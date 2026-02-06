του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Θρύλος του MotoGP Valentino Rossi οδήγησε τραμ που μετέφερε τον Πρόεδρο της Ιταλίας Sergio Mattarella στην Τελετή Έναρξης του Milano Cortina 2026!

Ο Valentino Rossi πήρε τα χειριστήρια ενός ιστορικού τραμ του Μιλάνου, καθώς ο Πρόεδρος της Ιταλίας Sergio Mattarella κατέφθασε στο στάδιο San Siro για την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026.

Το είδωλο του MotoGP έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στην Τελετή Έναρξης το βράδυ της Παρασκευής (6 Φεβρουαρίου), στο πλαίσιο ενός προ-μαγνητοσκοπημένου μέρους της τελετής. Η στιγμή αυτή αποτέλεσε τηλεοπτικό μέρος της εναρκτήριας παρουσίασης.

Θεωρούμενος ευρέως ως ένας από τους πιο επιδραστικούς αθλητές στην ιστορία του MotoGP, ο εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από μια καριέρα που βοήθησε να αναδειχθεί το αγωνιστικό μοτοσυκλετιστικό σπορ σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό.

Η Τελετή Έναρξης του Milano Cortina 2026 τελεί υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Marco Balich και περιστρέφεται γύρω από το θέμα της Αρμονίας, αντικατοπτρίζοντας τη διεξαγωγή των Αγώνων σε πολλαπλούς χώρους στη Βόρεια Ιταλία. Πέρα από την Παρέλαση των Αθλητών, το πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις διεθνών και Ιταλών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini και Lang Lang.

Στη μεταφορά της Ολυμπιακής φλόγας από την Ολυμπία στο Μιλάνο, τις προηγούμενες ημέρες, πήραν μέρος ως λαμπαδηδρόμοι οι Pecco Bagnaia και Marco Bezzecchi από τους οδηγούς του MotoGP και ο Paolo Simoncelli, ο ιδιοκτήτης της ομάδας SIC58.