Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Αθλητική Λέσχη Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας (ΑΛΜΚΕ) σε συνεργασία με το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας διοργανώνει το Corfu Sand 26 , μια φιλική αναμέτρηση Enduro & On-Off Endurance στην Αραχάβη της Βόρειας Κέρκυρας.

Η φιλική αναμέτρηση αντοχής σε πίστα άμμου θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, με την εκκίνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ.

Η κυκλική διαδρομή αντοχής μήκους 2,5–3 χλμ. σε αμμώδες έδαφος θα έχει διάρκεια 2 ωρών, χωρίς επίσημη χρονομέτρηση.

Η φιλική εκδήλωση Corfu Sand ’26, που αποτίει φόρο τιμής στο 1ο Corfu Sand του 1984, δεν υπάγεται στο αγωνιστικό καλεντάρι.

Πρόγραμμα

Σάββατο 14/2/2026: 14:00–18:00 Πρώτος τεχνικός & διοικητικός έλεγχος.

Κυριακή 15/2/2026: 07:30–10:00 Δεύτερος τεχνικός έλεγχος.

10:15–10:30 Ενημέρωση αναβατών.

11:00 Εκκίνηση 2ώρου.

13:00 Τερματισμός & ελεύθερη συγκέντρωση.

14:00 Απονομές & γιορτή μοτοσυκλέτας.

Κατηγορίες

85 – 100cc Junior Sand

125 – 250cc Middle Class

250 – 450cc Open Class

Masters 40-50

Veterans 51+

On-Off Adventure

Heavy Enduro

Εξοπλισμός

Υποχρεωτικός πλήρης προστατευτικός εξοπλισμός MX/Enduro (κράνος, μπότες, θώρακας, γάντια κ.λπ.).

Συμπεριφορά

Φιλική διοργάνωση με έμφαση στην ασφάλεια και την ευγένεια.

Η προεγγραφή στο Corfu Sand ’26 γίνεται αποκλειστικά online μέσω της φόρμας.