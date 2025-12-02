Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Honda Motorcycles ανακοινώνει δύο νέες, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χειμερινές προωθητικές ενέργειες για τα δημοφιλή μοντέλα ADV350 και PCX125, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία που λαμβάνει ο τελικός πελάτης.

ADV350 – Δώρο προστατευτικά κάγκελα & προβολείς ομίχλης αξίας 540€

Το Honda ADV350 προσφέρεται με δώρο προστατευτικά κάγκελα και προβολείς ομίχλης, συνολικής αξίας 540€.

Τα δύο αυτά premium αξεσουάρ ενισχύουν την προστασία, την εμφάνιση και τη χρηστικότητα του μοντέλου, προσφέροντας ακόμη πιο ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, ειδικά σε χειμερινές και αστικές συνθήκες.

Βασικά σημεία προσφοράς:

Δώρο προστατευτικά κάγκελα & προβολείς ομίχλης. Δώρο αξίας 540€

Ισχύει για ταξινομήσεις από 24/11 έως 31/12

Το ADV350 παραμένει μια από τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία Urban Adventure, συνδυάζοντας εμφάνιση, άνεση και καθημερινή πρακτικότητα.

PCX125 – Δωροεπιταγή 250€ για αξεσουάρ & εξοπλισμό αναβάτη

Το best seller Honda PCX125 συνοδεύεται από δωροεπιταγή αξίας 250€.

Ο πελάτης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για γνήσια αξεσουάρ Honda, lifestyle ρουχισμό Honda ή κράνος Kabuto, προσαρμόζοντας το PCX στις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις.

Η προσφορά αυτή ενισχύει ακόμα περισσότερο τα βασικά πλεονεκτήματα του PCX125, προσφέροντας:

Περισσότερο style. Περισσότερη άνεση. Περισσότερη αξία. Περισσότερη ασφάλεια.

Βασικά σημεία προσφοράς:

Δωροεπιταγή 250€ γνήσιων αξεσουάρ ή Honda lifestyle ρουχισμού ή κράνους Kabuto

Ισχύει για ταξινομήσεις από 24/11 έως 31/12

Το PCX125 συνεχίζει να ξεχωρίζει ως μια κορυφαία επιλογή για την αστική μετακίνηση, χάρη στον αποδοτικό κινητήρα, την πρακτικότητα και τον premium χαρακτήρα του.

Η Honda έχει ως σταθερή φιλοσοφία να προσφέρει προϊόντα που εμπνέουν εμπιστοσύνη, ασφάλεια και καθημερινή αξία στους αναβάτες.

Με τις νέες χειμερινές ενέργειες, η εταιρεία ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της γκάμας της, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη σε όσους επιλέξουν Honda μέσα στη χειμερινή περίοδο.