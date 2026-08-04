Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Ιστορική νίκη των τριών κατηγοριών Adventure από τους εργοστασιακούς αναβάτες, με λαμπρή ελληνική συμμετοχή από τους Παναγιώτη Κουζή και Γιώργο Κοινωνά στα βουνά της Ρουμανίας

Η CFMOTO πανηγυρίζει μία από τις σημαντικότερες αγωνιστικές επιτυχίες στην ιστορία της, κατακτώντας και τις τρεις κατηγορίες Adventure στο εμβληματικό Red Bull Romaniacs 2026, τον πλέον απαιτητικό αγώνα Hard Enduro και Adventure στον κόσμο.

Η 23η διοργάνωση, με φέτος το εύγλωττο σύνθημα «UNSTOPPABLE», πραγματοποιήθηκε από τις 28 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου στο Sibiu της Ρουμανίας, εξελίσσοντας ένα αδυσώπητο σκηνικό δοκιμασιών, από το αστικό Prolog μέχρι τέσσερις ολόκληρες Offroad Days στα Νότια Καρπάθια.

Η CFMOTO συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως κύριος χορηγός της διοργάνωσης, παρατάσσοντας σχεδόν 40 αναβάτες από 15 χώρες τεσσάρων ηπείρων, με το μοντέλο 450MT να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αγωνιστικής παρουσίας, πλαισιωμένο από τα 800MT-X και το ολοκαίνουργιο 1000MT-X.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία: νίκη σε όλες τις κατηγορίες Adventure — Ultimate, Core και Lite — μια επίδοση που αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την αντοχή, την αξιοπιστία και τις επιδόσεις της γκάμας MT σε ακραίες συνθήκες.

Τριπλή κατάκτηση στις κατηγορίες Adventure

Στην κατηγορία Adventure Ultimate, ο Mario Román Serrano ανέβηκε στην κορυφή με το CFMOTO 450MT, κυριαρχώντας από το Prolog μέχρι τον τερματισμό και ολοκληρώνοντας τον αγώνα με διαφορά 14 λεπτών και 40 δευτερολέπτων από τον δεύτερο, Pol Tarrés. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την υποστήριξη και τα μηνύματα, που με παρακίνησαν σε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες του αγώνα. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό όλη την εβδομάδα και είμαι πολύ περήφανος», δήλωσε ο Ισπανός αναβάτης μετά τη νίκη του.

Στην κατηγορία Adventure Core, ο θρίαμβος ανήκε στον Rene Columna με 450ΜΤ, με τον Chris Power να συμπληρώνει την εικόνα κατακτώντας την 3η θέση, ενώ στην Adventure Lite η CFMOTO σάρωσε ολόκληρο το βάθρο, με τον Κινέζο αναβάτη He Guishu στην κορυφή. «Δεν έχω λόγια για να εκφράσω πόσο χαρούμενος είμαι. Είμαι ευτυχής με τη μοτοσικλέτα, την ομάδα και την απόδοσή μου», σημείωσε ο Columna, ενώ ο He Guishu χαρακτήρισε τη νίκη «μεγάλη τιμή» για το βήμα που του άνοιξε στη διεθνή σκηνή.

Η ελληνική σημαία ψηλά στα Καρπάθια

Στο πλευρό των εργοστασιακών πρωταγωνιστών, η ελληνική αγωνιστική οικογένεια της CFMOTO έγραψε τη δική της, εξίσου μεγαλόπρεπη ιστορία.

Η ομάδα CF MOTO – CA Auto Bank Hellas Racing Team εκπροσωπήθηκε στο Red Bull Romaniacs 2026 από τους Παναγιώτη Κουζή, με CFMOTO 800MT-X, και Γιώργο Κοινωνά, με CFMOTO 450MT, οι οποίοι στάθηκαν αντάξιοι της παγκόσμιας εικόνας που χτίζει η μάρκα, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό αγωνιστικό ταλέντο έχει θέση στην κορυφή του παγκόσμιου Adventure.

Πίσω από την εντυπωσιακή πορεία των δύο Ελλήνων αναβατών βρίσκεται και η τεχνική υποστήριξη δύο έμπειρων συνεργατών της ελληνικής αγωνιστικής σκηνής.

Ο Σταμάτης Φωκιανός, ιδρυτής της SMOTO — επίσημου συνεργάτη CFMOTO με πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία αγωνιστικών μοτοσυκλετών, ο οποίος είχε την ευθύνη της μηχανικής προετοιμασίας και υποστήριξης των CFMOTO 800MT-X και 450MT σε όλη τη διάρκεια του Red Bull Romaniacs.

Στο πλευρό του, η Aurora Rally Equipment, η ελληνική εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής εξοπλισμού rally του έμπειρου μηχανικού Δημήτρη Λασιθιωτάκη ο οποίος και αυτός με τη σειρά του συνέβαλε με εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία υψηλών προδιαγραφών.

Η συνεργία των δύο μηχανικών με την ομάδα CF MOTO – CA Auto Bank Hellas Racing Team υπήρξε καθοριστική για την αντοχή και την αξιοπιστία που επέδειξαν οι μοτοσυκλέτες στις πιο σκληρές συνθήκες της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας πως πίσω από κάθε μεγάλη αγωνιστική επιτυχία κρύβεται πάντα μια εξίσου σημαντική ομάδα στήριξης.

Στην πρώτη ημέρα του αγώνα, οι αναβάτες μας μπήκαν για το καλύτερο αλλά και με σκοπό να δουν τις ιδιαιτερότητες του Romaniacs.

Η μέρα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρή για τον Παναγιώτη Κουζή.

Ο Έλληνας αναβάτης βρέθηκε ανάμεσα στους ταχύτερους της κατηγορίας Adventure Core, καταγράφοντας τον 7ο χρόνο στο πρώτο checkpoint της ημέρας —μόλις δύο λεπτά πίσω από την πρώτη τριάδα— και εισερχόμενος στο πρώτο Service με διαφορά μόλις δύο δευτερολέπτων από τον 5ο ταχύτερο αναβάτη της κατηγορίας.

Μία ποινή έξι ωρών, δεκαπέντε λεπτών και πενήντα τριών δευτερολέπτων, λόγω μη διέλευσης από checkpoint στην έξοδο του Service, τον έστειλε στην 36η θέση της ημέρας, στερώντας του κάθε πιθανότητα διεκδίκησης της γενικής κατάταξης.

Την ίδια ημέρα, ο Γιώργος Κοινωνάς ολοκλήρωσε σταθερά τη διαδρομή, καταλαμβάνοντας την 17η θέση της κατηγορίας του με το CFMOTO 450MT.

Τη 2η μέρα, αντί να τον απογοητεύσει, η ποινή της πρώτης ημέρας πυροδότησε μία από τις πιο εντυπωσιακές αντεπιθέσεις της διοργάνωσης.

Ξεκινώντας τελευταίος στη 2η αγωνιστική ημέρα, ο Κουζής με το 800MT-X κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο σε όλα τα πέντε χρονομετρημένα τμήματα της ημέρας, κατακτώντας τη νίκη στην Adventure Core με χρόνο 2 ωρών, 53 λεπτών και 44 δευτερολέπτων, με διαφορά 9 λεπτών και 25 δευτερολέπτων από τον δις νικητή του Rally Dakar και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Rally-Raid, Sam Sunderland (Triumph).

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή λίγο πριν την εκκίνησή του, όταν μαζί με τον Γιώργο Κοινωνά έσπευσε να βοηθήσει τον Sunderland, του οποίου η αλυσίδα είχε μπλοκάρει τον πίσω τροχό της μοτοσυκλέτας του — μια κίνηση αθλητικού ήθους που, ώρες μετά, «ανταμείφθηκε» με τη μεγάλη νίκη της ημέρας.

O Γιώργος Κοινωνάς με το 450ΜΤ του τερμάτισε στη 14η θέση μόλις 3 λεπτά πίσω απο τη δεκάδα, σε μία καταπληκτική μέρα και για τον ίδιο και για την CFMOTO Hellas.

Στην 3η αγωνιστική ημέρα, ο Παναγιώτης Κουζής βρέθηκε ξανά στην κορυφή της κατηγορίας, καταγράφοντας τον ταχύτερο χρόνο στα περισσότερα ενδιάμεσα περάσματα της διαδρομής.

Μια μικρή καθυστέρηση σε πέρασμα ποταμού στο τελευταίο τμήμα, σε συνδυασμό με μικρή ποινή πρόωρης εξόδου από το Service, του στέρησαν μία ακόμη νίκη ημέρας, ρίχνοντάς τον στην 3η θέση, με χρόνο 2 ωρών, 43 λεπτών και 11 δευτερολέπτων — μόλις 7 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή της ημέρας.

Ο Γιώργος Κοινωνάς συνέχισε την ίδια σταθερή πορεία, τερματίζοντας στην 16η θέση της ημέρας παραμένοντας ψηλά στις θέσεις κατάταξης στο πρώτο του Adventure αγώνα και συνεχίζοντας τις καταπληκτικές επιδόσεις των δύο οδηγών μας.

Στην 4η και τελευταία ημέρα, ο Παναγιώτης Κουζής επισφράγισε μια εξαιρετική εβδομάδα κατακτώντας τη δεύτερη νίκη ημέρας της διοργάνωσης, καταγράφοντας τον ταχύτερο καθαρό

χρόνο οδήγησης στην Adventure Core στο άθροισμα και των τεσσάρων ημερών — μία επίδοση που θα του χάριζε τη νίκη στη γενική κατάταξη αν δεν παρεμβαλλόταν η ποινή της πρώτης ημέρας.

Δύο νίκες ημέρας και ένα βάθρο σε τέσσερις αγωνιστικές μέρες συνοψίζουν μία από τις πιο αξιόλογες ελληνικές εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού.

Στο πλευρό του, ο Γιώργος Κοινωνάς οδήγησε εξαιρετικά αλλά μία ποινή τη 4η ημέρα του στέρησε μία θέση στην 20αδα και ολοκλήρωσε κατακτώντας την 21η θέση της τελικής κατάταξης της Adventure Core με το CFMOTO 450MT — έναν εξαιρετικό τερματισμό σε μία από τις πιο σκληρές δοκιμασίες αντοχής στον κόσμο του motorsport.

Μια βιτρίνα παγκόσμιας εμβέλειας

Το Red Bull Romaniacs 2026 λειτούργησε ως μία απόλυτη βιτρίνα των δυνατοτήτων της γκάμας MT της CFMOTO, με τα σκληροτράχηλα μοντέλα της, στα χέρια των σιδεροφάγων οδηγών του Romaniacs, να αποδεικνύονται πολύ ικανότερα από όσα υπόσχεται το επίσημο specsheet τους.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί συνέχεια της ευρύτερης αγωνιστικής στρατηγικής της CFMOTO, που εκτείνεται από τη Moto2 και τη Moto3 μέχρι το CFMOTO MT CHALLENGE, χτίζοντας σταθερά την παγκόσμια αγωνιστική ταυτότητα της μάρκας.

Μια ταυτότητα στην οποία η Ελλάδα, μέσω της ομάδας CF MOTO – CA Auto Bank Hellas Racing Team και με την υποστήριξη των συνεργατών και χορηγών (CA Auto Bank Hellas, Drivalia Lease Hellas, Aurora Rally Equipment, BikeAlert Hellas – DID Chains, JT Sprockets, Polisport, BS Batteries, Ferodo και CST Tires), συμμετέχει πλέον ισότιμα και με περηφάνια.