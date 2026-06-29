του Δημήτρη Διατσίδη

Για πρώτη φορά από το 2004, ένας Ιάπωνας αναβάτης ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του MotoGP σε ένα δραματικό Ολλανδικό Grand Prix

Makoto Tamada, Ιαπωνικό Grand Prix 2004. Πριν από 22 χρόνια, το MotoGP είχε τον τελευταίο Ιάπωνα νικητή… μέχρι σήμερα. Ένα ταχύτατα ανερχόμενο αστέρι από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου κυριάρχησε στον “Καθεδρικό της Ταχύτητας” το 2026, καθώς ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο MotoGP σε ένα άκρως δραματικό Tissot Grand Prix της Ολλανδίας.

Ο Raul Fernandez τερμάτισε 2ος, χαρίζοντας στην SuperFile Trackhouse ένα εντυπωσιακό 1-2 στο Assen, ενώ η 3η θέση του Jorge Martin (Aprilia Racing) έφερε τον #89 στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, μετά την πρόωρη εγκατάλειψη του συναθλητή του, Marco Bezzecchi, ο οποίος είχε άσχημη πτώση στη στροφή 15. Ο Ιταλός είναι καλά στην υγεία του.

Η εκκίνηση του Αγώνα

Παρότι ξεκίνησε από την pole position, ο Martin δεν κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, καθώς ο Ogura έκανε εκπληκτική εκκίνηση από τη μεσαία θέση της πρώτης σειράς. Ωστόσο, στην έξοδο της στροφής 1 ο Martin απάντησε άμεσα και ανέκτησε την πρωτοπορία. Οι Ogura και Fernandez ακολουθούσαν στις θέσεις 2 και 3, ενώ ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) προσπέρασε τον Bezzecchi ήδη από τον πρώτο γύρο.

Στον δεύτερο γύρο εξελισσόταν μια σκληρή μάχη πίσω από τον Martin. Οι δύο αναβάτες της Trackhouse πάλευαν μεταξύ τους για τη 2η θέση στην πρώτη στροφή, δίνοντας την ευκαιρία στον Marc Marquez να εμπλακεί στη διεκδίκηση. Ο Ogura βρέθηκε τελικά 5ος, πίσω από Fernandez, Marc Marquez και Bezzecchi.

Λίγο αργότερα ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Στην εξαιρετικά γρήγορη στροφή 15 (Ramshoek), ο Bezzecchi έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του ενώ ακολουθούσε τον Marc Marquez και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα. Το σημαντικό ήταν ότι ο Ιταλός σηκώθηκε χωρίς σοβαρό τραυματισμό, όμως για τρίτη συνεχόμενη Κυριακή ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος πριν τον Αγώνα έμενε χωρίς βαθμούς. Μια πραγματική καταστροφή για τον ίδιο και την Aprilia.

Ο Fernandez πιέζει, οι μάχες φουντώνουν

Στη συνέχεια, ο Fernandez πλησίαζε τον Martin με εντυπωσιακό ρυθμό. Ο Marc Marquez κρατούσε προσωρινά την 3η θέση, όμως ο Ogura πίεζε ασφυκτικά. Ο Ιάπωνας γνώριζε ότι έπρεπε να περάσει άμεσα τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή και το κατάφερε, αλλά είχε πλέον διαφορά άνω των 2 δευτερολέπτων από τους Fernandez και Martin.

Την ίδια στιγμή, εξελισσόταν μια συναρπαστική μονομαχία ανάμεσα στους Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) και Marc Marquez, με τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) να παρακολουθεί από την 6η θέση. Οι συνεχείς προσπεράσεις και αντεπιθέσεις των δύο μελλοντικών συναθλητών στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati για το 2027, προσέφεραν μοναδικό θέαμα.

Πιο πίσω, οι Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) πλησίαζαν επίσης στη μάχη για τις πρώτες θέσεις.

Διπλή εγκατάλειψη για Acosta και Bagnaia

Ο Acosta άνοιξε την τροχιά του στην πρώτη στροφή και άρχισε να κινείται αργά. Λίγο αργότερα αποσύρθηκε λόγω έντονου πόνου στο δεξί του χέρι, γεγονός που σημαίνει πως η επέμβαση πριν το Grand Prix της Γερμανίας θεωρείται πλέον αναπόφευκτη.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Bagnaia αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα στην Desmosedici του και εγκατέλειψε, μπαίνοντας στα pits. Δύο κορυφαίοι αναβάτες εκτός Αγώνα μέσα σε λίγους γύρους.

Στη συνέχεια, ο Ogura αντιμετώπισε πρόβλημα με το σύστημα χαμηλώματος της πίσω ανάρτησης, το οποίο κόλλησε ενώ μόλις είχε σημειώσει τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα. Έχασε πολύτιμο χρόνο, όμως κατάφερε να το επαναφέρει σε λειτουργία και έναν γύρο αργότερα επέστρεψε στη μάχη για τη νίκη.

Μονομαχία μεταξύ Aprilia για τη νίκη

Στον 17ο γύρο ο Fernandez επιτέθηκε στον Martin στο σικέιν Geert Timmer και πέρασε στην 1η θέση. Λίγες στροφές αργότερα ο Ogura προσπέρασε και αυτός τον Martin.

Στον 20ό γύρο ήρθε η καθοριστική κίνηση. Ο Ogura επιτέθηκε στον συναθλητή του στη στροφή 9, πέρασε καθαρά στην κορυφή και άρχισε αμέσως να δημιουργεί διαφορά.

Την ίδια στιγμή, οι Marc Marquez και Di Giannantonio έδιναν θεαματική μάχη στο σικέιν Geert Timmer. Ο Di Giannantonio επιχείρησε επιθετικό προσπέρασμα, όμως βγήκε εκτός πίστας και τελικά τιμωρήθηκε με ποινή μεγαλύτερου γύρου επειδή δεν έχασε αρκετό χρόνο κόβοντας τη διαδρομή.

Ακόμη και μετά την ποινή, επέστρεψε πίσω από τον Marc Marquez και συνέχισαν τη μάχη μέχρι τους τελευταίους γύρους. Στον τελευταίο γύρο, ο Di Giannantonio πέρασε τόσο τον Marc Marquez όσο και τον Alex Marquez, κατακτώντας την 4η θέση.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του Ogura

Μετά τη χαμένη ευκαιρία στο Brno, ο Ogura χρειάστηκε να περιμένει μόλις μία εβδομάδα για να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο MotoGP. Η εμφάνισή του στο Assen ήταν εντυπωσιακή και επιβεβαίωσε ότι η νέα μεγάλη ελπίδα της Ιαπωνίας έφτασε στην κορυφαία κατηγορία για να πρωταγωνιστήσει.

Η νίκη αυτή τον φέρνει μόλις 25 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Martin, χάρη στην 3η θέση, πέρασε επικεφαλής του πρωταθλήματος MotoGP, ενώ ο Fernandez ολοκλήρωσε το ιστορικό 1-2 της Trackhouse στο Assen. Παρά την εγκατάλειψη του Bezzecchi, η Aprilia απέδειξε όλο το Σαββατοκύριακο ότι διαθέτει την ταχύτερη μοτοσυκλέτα.

Οι βαθμολογούμενοι του Assen

Ο Di Giannantonio τερμάτισε 4ος μετά από σπουδαία μάχη, ενώ ο Alex Marquez ολοκλήρωσε μια ηρωική προσπάθεια στην 5η θέση, λίγες ημέρες μετά το ατύχημά του στην Βαρκελώνη και την άσχημη πτώση της Παρασκευής στο Assen.

Ο Marc Marquez τερμάτισε 6ος, όμως δέχθηκε ποινή μετά τον Αγώνα για υπέρβαση των ορίων της πίστας στον τελευταίο γύρο και υποχώρησε στην 7η θέση, με τον Bastianini να ανεβαίνει 6ος.

Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητες της Yamaha και τερμάτισε 8ος, μπροστά από τους Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) και Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP).

Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) ήταν 11ος, ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 12ος, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκαπεντάδα συμπλήρωσαν οι Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), Diogo Moreira (Pro Honda LCR) και ο Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) που είχε έκτακτη συμμετοχή.

Ήταν μια ημέρα που ίσως αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο χωρίς Aγώνα πριν η δράση μεταφερθεί στο Sachsenring, την “έδρα” του Marc Marquez. Εκεί θα διεξαχθεί ο τελευταίος Aγώνας πριν τη θερινή διακοπή, με τον Martin να φτάνει ως νέος πρωτοπόρος της βαθμολογίας.

Μόλις 7 βαθμοί χωρίζουν πλέον τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2024 από τον Bezzecchi, ενώ οι διώκτες παραμένουν σε απόσταση βολής.

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