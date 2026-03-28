του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 3ος Αγώνας της σεζόν για το MotoGP ξεκίνησε χθες στην πίστα C.O.T.A. στην πρωτεύουσα του Τέξας Όστιν. Στη μεγάλη κατηγορία μετά μία τρομακτική πτώση του το πρωί (με 192 χλμ/ώρα), κατά τις Πρώτες Ελεύθερες Δοκιμές, ο Marc Marquez (Ducati) ανέβηκε στην κορυφή των φύλλων χρόνου στις απογευματινές μονόωρες Δοκιμές, στις οποίες είδαμε πολλές αλλαγές για την πρώτη θέση και πολλές πτώσεις.

Το απόγευμα ξεκίνησε με την ανακοίνωση ότι ο Maverick Viñales (KTM) αποσύρεται από το Grand Prix της Αμερικής, αναμένοντας ο ώμος του να αναρρώσει πλήρως μέχρι το Grand Prix της Jerez, καθώς μια βίδα από παλιότερη εγχείρησή του έφυγε από τη θέση της!

Πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι πρώτοι χρονομετρημένοι γύροι είχαμε πτώσεις για τους Fabio Di Giannantonio (Ducati) και Jorge Martin (Aprilia) στην 11η και 12η στροφή αντίστοιχα. Οι κίτρινες σημαίες ακύρωσαν αρκετούς γύρους και ήταν ο Francesco Bagnaia (Ducati) που βρισκόταν στην πρώτη θέση αρχικά, πριν τον ξεπεράσει ο Pedro Acosta (KTM).

Ο Ιταλός απάντησε με 2:02.191 με την ολοκλήρωση των πρώτων δέκα λεπτών, όπου είδαμε άλλες τέσσερις πτώσεις, για τους Enea Bastianini (KTM), Franco Morbidelli (Ducati), Pedro Acosta και Ai Ogura (Aprilia).

Το πρώτο μισάωρο δεν είχε άλλες αλλαγές στην πρώτη θέση, έφερε όμως πτώσεις τόσο για τον Toprak Razgatlioglu (Yamaha) στην 11η στροφή όσο και για τον Alex Marquez (Ducati) στην πρώτη στροφή.

Με 28 λεπτά να απομένουν, ο Ogura είχε αρχίσει να ανεβάζει τον ρυθμό του και πήρε την πρώτη θέση με 2:02.073, πριν ο Marc Marquez κατεβάσει το σημείο αναφοράς στο 2:02.066.

H επόμενη αλλαγή ήρθε στα 18 λεπτά, με τον Fabio Di Giannantonio να παίρνει την σκυτάλη (2:01.980) πριν μπουν τα μαλακά ελαστικά.

Εκεί οι χρόνοι άρχισαν να κατεβαίνουν, με τον Marco Bezzecchi (Aprilia) να ανεβαίνει στην κορυφή με 2:01.397, πριν ο Marquez απαντήσει με 2:01.267 με 10 λεπτά να απομένουν.

Ο Di Giannantonio κατάφερε να κατεβάσει το σημείο αναφοράς στο 2:01.114 με επτά λεπτά να απομένουν, όμως η πρώτη θέση θα πήγαινε τελικά στον Marc Marquez, o οποίος στο τελευταίο λεπτό μας έδωσε το μόνο 2:00 της ημέρας (2:00.927) και για άλλη μια φορά έφερε τον εαυτό του στην κορυφή των φύλλων χρόνου στο Austin.

Ο Di Giannantonio τελικά θα έπρεπε να αρκεστεί στην τρίτη θέση, καθώς στον τελευταίο του γύρο, ο Ai Ogura ανέβηκε στη δεύτερη θέση, 53 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Marquez.

Ο Marco Bezzecchi έκανε τον τέταρτο καλύτερο χρόνο, με τους Alex Marquez και Pedro Acosta να ακολουθούν.

Έβδομος ήταν ο Jorge Martin, ενώ την δεκάδα της πρόκρισης συμπλήρωσαν οι Francesco Bagnaia, Luca Marini (Honda) και Enea Bastianini.

Έτσι λοιπόν ο Marc Marquez απέδειξε ότι οι επτά νίκες MotoGP σε αυτήν την πίστα, δίκαια τον έχουν ανακηρύξει “Βασιλιά της C.O.T.A.” και την Κυριακή θα προσπαθήσει να πάρει την 8η νίκη του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που έχει με οκτώ νίκες στην πίστα του Sachsenring στην Γερμανία.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα στο: MotoGP_FP2-6