Η Αθλητική Λέσχη Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας (ΑΛΜΚΕ) σε συνεργασία με το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας διοργανώνει το Corfu Sand 26 , μια φιλική αναμέτρηση Enduro & On-Off Endurance στην Αραχάβη της  Βόρειας Κέρκυρας.

Η φιλική αναμέτρηση αντοχής σε πίστα άμμου θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, με την εκκίνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ.

Η κυκλική διαδρομή αντοχής μήκους 2,5–3 χλμ. σε αμμώδες έδαφος θα έχει διάρκεια 2 ωρών, χωρίς επίσημη χρονομέτρηση.

Η φιλική εκδήλωση Corfu Sand ’26, που αποτίει φόρο τιμής στο 1ο Corfu Sand του 1984,  δεν υπάγεται στο αγωνιστικό καλεντάρι.

Corfu Sand

Corfu Sand 1984

Πρόγραμμα

  • Σάββατο 14/2/2026: 14:00–18:00 Πρώτος τεχνικός & διοικητικός έλεγχος.
  • Κυριακή 15/2/2026: 07:30–10:00 Δεύτερος τεχνικός έλεγχος.
  • 10:15–10:30 Ενημέρωση αναβατών.
  • 11:00 Εκκίνηση 2ώρου.
  • 13:00 Τερματισμός & ελεύθερη συγκέντρωση.
  • 14:00 Απονομές & γιορτή μοτοσυκλέτας.

Κατηγορίες

  • 85 – 100cc  Junior Sand
  • 125 – 250cc  Middle Class
  • 250 – 450cc  Open Class
  • Masters 40-50
  • Veterans 51+
  • On-Off Adventure
  • Heavy Enduro

Corfu Sand

Εξοπλισμός

Υποχρεωτικός πλήρης προστατευτικός εξοπλισμός MX/Enduro (κράνος, μπότες, θώρακας, γάντια κ.λπ.).

Συμπεριφορά

Φιλική διοργάνωση με έμφαση στην ασφάλεια και την ευγένεια.

Η προεγγραφή στο Corfu Sand ’26 γίνεται αποκλειστικά online μέσω της φόρμας.

