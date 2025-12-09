Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με την ενέργεια αυτή μπορούμε να φροντίσουμε την Vespa μας – όσοι έχουμε – με το Check&Ride, το αποκλειστικό πρόγραμμα από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων της Vespa, σχεδιασμένο για να μας προσφέρει έναν πλήρη και δωρεάν έλεγχο των κύριων εξαρτημάτων του οχήματός μας.

Με την εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών του δικτύου θα μπορούμε να κινηθούμε με ασφάλεια και επωφεληθούμε από έκπτωση 15% στα γνήσια ανταλλακτικά, σε περίπτωση που χρειαστούν επισκευές.

Κλείνουμε τώρα το ραντεβού μας – η προσφορά ισχύει μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου – σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα Σημεία Τεχνικής Εξυπηρέτησης που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και θα έχουμε και πάλι την απόλαυση της ξέγνοιαστης οδήγησης.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

Ηλεκτρικό Σύστημα (λάμπες, φώτα, φλας)

Μπαταρία

Στάθμη υγρών (κινητήρα, παραφλού, μετάδοσης)

Σύστημα πέδησης (τακάκια, δισκόφρενα)

Υγρά φρένων

Ελαστικά