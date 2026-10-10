του Δημήτρη Διατσίδη

H CFMOTO μόλις ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την FIM και την Dorna σαν επίσημος προμηθευτής μοτοσυκλετών για πρωτάθλημα ενιαίου τύπου. Συγκεκριμένα η CFMOTO το 2027 θα προμηθεύει μοτοσυκλέτες 675SR-R για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ταχύτητας Γυναικών WorldWCR.



Μοτοσυκλέτα κινεζικής κατασκευής επιλέγεται για πρώτη φορά ως το μοντέλο ενιαίου πρωταθλήματος (one-make series) της FIM

Η 675SR-R, η υψηλών επιδόσεων τρικύλινδρη sport μοτοσυκλέτα της CFMOTO, ήρθε σε συμφωνία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας (FIM) και τον οργανισμό Dorna WSBK (DWO), ώστε να αποτελέσει την επίσημη μοτοσυκλέτα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αγώνων Ταχύτητας Γυναικών της FIM (WorldWCR) από τη σεζόν του 2027. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας Κινέζος κατασκευαστής μοτοσυκλετών επιλέγεται ως επίσημος προμηθευτής μοτοσυκλετών για πρωτάθλημα ενιαίου τύπου (one-make series) επιπέδου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της FIM.

Το WorldWCR, το οποίο θεσπίστηκε το 2024 και διοργανώνεται από κοινού από τη FIM και τη Dorna, αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα αγώνων ταχύτητας που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για γυναίκες αναβάτριες. Ως πρωτάθλημα ενιαίου τύπου που βρίσκεται στην κορυφή του παγκόσμιου ανταγωνισμού, όλες οι αναβάτριες αγωνίζονται με πανομοιότυπες μοτοσυκλέτες, δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους και παράλληλα επιβεβαιώνοντας τις επιδόσεις της μοτοσυκλέτας. Το WorldWCR συγκαταλέγεται στις τέσσερις κατηγορίες που υπάγονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αγώνων Ταχύτητας WorldSBK, μαζί με τις κατηγορίες SPB (Sportbike), SSP (Supersport) και SBK (Superbike).

Οι αποδεδειγμένες επιδόσεις θέτουν τις βάσεις για τους αγώνες

Η έκδοση παραγωγής της 675SR-R εφοδιάζεται με τον τρικύλινδρο κινητήρα 675 κ.εκ. υγρόψυκτης τεχνολογίας, ο οποίος έχει εξελιχθεί εσωτερικά από την CFMOTO. Ο κινητήρας αποδίδει μέγιστη ισχύ 70 kW (95 ίππους) στις 11.000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 70 Nm στις 8.250 σ.α.λ., παρέχοντας μια στέρεη βάση για την αγωνιστική εξέλιξη του μοντέλου.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πορεία του μοντέλου σε πραγματικές πίστες αγώνων. Στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Superbike (BSB) —έναν θεσμό με βαθιά αγωνιστική κουλτούρα και έντονο ανταγωνισμό— η 675SR-R έχει ήδη δοκιμαστεί σε αγωνιστικές συνθήκες για δύο σεζόν. Κατέκτησε θέση στο βάθρο ήδη από την πρώτη του σεζόν, γινόμενη η πρώτη μοτοσυκλέτα παραγωγής κινεζικής κατασκευής που τερματίζει στο βάθρο του πρωταθλήματος BSB.

Το αγωνιστικό DNA της 675SR-R πηγάζει επίσης από την κοινή διαδικασία εξέλιξης και ρύθμισης στην οποία προέβησαν η CFMOTO και η ομάδα Aspar — τεχνικός συνεργάτης της CFMOTO στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Moto2 και Moto3. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της 675SR-R , οι αναβάτες και η τεχνική ομάδα της Aspar συμμετείχαν ενεργά στις δοκιμές της μοτοσυκλέτας, συμβάλλοντας άμεσα στην ενίσχυση των επιδόσεων του μοντέλου παραγωγής στην πίστα.

Κινεζική Βιομηχανία Μοτοσυκλετών: Ένα Ορόσημο

Δεν πρέπει να παραβλέπεται το ευρύτερο βιομηχανικό πλαίσιο πίσω από την επιλογή της CFMOTO 675SR-R ως της επίσημης μοτοσυκλέτας για ολόκληρη τη σεζόν του WorldWCR. Το 2025, η παραγωγή και οι πωλήσεις μοτοσυκλετών αναψυχής μεγάλου κυβισμού (άνω των 250 κ.εκ.) στην Κίνα ανήλθαν σε 953.700 μονάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 25,87% — ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου.

Από την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κατασκευαστών στην Moto3 έως τη σημερινή της ανάδειξη ως το αποκλειστικό μοντέλο του πρωταθλήματος WorldWCR, η CFMOTO αξιοποιεί τις αγωνιστικές της επιδόσεις για να αλλάξει την αντίληψη της παγκόσμιας αγοράς σχετικά με την κινεζική βιομηχανία μοτοσυκλετών.

Προοπτικές: Μια Νέα Παγκόσμια Φάση για τις Κινεζικές Αγωνιστικές Μοτοσυκλέτες

Η σεζόν 2027 του WorldWCR θα σηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλης κλίμακας αγωνιστική παρουσία της 675SR-R στο κορυφαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα αγώνων μοτοσυκλέτας για γυναίκες. Η CFMOTO δηλώνει ότι θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τεχνικής υποστήριξης για το πρωτάθλημα, το οποίο θα περιλαμβάνει την προετοιμασία των αγωνιστικών μοτοσυκλετών, την προμήθεια ανταλλακτικών και την παρουσία τεχνικής ομάδας στον χώρο των αγώνων.

Όταν ο κινητήρας της 675SR-R βρυχηθεί στις πίστες του WorldWCR τη σεζόν 2027, ο κόσμος δεν θα ακούσει μόνο τον ήχο μιας κινεζικής αγωνιστικής μοτοσυκλέτας, αλλά και τον αντίκτυπο ενός κλάδου που έχει μεταμορφωθεί.