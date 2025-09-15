Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η CFMOTO Hellas ανακοίνωσε τη δημιουργία της παιδικής ακαδημίας “Next Gen Riders”, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της off-road οδήγησης, με απόλυτη ασφάλεια και καθοδήγηση.

Η ακαδημία στεγάζεται στο Dani’s Playground στην Παλλήνη, τον πρότυπο χώρο του εκπαιδευτή Κωνσταντίνου Δανιά, διαμορφωμένο για off-road εκπαίδευση που είναι η βάση για σωστή εκμάθηση αλλά και παιχνίδι.

Τα παιδιά καθοδηγούνται από τον έμπειρο εκπαιδευτή, με εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν σε:

ασφαλή χειρισμό των οχημάτων

υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά

καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και ισορροπίας

Η “Next Gen Riders” βασίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρικά παιδικά οχήματα της CFMOTO, τα οποία συνδυάζουν καινοτομία, εργονομία και ευκολία στη χρήση, προσφέροντας μια εμπειρία 100% φιλική προς το παιδί.

Στόλος οχημάτων:

CFORCE EV110 – ηλεκτρικό παιδικό ATV, ιδανικό για σταθερότητα & ψυχαγωγία

CX-2E – ελαφρύ, παιχνιδιάρικο ηλεκτρικό dirt bike για αρχάριους

CX-5E – δυνατότερο ηλεκτρικό μοντέλο για προχωρημένους μικρούς riders

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν:

Ρυθμιζόμενη ισχύ & ταχύτητα ανάλογα με την ηλικία

Ανθεκτικό πλαίσιο και προστατευτικά σημεία

Αθόρυβη λειτουργία, χωρίς εκπομπές , μια απόλυτα οικολογική επιλογή

Η ακαδημία δεν στοχεύει απλώς στην οδήγηση, αλλά στην εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι, αναδεικνύοντας τις αξίες της πειθαρχίας, της αυτοεκτίμησης και της υπεύθυνης ελευθερίας.

Με αυτή την κίνηση η CFMOTO επενδύει στο μέλλον, όχι μόνο μέσα από την τεχνολογία και την εξέλιξη των οχημάτων της, αλλά και μέσω δράσεων που διαμορφώνουν τις εμπειρίες και τις συνήθειες της επόμενης γενιάς αναβατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Next Gen Riders επισκεφθείτε τη σελίδα: www.danisplayground.gr