Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Μια νέα σελίδα ανοίγει για τη μοτοσυκλετιστική κοινότητα στην Ελλάδα, με την CFMOTO ως Μεγάλο Χορηγό της πρώτης οργανωμένης και επίσημης αναγνώρισης μοτοσυκλετιστικών πάσων στη χώρα.

Η πρωτοβουλία ξεκινά από την ΜΟΤΟΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Σουλίου, όπου αναγνωρίζονται τα τρία πρώτα πάσα στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα ευρύτερο δίκτυο διαδρομών που θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη μοτοσυκλετιστική κοινότητα, καθώς για πρώτη φορά οι συγκεκριμένες διαδρομές αποκτούν οργανωμένη ταυτότητα και αναγνωσιμότητα, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τους Έλληνες και ξένους μοτοσυκλετιστές.

Ο Δήμος Σουλίου αποτελεί το σημείο εκκίνησης αυτής της προσπάθειας, με τρεις διαδρομές που συνδυάζουν το φυσικό τοπίο, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής:

Plakoti Pass – Νεράιδα – Πολύδροσο – Βροσίνα

Paramythia Pass – Νεράιδα – Παραμυθιά – Γλυκή

Souli Pass – Γλυκή – Σούλι / Κάστρο Κιάφας

Τα τρία πάσα αποτελούν την αρχή ενός φιλόδοξου σχεδιασμού που δεν περιορίζεται στον Δήμο Σουλίου.

Ήδη προγραμματίζονται 12 νέα στην περιοχή του Καρπενησίου και 5 στην Ξάνθη, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου που θα αναδεικνύει τις διαφορετικές γεωγραφικές, φυσικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της χώρας μέσα από τη μοτοσυκλέτα.

Η αναγνώριση των πάσων πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους και την πολύτιμη συμβολή και τεχνογνωσία του κ. Τάσου Βαφειάδη (Compass Outdoor Adventures).

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου γύρω από τις μοτοσυκλετιστικές διαδρομές της χώρας και την ανάδειξή τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η CFMOTO, ως Μεγάλος Χορηγός της πρωτοβουλίας, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό αυτής της προσπάθειας.

Για την CFMOTO, η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση αποτελεί κάτι περισσότερο από μια χορηγική συνεργασία.

Είναι μια έμπρακτη επένδυση στη μοτοσυκλετιστική κοινότητα, στην ταξιδιωτική εμπειρία και στην ανάπτυξη του μοτοσυκλετιστικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Η φιλοσοφία της CFMOTO είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξερεύνηση, την ελευθερία και την αναζήτηση νέων εμπειριών.

Τα πάσα έρχονται να δώσουν έναν νέο προορισμό σε αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία.

Τα τρία πρώτα Passes στον Δήμο Σουλίου αποτελούν μόνο την αρχή.