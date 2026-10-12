Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η CFMOTO ανακοίνωσε την προσφορά MT-X Travel Pack για τα μοντέλα 800MT-X και 1000MT-X.

Με την αγορά κάθε νέας 800MT-X και 1000MT-X ο αγοραστής παίρνει μαζί δωρεάν και ένα *σετ 3 βαλιτσών Crafted σε μαύρο χρώμα.

Η ευέλικτη και προσιτή adventure 800MT-X της CFMOTO είναι σχεδιασμένη για χρήση στην πόλη και τις κοντινές εξορμήσεις με αξιοσημείωτες δυνατότητες και για το χώμα.

Η 1000MT-X είναι η κορυφαία adventure της CFMOTO σχεδιασμένη για μεγάλες αποστάσεις και adventure διαδρομές σε κάθε δρόμο.

Τώρα με την προσφορά MT-X Travel Pack και τα δύο μοντέλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν για τον επόμενο μακρινό προορισμό από την πρώτη στιγμή.

Η προσφορά ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ή μέχρι να εξαντληθεί το απόθεμα.

*Ο αγοραστής της μοτοσυκλέτας παίρνει σαν δώρο το τριβάλιτσο αλλά επιβαρύνεται με το κόστος των πλαϊνών βάσεων για τις βαλίτσες.