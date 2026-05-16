του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Pedro Acosta κατέκτησε την Pole Position για το MotoGP της Καταλονίας στo Montmelo, σε μια διαδικασία κατατακτήριων που είχε έντονο ενδιαφέρον και αρκετές πτώσεις, ιδιαίτερα για τους πρωταγωνιστές της Aprilia.

Στις Πρώτες Κατατακτήριες, ο Franco Morbidelli έκανε την έκπληξη, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για την μάχη της Pole Position, επιβεβαιώνοντας την καλή του φόρμα από το ξεκίνημα του τριημέρου.

Μαζί του πέρασε και ο Jorge Martin, παρά το γεγονός ότι είχε άλλη μια πτώση (την τρίτη του συνολικά αυτό το Σαββατοκύριακο).

Μεγάλος χαμένος της διαδικασίας ήταν ο Pecco Bagnaia, ο οποίος έμεινε εκτός Δεύτερων Κατατακτηρίων και θα εκκινήσει από τη 13η θέση, πληρώνοντας μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι άθελά του έκανε τον «κοτσαδόρο» στον Morbidelli.

Πτώση είχε και ο Fermin Aldeguer, ενώ στο τέλος των Πρώτων Κατατακτηρίων βρέθηκε στο έδαφος και ο Toprak Razgatlioglu, που θα εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις.

Στις Δεύτερες Κατατακτήριες του MotoGP, ο Acosta πήρε από νωρίς τον έλεγχο.

Αφού είχε ήδη δείξει την ταχύτητά του από την Παρασκευή, ο αναβάτης της KTM σημείωσε διαδοχικούς γρήγορους γύρους και με 1:38.068 εξασφάλισε τη δεύτερη Pole της καριέρας του και πρώτη μετά το 2024.

Ο Morbidelli, συνέχισε την εντυπωσιακή του παρουσία και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, 0,233 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ισπανό, μπροστά από τον Alex Marquez που συμπλήρωσε την πρώτη σειρά.

Ο Raul Fernandez ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Aprilia, παίρνοντας τη δεύτερη θέση, μπροστά από τους Johann Zarco και Fabio Di Giannantonio, ενώ ο Fabio Quartararo ήταν ο πρώτος αναβάτης της Yamaha στην έβδομη θέση.

Δραματική ήταν η εξέλιξη για τους δύο εργοστασιακούς της Aprilia.

Ο Marco Bezzecchi, που προηγείται στο πρωτάθλημα με έναν μόλις βαθμό διαφορά από τον Martin, είχε πτώση στο ξεκίνημα της τελικής του προσπάθειας στις Δεύτερες Κατατακτήριες και έμεινε 12ος, χωρίς τη δυνατότητα να βελτιώσει τον χρόνο του, ενώ από πλευράς του ο Martin έμεινε μόλις στην 9η θέση, πίσω από τον Brad Binder.

Τέλος, από την τέταρτη σειρά θα εκκινήσουν οι Joan Mir, Jack Miller και Marco Bezzecchi.

Δείτε τα αποτελέσματα: MotoGP_Q2