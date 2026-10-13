του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Γιάννης Περιστεράς αγωνίστηκε ως έκτακτη συμμετοχή στο Ιταλικό Πρωτάθλημα CIV, στην κατηγορία Sportbike, με την ομάδα Roc’N’DeA και μοτοσυκλέτα την Yamaha R7.

Ο 21 χρόνων Έλληνας Πρωταθλητής που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSPB στην ίδια κατηγορία και διέκοψε τη συνεργασία του με την ομάδα MMR εκεί, οδήγησε για πρώτη φορά φέτος μια R7 και μάλιστα με ελαστικά της Dunlop, όπως ορίζει ο κανονισμός του CIV. Παρόλα αυτά στις πρώτες Ελεύθερες Δοκιμές που έγιναν με βρεγμένη την πίστα, σημείωσε τον 3ο ταχύτερο γύρο. Στις Κατατακτήριες Δοκιμές που έγιναν με μικτές συνθήκες 80% στεγνό και 20% βρεγμένο ήταν 8ος ξεκινώντας τους Αγώνες Σαββάτου και Κυριακής από την τρίτη σειρά της εκκίνησης, ανάμεσα στους 29 οδηγούς που αγωνιζόταν με επτά διαφορετικούς κατασκευαστές (Aprilia, Honda, Triumph, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, CF Moto).

Στον 1ο Αγώνα το Σάββατο, βρέθηκε στο γκρουπ των 8 οδηγών που έδιναν τη μάχη για τη νίκη και μάλιστα παρά το ότι είχε μόλις την 26η τελική ταχύτητα με 218,6 χλμ/ώρα, ήταν τόσο δυνατός στις στροφές, ώστε έκανε τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα με 1’43.587 που μάλιστα είναι νέο ρεκόρ πίστας για την κατηγορία.

Στον 2ο Αγώνα την Κυριακή, έκανε μια καλή εκκίνηση και ανέβηκε αμέσως στην 5η θέση, όμως εκεί δύο οδηγοί τον ανάγκασαν να βγει εκτός πίστας χάνοντας πάνω από 10 θέσεις. Με φοβερό ρυθμό αμέσως από τον 2ο γύρο και πάλι “γράφοντας” τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα με 1’43.603, άρχισε να προσπερνά με ευκολία τους αντιπάλους του, φτάνοντας και πάλι στις 5 πρώτες θέσεις. Τότε το κιβώτιο της R7 άρχισε να χάνει ταχύτητες και να αναγκάζει τον Έλληνα οδηγό να χάνει θέσεις. Ο τερματισμός τον βρήκε στην 16η θέση, αλλά με την ομάδα να είναι ευχαριστημένη από την απόδοσή του και να του ζητά συγνώμη για το πρόβλημα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ – Οδηγός Roc’N’DeA

“Η Yamaha R7 της κατηγορίας Sportbike είναι αρκετά διαφορετική από τη νορμάλ που οδηγούσα το 2024 και 2025. Προσαρμόστηκα σχετικά εύκολα στην εργονομία της, αλλά δυσκολεύτηκα με τα λάστιχα της Dunlop, που μάλιστα είναι σε άλλες διαστάσεις σε σχέση με τα Pirelli που αγωνιζόμουν όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα στον 1ο Αγώνα, μαθαίνοντας περισσότερο το “πακέτο” μοτοσυκλέτα-λάστιχα, έκανα νέο ρεκόρ πίστας και μόνο στον τελευταίο γύρο έκοψα, καθώς δεν είχα ελπίδα για κάτι καλύτερο από την 8η θέση.

Στον Αγώνα της Κυριακής ξεκίνησα με πολύ κέφι και στις πρώτες στροφές ήμουν 5ος. Τα σπρωξίματα δύο άλλων οδηγών με άφησαν αρκετά πίσω, όμως έκανα τις προσπεράσεις αρκετά εύκολα και ξαναβρέθηκα στο γκρουπ της μάχης του βάθρου. Τότε άρχισαν τα προβλήματα με το κιβώτιο ταχυτήτων που “πετούσε” απροειδοποίητα τις ταχύτητες.

Παίρνω τα θετικά από αυτήν την έκτακτη συμμετοχή, που είναι η ταχύτητα που δείξαμε, παρά την τρίμηνη αποχή από την αγωνιστική οδήγηση.

Θέλω να ευχαριστήσω την SEA JETS και την CASA e CAMPO by Dipnosofistirion, αλλά και όλους τους χορηγούς που βοήθησαν στο να γίνει δυνατή αυτή η συμμετοχή.”

ΜΑΣΙΜΟ ΡΟΚΟΛΙ – Ιδιοκτήτης Ομάδας Roc’N’DeA

“Αρχικά να ζητήσουμε συγνώμη από τον Τζον για το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η μοτοσυκλέτα του, χωρίς να έχουμε κάποια προειδοποίηση για κάτι τέτοιο όλο το Σαββατοκύριακο.

Είμαστε όμως ενθουσιασμένοι με την απόδοση του Τζον, που από την Παρασκευή στις Ελεύθερες Δοκιμές και σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ήταν πάντα ανάμεσα στους πρώτους οδηγούς. Προφανώς δεν “ξέχασε” να οδηγεί, παρά το ότι δεν είχε οδηγήσει για καιρό σε πίστα. Θεωρούμε ότι μετά από πολλά χρόνια που τον γνωρίζουμε ως οδηγό, είναι πιο ώριμος και πιο γρήγορος παρά ποτέ. Θα θέλαμε να τρέξουμε μαζί του και την επόμενη χρονιά στο CIV ή αν βρεθεί η απαραίτητη υποστήριξη και στο WorldSPB”.

Την προσπάθεια του Γιάννη Περιστερά υποστηρίζουν οι: SEA JETS, CASA e CAMPO by Dipnosofistirion, Intramoto, Fan Motorcycles, Tzotzopoulos Moto Fashion + Accessories, MouratisGP, AM Papageorgiou, Zen One Racing, Extra Products Tassoulis, SoulEstate, Alpha Group Service, Phalanx Elite Protection, Assetto Miktria, Babis Stokas