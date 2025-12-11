Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η 29η Χειμερινή Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών θα διεξαχθεί από 11 έως 14 Δεκεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της 5ης Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα, στην Νέα Μάκρη Αττικής.

Τη Χειμερινή Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών διοργανώνει η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος(ΜΟΤ.Ο.Ε.) που περιλαμβάνει πάνω από 75 σωματεία (λέσχες) μοτοσυκλετιστών από όλη τη χώρα.

Η διαμονή των συμμετεχόντων στην 29η Χειμερινή θα γίνει στα σπιτάκια της κατασκήνωσης τα οποία είναι δύο χώρων (δύο δωμάτια με δύο κρεβάτια το κάθε δωμάτιο και μια τουαλέτα)

Πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ 11/12

14.00 : Έναρξη Χειμερινής – Άνοιγμα Γραμματείας – Καλωσόρισμα

21.00 : Μουσική βραδιά D.J. Devil + ΜΟΤ.Ο.Ε Band

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12

09.30 : ΜΟΤ.Ο.Ε. Trophy (Παιχνίδι στρατηγικής και μοτοσυκλετιστικών αναζητήσεων).

16:00 : Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πιστοποίησης Ιστορικών Οχημάτων (Σχετική ανακοίνωση στο τέλος της σελίδας)

18:00 : ” ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ” Παρουσίαση της δράσης του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου της ΜΟΤ.Ο.Ε.

21.00 : Μουσική βραδιά : MeNIAN

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12

09.00 : Εκδρομικό στην Νότια Εύβοια

16:30 : ΜΟΤ.Ο.Ε. (Ποιοι είμαστε – έργο – παρελθόν, παρόν και μέλλον). Λίγα λόγια για την Ομοσπονδία, τις δράσεις της και τον σχεδιασμό για το 2026.

18:00 : Σεμινάριο από την ΠΡΟΤΕΚΤΑ α) Πρώτες βοήθειες σε ατύχημα. β) ΚΑΡΠΑ(Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση).

20:00: Ταξιδιωτικό στο NORDKAPP. Παρουσίαση : Kolossos Rider

21.30 : Απονομές – Μουσική βραδιά : KATAFANTASIAN

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12

09:00 : Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο του Μαραθώνα.

Αποχαιρετισμός – Αναχωρήσεις

Για διαμονή μόνο το Σάββατο το παράβολο συμμετοχής (που συμπεριλαμβάνει και τα αναμνηστικά κλπ) είναι :

α) Με κάρτα ΜΟΤΟΕ 100€

β) Χωρίς κάρτα ΜΟΤΟΕ 110€

Πληροφορίες για Διαμονή, Κρατήσεις κλπ,: https://motoe.gr/29i-cheimerini-kratiseis