 kg στη μανέτα φρένων. Η επιβράδυνση είναι 1,5 g, η πίεση υγρού φρένων Brembo φτάνει τα 13,2 bar και η θερμοκρασία των δίσκων άνθρακα ανεβαίνει στους 780 °C.

Από τους 2 στους 4 τροχούς όλα αλλάζουν

Φέτος, η πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya φιλοξενεί τόσο MotoGP όσο και Formula 1, πρωταθλήματα στα οποία η Brembo έχει παρουσία εδώ και μισό αιώνα. Επιπλέον, η Brembo είναι ο μοναδικός προμηθευτής φρένων και για τις δύο κατηγορίες, αλλά τα συστήματα διαθέτουν διαφορετικές φιλοσοφίες σχεδιασμού: για το MotoGP, όλες οι ομάδες χρησιμοποιούν την ίδια δαγκάνα, ενώ για κάθε μονοθέσιο, μια προσαρμοσμένη δαγκάνα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε αρμονία με τα χαρακτηριστικά κάθε αυτοκινήτου, προσφέροντας τα καλύτερα όσον αφορά την ισχύ, το ελαφρύ βάρος και τον αερισμό.

Ο μόνος που πέτυχε το χατ-τρικ

Ο Valentino Rossi είναι ο μόνος αναβάτης που έχει κερδίσει το GP της Καταλονίας και στις τρεις κατηγορίες που αγωνίζονταν με δίχρονες μοτοσυκλέτες: το 1997, θριάμβευσε με την Aprilia στην κατηγορία των 125cc, νικώντας τον Kazuto Sakata κατά 6 δευτερόλεπτα. Την επόμενη χρονιά, ο αναβάτης από το Pesaro κέρδισε ξανά με την Aprilia, αυτή τη φορά στην κατηγορία των 250cc, με σχεδόν 4 δευτερόλεπτα προβάδισμα έναντι του Tetsuya Harada. Μη ικανοποιημένος, επανέλαβε το κατόρθωμα στην κατηγορία των 250cc το 1999. Στη συνέχεια, το 2001, κέρδισε τον αγώνα των 500cc με μια Honda με διαφορά 2,6 δευτερολέπτων από τον Max Biaggi. Και στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις, ο Valentino Rossi βασίστηκε στα συστήματα πέδησης Brembo. Μάλιστα ο Rossi κέρδισε και με τις 4χρονες μοτοσυκλέτες του MotoGP από το 2002 και μετά!

Η ψύξη των φρένων στο MotoGP

Το GP Catalunya είναι ένα από τα λίγα όπου όλοι οι κατασκευαστές που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο MotoGP έχουν θριαμβεύσει. Το 2003, χάρη στον Loris Capirossi, η Ducati πέτυχε την πρώτη της νίκη στο MotoGP. Η Desmosedici GP 03 του διέθετε ένα διάτρητο φέρινγκ στο μπροστινό μέρος για να διατηρεί τη θερμοκρασία των μηχανικών μερών υπό έλεγχο. Εκείνη την εποχή, η ισχύς πέδησης ήταν σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι είναι σήμερα (η μέγιστη ταχύτητα ήταν 35 km/h μικρότερη από τις τρέχουσες ταχύτητες), επομένως δεν υπήρχε ανάγκη ψύξης των φρένων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το πρόβλημα έχει γίνει εμφανές και η Brembo το έχει αντιμετωπίσει με πτερύγια στο σώμα της δαγκάνας και δίσκους από ανθρακονήματα.