Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η CF MOTO προχώρησε σε μια νέα προωθητική ενέργεια για τον Δεκέμβριο, προσφέροντας έκπτωση 30% σε επιλεγμένα γνήσια αξεσουάρ για συγκεκριμένα μοντέλα της γκάμας της.

Η ενέργεια αφορά τις μοτοσυκλέτες 450 MT, 800 MT-X, 675 NK, 675 SR και 700 MT και δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους τους να ενισχύσουν την πρακτικότητα και τον εξοπλισμό της μοτοσυκλέτας τους με μειωμένο κόστος.

Η προσφορά ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα και αφορά επιλεγμένα αξεσουάρ CF MOTO.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της εταιρείας.