του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Μάιος ολοκληρώνεται με τον 7ο γύρο του MotoGP, το Brembo Grand Prix Ιταλίας.

Αυτό σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το Ιταλικό Γκραν Πρι έχει την Brembo ως Χορηγό Τίτλου, με το λογότυπό της να εμφανίζεται εμφανώς στις πιο εμβληματικές καμπύλες της πίστας της Τοσκάνης, από το San Donato έως την Arrabbiata.

Επιπλέον, φέτος τα δύο ιταλικά εμβλήματα μοιράζονται μια πεντηκοστή επέτειο: το 1976, η Διεθνής Πίστα του Μουτζέλο φιλοξένησε το πρώτο της Γκραν Πρι, και επίσης το 1976, τα φρένα Brembo έκαναν το ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 500.

Δεδομένα GP

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχόμενη χρονιά συνεργάζονται στενά με όλες τις ομάδες MotoGP, η Διεθνής Πίστα του Μουτζέλο, μήκους 5.245 μέτρων, εμπίπτει στην κατηγορία των μετρίως απαιτητικών για φρένα.

Σε μια κλίμακα από 1 έως 6, έχει δείκτη δυσκολίας 3, παρά το γεγονός ότι τα φρένα χρησιμοποιούνται 10 φορές για συνολικά 31 δευτερόλεπτα ανά γύρο.

Ωστόσο, μόνο 2 σημεία πέδησης ταξινομούνται ως απαιτητικά, 4 ως μεσαίας δυσκολίας και άλλα 4 ως σχετικά εύκολα. Το φορτίο στη μανέτα φρένων για ολόκληρο τον αγώνα φτάνει τα 814 κιλά ανά αναβάτη.

Η πιο δύσκολη στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή της πίστας στο Mugello για το σύστημα πέδησης είναι η πρώτη: Εκεί οι μοτοσυκλέτες MotoGP φρενάρουν από τα 337 χλμ./ώρα (μια τιμή που αυξάνεται σε περίπτωση slipstream) στα 94 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, καλύπτοντας 291 μέτρα με το φορτίο στη μανέτα φρένων να φτάνει τα 5,5 κιλά.

Η επιβράδυνση είναι 1,5 g, η πίεση υγρού φρένων Brembo φτάνει τα 11,8 bar και η θερμοκρασία των δίσκων άνθρακα φτάνει τους 740°C.

Τρία βάθρα

Το GP Εθνών του 1976 ήταν το 3ο της σεζόν: και οι 3 αγώνες στην κατηγορία 500cc κερδήθηκαν από τον Barry Sheene, ο οποίος έβαλε ένα ισχυρό ποντάρισμα για τον Τίτλο, επειδή οι κανονισμοί της εποχής περιόριζαν τον αριθμό των αγώνων που μέτραγαν στο αποτέλεσμα του πρωταθλήματος στους 6 καλύτερους κάθε αναβάτη.

Εκτός από τον Άγγλο, ξεχώρισε και ο πολύ νεαρός τότε Marco Lucchinelli, οδηγώντας την Suzuki της ομάδας Gallina: O ο Ιταλός αναβάτης από την Λιγουρία ήταν 3ος στη Γαλλία και 2ος στην Αυστρία, αλλά τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο Mugello.

Τη θέση του πήρε ο Virginio Ferrari, ο οποίος τερμάτισε 3ος στο Nations GP. Στους πρώτους 3 αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της μεγάλης κατηγορίας, η ομάδα Gallina πέτυχε έτσι 3 βάθρα.

Η μοτοσυκλέτες της ομάδας Gallina

Η ομάδα Gallina ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε εξαρτήματα φρένων της Brembo στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Το 1976, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει το φρενάρισμα της Suzuki RG 500 του, ο ιδιοκτήτης της ομάδας Roberto Gallina στράφηκε στην Brembo, η οποία ήδη εξόπλιζε αρκετές από τις πιο ισχυρές ιταλικές μοτοσικλέτες δρόμου της εποχής.

Για τη Suzuki, πρότεινε τη χρήση δαγκάνας δύο εμβόλων με έμβολα 38 mm, με βίδες τιτανίου και λιγότερα μέταλλο σε μη κρίσιμες περιοχές για μείωση του βάρους.

Μια επιλογή που απέδωσε αμέσως καρπούς και αντιπροσωπεύει την αρχή όλων των καινοτομιών της Brembo που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια.

Ο αγώνας του 2016

Πριν από δέκα χρόνια, στην πίστα του Μουτζέλο, ο Jorge Lorenzo νίκησε τον Marc Marquez με διαφορά 19 χιλιοστών του δευτερολέπτου, με τον Andrea Iannone να τερματίζει 3ος.

Στο βάθρο ανέβηκαν αναβάτες με μοτοσυκλέτες Yamaha, Honda και Ducati, αλλά δεν υπήρχαν αμφιβολίες για τα φρένα τους, επειδή το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά που όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν Brembo.

Εκείνη την εποχή, είχαν μια ελαφριά δαγκάνα για χρήση με τα στάνταρ τακάκια και μια βαριά δαγκάνα για χρήση με τακάκια μεγάλης μάζας. Οι δίσκοι από ανθρακονήματα, από την άλλη πλευρά, ήταν διαθέσιμοι μόνο σε διαμέτρους 320 mm και 340 mm.