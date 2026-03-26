Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η CF MOTO θα δώσει το ”παρών” στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 που θα πραγματοποιηθεί στo εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO από 1 έως 5 Απριλίου 2026.

Με την ευκαιρία η Muvus προσκαλεί τους φίλους της περιπέτειας και της off-road οδήγησης, άλλα και το κοινό που δραστηριοποιείται σε τομείς αγροτικούς, τουρισμού και αναψυχής στο περίπτερό της.

Για πρώτη φορά, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει συγκεντρωμένη σε έναν χώρο ολόκληρη τη γκάμα των τετράτροχων οχημάτων παντός εδάφους ATV, UTV και SSV της CF MOTO.

Στο περίπτερο της CF MOTO θα εκτίθενται:

CFORCE 1000 TOURING OVERLAND

CFORCE 450S BASIC

CFORCE 520L BASIC

CFORCE 625 TOURING LUX

UFORCE 800 XL

UFORCE U10 PRO

UFORCE U6 EV

ZFORCE 800 SPORT

Παιδική CFORCE 110

Η συγκεκριμένη παρουσία αποτελεί σημείο αναφοράς για την έκθεση, καθώς για πρώτη φορά οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά όλη τη φιλοσοφία της CF MOTO – από τα επαγγελματικά οχήματα έως τα καθαρόαιμα recreational και τα παιδικά μοντέλα.