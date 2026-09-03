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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

H CFMOTO έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τιμοκατάλογο λιανικής με την προσθήκη δυο νέων εκδόσεων περιορισμένης ιπποδύναμης Α2 (35Kw) για τα μοντέλα 675ΝΚ και 675SR-R.

675ΝΚ

Η τρικύλινδρη επίθεση της CFMOTO συνεχίζεται με το naked μοντέλο των 675cc, με τον νέο κινητήρα και την υπογραφή του Ιταλικού οίκου Modena40 στη σχεδίαση του.

Η 675NK βασίζεται σε ένα ολοκαίνουργιο, τρικύλινδρο, δωδεκαβάλβιδο, DOHC κινητήρα 675cc με απόδοση 94hp (διαθέσιμο και σε έκδοση A2 με απόδοση 50 ίππων).

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο σωληνωτό, το ψαλίδι αλουμινένιο και οι ζάντες από κράμα αλουμινίου, το αποτέλεσμα είναι το NK675 να ζυγίζει μόλις 175 κιλά.

Η πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση είναι της KYB, με ανεστραμμένα μπροστινά πιρούνια 41 mm και πίσω μονοσόκ.

Τα φρένα, με σύστημα ABS, είναι με διπλούς δίσκους 300 mm, εξοπλισμένους με δαγκάνες τεσσάρων εμβόλων J-Juan εμπρός και πίσω δίσκος 240 mm με δαγκάνα J-Juan.

Το πακέτο ηλεκτρονικών περιλαμβάνει traction control, upshifter, έγχρωμη οθόνη TFT 5″, φωτισμό LED με φως φρένων έκτακτης ανάγκης ESS, παρακολούθηση πίεσης ελαστικών.

Επίσης στάνταρ είναι η θύρα USB και η τηλεματική T-Box, που επιτρέπει την παρακολούθηση της μοτοσικλέτας από την εφαρμογή Ride της CFMOTO.

675SR-R

Μία Supersport μοτοσυκλέτα για καθαρή οδηγική απόλαυση, κινούμενη από έναν ισχυρό τρικύλινδρο κινητήρα για να σας συναρπάσει.

O τρικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 675cc με γραμμική απόδοση προσφέρει σταθερή επιτάχυνση, και ο σπορ ήχος της εξάτμισης βελτιώνει την ατμόσφαιρα κάθε διαδρομής.

Με upside down ⌀41mm και monoshock αναρτήσεις, με φρένα ⌀300mm | ⌀240mm και βάρος γεμάτο μόλις 189kg, το 675SR-R υπόσχεται απολαυστικές διαδρομές.

Το στάνταρ ABS με ρυθμιζόμενο traction control, βελτιώνει αποτελεσματικά την ασφάλεια οδήγησης.

Το έχει quickshifter λειτουργία στα ανεβάσματα και τα κατεβάσματα, επίσης υπάρχει ενσωματωμένο χρονόμετρο γύρου πίστας.

Η κυρτή οθόνη TFT 5 ιντσών υποστηρίζει πλοήγηση και η εφαρμογή CFMOTO RIDE επιτρέπει στους αναβάτες να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις της μοτοσυκλέτας.