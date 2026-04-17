Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Cappadocia Road Trip 2026 είναι ένα συναρπαστικό μοτοσυκλετιστικό ταξίδι, που οργανώνει η ANDELI MOTOTOURING, στην καρδιά της Τουρκίας που προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πολυδιάστατη εμπειρία γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και φυσική ομορφιά!

Η γειτονική μας Τουρκία είναι μια χώρα αχανής, με ανθρώπους φιλόξενους και η οποία αποτελεί ένα μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό.

Μνημεία άλλων εποχών και πλήθος κατακτητών ανά τους αιώνες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε όλη την έκτασή της, από τα παράλια του Αιγαίου έως τα απόκρημνα βουνά στο βορρά και τις αχανείς εκτάσεις της ανατολής.

Στην κοντινή μας Μικρά Ασία από τα παράλια της Ιωνίας, την Τροία, την Έφεσο, την Καππαδοκία, το Προκόπι και φυσικά την Κωνσταντινούπολη, όπου ένα μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας βρίσκεται εκεί.

Οι συμμετέχοντες στο Cappadocia Road Trip θα ακολουθήσουν ένα τμήμα του πασίγνωστου «δρόμου του μεταξιού» όπου κατά τη διάρκεια του έχουν την ευκαιρία να ψωνίσουν μπαχάρια στις ξακουστές αγορές της χώρας, να δοκιμάσουν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά και να «γνωρίσουν» τις παραδοσιακές τέχνες της χώρας.

Επίσης θα οδηγήσουν μέσα από εναλλαγές τοπίων, από παραθαλάσσιες διαδρομές έως ηφαιστειακά οροπέδια, από αρχαίες πόλεις μέχρι ζωντανά αστικά κέντρα, αγορές, γεύσεις και αρώματα Ανατολής!

Πρώτη στάση το Τσανάκαλε στην περιοχή της αρχαίας Τροίας, εκεί όπου ο ελληνικός μύθος έγινε παγκόσμια ιστορία και το καθιστά ιδανική αρχή για ένα ταξίδι μνήμης.

Ακολουθεί η μαγευτική Κωνσταντινούπολη, η πόλη που ενώνει δύο ηπείρους, με ανεπανάληπτα μνημεία όπως η Αγία Σοφία, το Μπλε Τζαμί και η Βασιλική Κινστέρνα, αλλά και ζωντανές αγορές και παραδοσιακές γεύσεις.

Η διαδρομή του Cappadocia Road Trip συνεχίζει προς τα βάθη της Τουρκίας, την Καππαδοκία, όπου η φύση και η ιστορία δημιουργούν ένα σκηνικό χωρίς προηγούμενο.

Λαξευμένες ελληνορθόδοξες εκκλησίες, μοναστήρια των πρώτων χριστιανικών χρόνων, μαγευτικές διαδρομές αλλά και τα αερόστατα που γεμίζουν τον ουρανό κάθε ανατολή, καθιστούν την περιοχή έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς του ταξιδιού.

Φυσικά από το Cappadocia Road Trip 2026 δεν θα μπορούσε να λείπει το εντυπωσιακό Παμούκαλε, γνωστό από την αρχαιότητα ως Ιεράπολη, Ελληνιστική πόλη φημισμένη για τις ιαματικές της πηγές.

Οι λευκές ασβεστολιθικές αναβαθμίδες (τραβερτίνες) και τα ερείπια της αρχαίας πόλης συνθέτουν έναν τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς και Ελληνικής ιστορικής σημασίας.

Τέλος το ταξίδι Cappadocia Road Trip ολοκληρώνεται στο Κιουσάντασι με επίσκεψη στην επιβλητική Έφεσσο, έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Η Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το μεγάλο θέατρο και ο Ναός της Αρτέμιδος αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Ιωνικού Ελληνισμού.

