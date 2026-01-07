Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
Η Αθλητική Λέσχη Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας (ΑΛΜΚΕ) σε συνεργασία με το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας διοργανώνει το Corfu Sand 26 , μια φιλική αναμέτρηση Enduro & On-Off Endurance στην Αραχάβη της Βόρειας Κέρκυρας.
Η φιλική αναμέτρηση αντοχής σε πίστα άμμου θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, με την εκκίνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ.
Η κυκλική διαδρομή αντοχής μήκους 2,5–3 χλμ. σε αμμώδες έδαφος θα έχει διάρκεια 2 ωρών, χωρίς επίσημη χρονομέτρηση.
Η φιλική εκδήλωση Corfu Sand ’26, που αποτίει φόρο τιμής στο 1ο Corfu Sand του 1984, δεν υπάγεται στο αγωνιστικό καλεντάρι.
Πρόγραμμα
- Σάββατο 14/2/2026: 14:00–18:00 Πρώτος τεχνικός & διοικητικός έλεγχος.
- Κυριακή 15/2/2026: 07:30–10:00 Δεύτερος τεχνικός έλεγχος.
- 10:15–10:30 Ενημέρωση αναβατών.
- 11:00 Εκκίνηση 2ώρου.
- 13:00 Τερματισμός & ελεύθερη συγκέντρωση.
- 14:00 Απονομές & γιορτή μοτοσυκλέτας.
Κατηγορίες
- 85 – 100cc Junior Sand
- 125 – 250cc Middle Class
- 250 – 450cc Open Class
- Masters 40-50
- Veterans 51+
- On-Off Adventure
- Heavy Enduro
Εξοπλισμός
Υποχρεωτικός πλήρης προστατευτικός εξοπλισμός MX/Enduro (κράνος, μπότες, θώρακας, γάντια κ.λπ.).
Συμπεριφορά
Φιλική διοργάνωση με έμφαση στην ασφάλεια και την ευγένεια.
Η προεγγραφή στο Corfu Sand ’26 γίνεται αποκλειστικά online μέσω της φόρμας.