του Νεκτάριου Διατσίδη

Η CFMoto ετοιμάζεται να κάνει το πιο φιλόδοξο βήμα της στην κατηγορία των cruiser μοτοσυκλετών, παρουσιάζοντας την ολοκαίνουργια CLC-V250. Μέχρι σήμερα η Κινεζική εταιρεία είχε παρουσία στην κατηγορία με τα μοντέλα CL-C250 και CL-C450, όμως το νέο μοντέλο ανεβάζει τον πήχη, καθώς φέρνει έναν αυθεντικό V-Twin κινητήρα σε μια κατηγορία όπου πλέον σπανίζουν οι δικύλινδρες V διατάξεις μικρού κυβισμού. Σύμφωνα με τα έγγραφα έγκρισης τύπου που έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Κίνα, η μοτοσυκλέτα βρίσκεται πολύ κοντά στην παραγωγή και αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 ως μοντέλο του 2027.

Το σημαντικότερο στοιχείο του νέου μοντέλου cruiser είναι φυσικά ο κινητήρας. Πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο V-Twin 250 κ.εκ., τον δεύτερο V κινητήρα στην ιστορία της CFMoto μετά τον μεγάλο V-Twin της 1250TR-G. Με διάμετρο και διαδρομή 53 x 56.6 χιλιοστά, ο κινητήρας ακολουθεί φιλοσοφία υποτετράγωνου, όπου η διαδρομή είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του εμβόλου. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δίνει έμφαση στη ροπή και στη δύναμη από χαμηλές και μεσαίες στροφές, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα σε ένα cruiser μοντέλο. Η μέγιστη ισχύς αναφέρεται στα 20 kW ή περίπου 27 ίππους, ξεπερνώντας ελαφρώς το υπάρχον CL-C250 που αποδίδει 25 ίππους.

Η επιλογή του V-Twin δεν έγινε μόνο για λόγους απόδοσης αλλά και για λόγους χαρακτήρα. Ο συγκεκριμένος τύπος κινητήρα προσφέρει τον ιδιαίτερο παλμό, τον ήχο και την αισθητική που οι φίλοι των cruiser αναζητούν εδώ και δεκαετίες. Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού χρησιμοποιούν μονοκύλινδρους ή δικύλινδρους εν σειρά κινητήρες, η CFMoto επιχειρεί να διαφοροποιηθεί προσφέροντας μια πιο αυθεντική cruiser εμπειρία με ομαλότερη λειτουργία και καλύτερη κατανομή των δυνάμεων στον στροφαλοφόρο άξονα, μία διάταξη η οποία είναι καλύτερη από κάθε άποψη αλλά συνήθως λίγο ακριβότερη.

Σχεδιαστικά, η CFMoto CLC-V250 ακολουθεί την κλασική σχολή των cruiser. Διαθέτει μικρό ρεζερβουάρ, χαμηλή σέλα, μακρύ μεταξόνιο 1,510 χιλιοστών και παραδοσιακή διάταξη με δύο πίσω αμορτισέρ. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί σύγχρονο ανεστραμμένο πιρούνι εμπρός, οι σχεδιαστές της εταιρείας έχουν προσθέσει ειδικά καλύμματα ώστε να θυμίζει συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι, ενισχύοντας τον ρετρό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. Το συνολικό αποτέλεσμα παραπέμπει σε μεγαλύτερου κυβισμού cruiser και όχι σε ένα τυπικό μοντέλο 250 κ.εκ.

Παρά την κλασική αισθητική, η τεχνολογία δεν απουσιάζει. Ο στρογγυλός προβολέας ενσωματώνει LED φωτισμό με ορθογώνιο σχήμα στο κέντρο και κυκλικό DRL περιμετρικά, ενώ ακριβώς από πάνω βρίσκεται μια στρογγυλή έγχρωμη TFT οθόνη που αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του πίνακα οργάνων. Οι καθρέφτες στα άκρα του τιμονιού (bar-end mirrors) και οι χυτοί τροχοί με κατεργασμένες επιφάνειες προσθέτουν μια πιο «ακριβή» αίσθηση, αποδεικνύοντας ότι η εταιρεία θέλει να τοποθετήσει το νέο μοντέλο ένα σκαλί πάνω από τα συνηθισμένα οικονομικά cruiser της κατηγορίας.

Οι τροχοί έχουν διάμετρο 16 ιντσών εμπρός και πίσω, ενώ φορούν φαρδιά ελαστικά διαστάσεων 130/90 εμπρός και 150/80 πίσω. Οι αναλογίες αυτές ενισχύουν την επιβλητική εικόνα της μοτοσυκλέτας και συμβάλλουν στη σταθερότητα κατά την οδήγηση. Το βάρος πλήρες υγρών αγγίζει τα 178 κιλά, αρκετά υψηλό για τα δεδομένα των 250 κυβικών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η CFMoto δεν στόχευσε απλώς σε μια μικρή οικονομική μοτοσυκλέτα αλλά σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο cruiser με αίσθηση μεγαλύτερου κυβισμού.

CL-C250

Το νέο μοντέλο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επέκτασης της CFMoto στην cruiser κατηγορία. Μετά τις CL-C250 και CL-C450, έχουν ήδη εμφανιστεί πληροφορίες και για μία νέα 550CL-C με κινητήρα 526 κ.εκ. και ισχύ περίπου 53 ίππων. Έτσι, η εταιρεία φαίνεται να δημιουργεί μια πλήρη οικογένεια cruiser, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα εμπειρίας αναβατών. Η γκάμα θα περιλαμβάνει πλέον μονοκύλινδρο, V-Twin και δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο για κατασκευαστή αυτής της κατηγορίας.

550CL-C

Αν τελικά η CLC-V250 διατηρήσει ανταγωνιστική τιμή, όπως συνηθίζει η CFMoto, έχει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία A2 και στις αγορές όπου τα 250 κ.εκ. παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή. Ο συνδυασμός αυθεντικού V-Twin κινητήρα, σύγχρονου εξοπλισμού και κλασικής cruiser αισθητικής την καθιστά μια μοτοσυκλέτα που θα μπορούσε να προσελκύσει τόσο νέους αναβάτες όσο και όσους αναζητούν μια οικονομική αλλά ξεχωριστή cruiser εμπειρία.