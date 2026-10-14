Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, πλέον 12 φορές Πρωταθλητής, ολοκλήρωσε με ακόμη έναν Τίτλο την αγωνιστική σεζόν του 2026, κατακτώντας το Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU στην κατηγορία SSP600.

Ο Έλληνας αναβάτης βρέθηκε μαζί με την ομάδα του, ZenOne Racing, και συγκεκριμένα τους Δημήτρη Παπανικολάου και Αντώνη Μερεμέτη, στην πίστα A1 Motor Park της Βουλγαρίας, με την αγωνιστική του Yamaha R6, προκειμένου να συμμετάσχει στον τελευταίο γύρο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU και του Διεθνούς Πρωταθλήματος Alpe Adria.

Η παρουσία του στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Αλέξανδρος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για δέκα ημέρες εξαιτίας βαριάς πνευμονίας, γεγονός που τον ανάγκασε να απουσιάσει από τον πέμπτο γύρο του Alpe Adria στην Σλοβακία.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας προβάδισμα 36 βαθμών. Ωστόσο, η αναγκαστική απουσία του είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την πρωτοπορία και να υποχωρήσει στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Παρά τις δυσκολίες που προηγήθηκαν, ο Παπαγεωργίου επέστρεψε στην αγωνιστική δράση αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Γνωρίζοντας ότι οι δυνάμεις του δεν είχαν ακόμη επανέλθει πλήρως, επέλεξε να περιορίσει την παρουσία του στις Ελεύθερες Δοκιμές της Πέμπτης και της Παρασκευής, προκειμένου να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια για τους δύο αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Στις πρώτες Κατατακτήριες, την Παρασκευή, ο Έλληνας αναβάτης έδειξε από τους πρώτους κιόλας γύρους την ταχύτητά του, διεκδικώντας την pole position. Σε στεγνές συνθήκες πίστας, κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην εκκίνηση.

Οι δεύτερες Κατατακτήριες πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου, αυτή τη φορά σε βρεγμένη πίστα. Οι διαφορετικές συνθήκες δεν ευνοούσαν τη βελτίωση των χρόνων της Παρασκευής, με αποτέλεσμα ελάχιστοι αναβάτες να επιλέξουν να συμμετάσχουν, καθώς η σειρά εκκίνησης είχε ουσιαστικά καθοριστεί.

Το Σάββατο στον Αγώνα, ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου απέδειξε για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του αξία. Ξεκινώντας από την pole position, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εκκίνηση, στρίβοντας πρώτος στην πρώτη στροφή και αναλαμβάνοντας αμέσως την πρωτοπορία του αγώνα.

Διατηρώντας υψηλό αγωνιστικό ρυθμό και δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό, κατάφερε να περάσει πρώτος την καρό σημαία, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Διεθνές Πρωτάθλημα Alpe Adria και την τρίτη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU.

Μια νίκη με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, που επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα και το αγωνιστικό του πείσμα.

Στον δεύτερο Αγώνα του Σαββατοκύριακου, την Κυριακή, ο Παπαγεωργίου συνέχισε τις δυνατές εμφανίσεις, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Διεθνές Πρωτάθλημα Alpe Adria και την τρίτη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU, ολοκληρώνοντας με ακόμη δύο σημαντικές διακρίσεις τον τελευταίο αγωνιστικό γύρο της χρονιάς.

Με τα αποτελέσματα αυτά, ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου αναδείχθηκε Χρυσός Βαλκανιονίκης 2026, κατακτώντας το Πρωτάθλημα BMU και προσθέτοντας τον 12ο Τίτλο στην αγωνιστική του καριέρα, αλλά και μία ακόμη σημαντική επιτυχία για την ομάδα του, ZenOne Racing.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο Διεθνές Πρωτάθλημα Alpe Adria, ο Έλληνας αναβάτης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία της κατηγορίας SSP600. Μια εξίσου σημαντική διάκριση, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι η απουσία του από τον πέμπτο γύρο της διοργάνωσης του στέρησε πολύτιμους βαθμούς στη διεκδίκηση του Τίτλου.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Yamaha R6

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος και περήφανος για το φετινό αποτέλεσμα. Η κατάκτηση ενός ακόμη Πρωταθλήματος, του 12ου στην αγωνιστική μου καριέρα, είναι κάτι που σημαίνει πολλά για εμένα, ιδιαίτερα μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισα το τελευταίο διάστημα.

Η φετινή χρονιά είχε πολλές όμορφες στιγμές, αλλά και αρκετές προκλήσεις. Η περιπέτεια με την υγεία μου ήταν σίγουρα μία από τις πιο δύσκολες, καθώς με κράτησε μακριά από την πίστα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος. Το να επιστρέψω, να καταφέρω να κερδίσω ξανά και να ολοκληρώσω τη χρονιά ως Βαλκανιονίκης είναι για εμένα μια τεράστια ικανοποίηση.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα μου, ZenOne Racing, με την οποία ολοκληρώσαμε ακόμη μία αγωνιστική χρονιά με άψογη συνεργασία, εμπιστοσύνη και κοινό στόχο. Η συμβολή όλων των ανθρώπων της ομάδας ήταν καθοριστική σε κάθε αγώνα και σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίσαμε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου, με στηρίζουν και πιστεύουν σε εμένα όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε με την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος για τους αγώνες!»

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στους υποστηρικτές του:

Α.Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟ, Tzortzopoulos Moto Fashion & Accessories, Superfast Ferries, Dunlop, Yamaha Racing, Ermax, Nikos Plakalis, Maria Sertsou, Dimi Diats, Nikos Mouratis, Ms.Speedie, Peristeras Nikos Tyres, Dimosthenis Mavropoulos ARP Racing, Georgopoulos Racing, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ QUANTUM, REKTIFIE TZIOLAS.

Δήλωση ZenOne Racing (Δημήτρης Παπανικολάου – Αντώνης Μερεμέτης)

«Η ολοκλήρωση της αγωνιστικής χρονιάς του 2026 μας βρίσκει ιδιαίτερα χαρούμενους και περήφανους για όσα καταφέραμε μαζί με τον Αλέξανδρο. Ήταν μια χρονιά με έντονο ανταγωνισμό, απαιτητικούς αγώνες και πολλές προκλήσεις, κατά την οποία δουλέψαμε με συνέπεια και αφοσίωση, έχοντας πάντα ως κοινό στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η κατάκτηση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU και η δεύτερη θέση στο Διεθνές Πρωτάθλημα Alpe Adria αποτελούν την επιβράβευση μιας συλλογικής προσπάθειας που ξεκίνησε πολύ πριν από τον πρώτο αγώνα της χρονιάς.

Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι το γεγονός ότι, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν ήταν οι ιδανικές, καταφέραμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στον στόχο μας. Η επιστροφή του Αλέξανδρου στην αγωνιστική δράση και οι επιδόσεις του στον τελευταίο γύρο απέδειξαν για ακόμη μία φορά τον χαρακτήρα και την αποφασιστικότητα που τον διακρίνουν ως αναβάτη.

Από την πλευρά μας, προσπαθήσαμε σε κάθε αγώνα να του προσφέρουμε μια ανταγωνιστική μοτοσυκλέτα και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητές του.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο για την εμπιστοσύνη και την εξαιρετική συνεργασία μας, καθώς και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην προσπάθειά μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Κλείνουμε το 2026 με έναν ακόμη Τίτλο, σημαντικές εμπειρίες και την ικανοποίηση ότι η σκληρή δουλειά μας απέδωσε καρπούς.»