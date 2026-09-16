του Δημήτρη Διατσίδη

Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο Γιώργος Παρασκευάς την πρώτη του σεζόν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Supermoto κατακτώντας την τρίτη θέση της κατηγορίας SM Open και φέρνοντας, παράλληλα, την Ελλάδα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας εθνών.

Ολοκληρώθηκαν λοιπόν και τα τέσσερα αγωνιστικά διήμερα για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Supermoto, με τον Γιώργο Παρασκευά στην τρίτη θέση της κατηγορίας SM Open με 203 βαθμούς ανάμεσα σε 17 αναβάτες και με την Ελλάδα, επίσης, στην τρίτη θέση εθνών.

Στην πίστα Grand Prix Pleven, στις 12-13/09, βρέθηκαν ξανά οι αγωνιζόμενοι του Supermoto για το τελευταίο αγωνιστικό διήμερο της σεζόν. Ο Γιώργος Παρασκευάς (#148) έφτασε στη Βουλγαρία, ήδη στην τρίτη θέση της SM Open, όμως η διαφορά με τους διεκδικητές της θέσης του ήταν μικρή. Οπότε ξεκάθαρος στόχος ήταν να υπερασπιστεί το χάλκινο της γενικής κατάταξης και να διατηρήσει μια ασφαλή απόσταση μεταξύ εκείνου και του βασικού αντιπάλου του, Φέρενστ Έρικ (#111) από την Ρουμανία.

Το πρόγραμμα του διημέρου είχε ιδιαίτερα απαιτητικό χαρακτήρα, αφού διαμορφώθηκε σε τρία σκέλη Αγώνων, αντί για τέσσερα. Ακολουθώντας τα πρότυπα του Παγκόσμιου Supermoto, με έναν κεντρικό Αγώνα δώδεκα γύρων, έναν γρήγορο οκτώ γύρων και τέλος με το Super Finale δώδεκα γύρων, δημιουργήθηκε μια επιπλέον δοκιμασία για τους αναβάτες καθώς οι Αγώνες διεξάχθηκαν με διαφορά μιας ώρας μεταξύ τους.

Ο αναβάτης και Τeam Μanager της WOLF-RACING, Παρασκευάς, ξεκίνησε και στα τρία σκέλη από την έβδομη θέση, όμως με το ταλέντο του στις εκκινήσεις και με την Ducati Desmo 450 MX μέχρι την πρώτη στροφή είχε σκαρφαλώσει έως την τέταρτη θέση.

Ακολούθησαν δυνατές μάχες, κυρίως με τον Φέρενστ Έρικ και τον Ντάραμπαν Τέοντορ (#128), τους δυο αναβάτες που είχαν άμεσο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Παρασκευά. Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο απαιτητική για τον Έλληνα αναβάτη λόγω του τραυματισμού στο χέρι που τον συνόδεψε σε όλη την αγωνιστική σεζόν του Supermoto. Τα ασφάλτινα άλματα και οι έντονοι κραδασμοί δεν του επέτρεπαν να πιέσει όσο θα ήθελε με αποτέλεσμα να πρέπει να επιλέξει σε ποια κομμάτια της πίστας θα επιτεθεί, “πατώντας” ακόμη περισσότερο γκάζι. Εκεί ήταν που η ταχύτητα της Ducati έδωσε στον “Λύκο” σημαντικό πλεονέκτημα και εκμεταλλευόμενος κάθε ευκαιρία κατάφερε να μείνει μπροστά από τους δυο αντιπάλους του, με εξαίρεση ένα σκέλος όπου μόνο ο Φέρενστ κατάφερε να τον προσπεράσει.

Στο τέλος της ημέρας, ο Παρασκευάς είχε κατακτήσει αντίστοιχα στους Αγώνες μια έβδομη θέση, μια όγδοη και ξανά μια έβδομη. Αποτελέσματα που δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως το ρυθμό του, αλλά δεν του στέρησαν τον βασικό στόχο της ομάδας: να παραμείνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Συλλέγοντας 41 βαθμούς στο τελευταίο ταξίδι της σεζόν 2026 για το Supermoto, συμπλήρωσε συνολικά 203 βαθμούς, γράφοντας το όνομα του στην τρίτη θέση της κατηγορίας SM Open του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, με διαφορά 14 βαθμών από την τέταρτη θέση.

Η παρουσία του Παρασκευά στην πρώτη τριάδα δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο του τελευταίου Αγώνα αλλά το άθροισμα από όσες φορές δεν τα παράτησε και ολοκλήρωσε όλους τους Αγώνες παρά τις πτώσεις και τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Έτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον πιλότο μας η πρώτη του αγωνιστική σεζόν στο Πρωτάθλημα, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί μια καινούργια μοτοσυκλέτα και ένα εξαιρετικά φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα αφού αγωνίζεται και στο Road Racing Βαλκανικού Πρωταθλήματος στην κατηγορία F1000.

Στρέφοντας πλέον όλη την προσοχή του στα Superbikes και στη μάχη των κορυφαίων θέσεων, ένας ακόμη Τελικός περιμένει τον Γιώργο Παρασκευά. Σε λίγες μέρες από τώρα, στις 25-27/09, ακολουθεί ο Τελικός του Road Racing BMU στην Βουλγαρία όπου ο πιλότος της Wolf- Racing βρίσκεται στη δεύτερη θέση βαθμολογίας και στόχος παραμένει ένας, το βάθρο.

Γιώργος Παρασκευάς | Ducati Desmo 450 MX

«Ήταν υπέροχος Αγώνας! Είχα καλύτερες θέσεις και βελτίωσα τον προσωπικό μου χρόνο. Μπήκα με όρεξη γιατί θεωρούσα ότι το χέρι μου ήταν καλύτερα…δεν ήταν καλύτερα! Ήταν σχεδόν το ίδιο γιατί το φορτίο στο Supermoto είναι τεράστιο, με τρομερούς κραδασμούς. Το κατάλαβα κατευθείαν στον δεύτερο γύρο.

Παρόλα αυτά έδωσα παραπάνω γκάζι και πολλές μάχες. Ήμουν οκτώ βαθμούς μπροστά και έπρεπε να κρατήσω τον βασικό αντίπαλο μου πίσω και έναν αναβάτη ακόμη. Τα καταφέραμε! Πήραμε το Χάλκινο και την τρίτη θέση σαν Ελλάδα!

Η μοτοσυκλέτα Ducati Desmo είναι σε πειραματικό στάδιο, σε μορφή στησίματος. Η επαφή μου με την Παγκόσμια ομάδα Undici, με τον Μαρκ Ράιενς, με τη βοήθεια της Ducati που αποκτήσαμε και έχουμε συνεργαστεί με την Ducati Hellas, καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι και η Ducati τελικά έβγαλε και αυτή ένα γνήσιο Supermoto που παρουσιάζεται τον Σεπτέμβριο. Θα συνεχίσουμε όλη αυτή την εξέλιξη διότι μας έχει καταπλήξει η μοτοσυκλέτα, είναι καταπληκτικά γρήγορη, εύκολη και ωραία!

Το κεφάλι μέσα τώρα, για τον τελικό Superbike του Βαλκανικού».

Η βαθμολογία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Supermoto: General Standings BMU SUPERMOTO 2026

Την προσπάθεια του Γιώργου Παρασκευά στηρίζουν από το 2023:

DNA HIGH PERFORMANCE AIR FILTERS

TECNO MOTO PERFORMANCE

INTRAMOTO PIRELLI

PAPASTAVROU SHOPS

QNT SPORTS

DXL GRAPHICS

BIKELALERT HELLAS

MOTUL GREECE

HELMET HOME

RIDER GRAPHICS

K-TECH SUSPENSION UK

MOTUL GREECE

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