Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η κατηγορία των μικρών Adventure μοτοσυκλετών αποκτά μία ακόμη πρόταση με την έλευση του Cyclone RX2 125, ενός μοντέλου που συνδυάζει τον μικρό κυβισμό με εξοπλισμό και τεχνικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας.

Το Cyclone RX2 125 απευθύνεται σε αναβάτες με δίπλωμα A1 ή A2 και διαθέτει υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 125 κ.εκ., τροχούς 19 και 17 ιντσών, ανεστραμμένο πιρούνι, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης τριπλέτα βαλιτσών, στοιχείο που ενισχύει τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Κινητήρας 125 κ.εκ. με 15 ίππους

Στην καρδιά του Cyclone RX2 βρίσκεται ένας υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος κινητήρας 125 κ.εκ., με τετραβάλβιδη κεφαλή και δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους (DOHC). Η τροφοδοσία γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού, ενώ το μοτέρ πληροί τις προδιαγραφές Euro5+.

Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 15 ίππους στις 9.500 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 11 Nm στις 7.500 σ.α.λ.. Το κιβώτιο είναι 6τάχυτο, με την κλιμάκωση των σχέσεων να έχει σχεδιαστεί με βάση τον διττό χαρακτήρα του μοντέλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cyclone, η κατανάλωση σε μικτή χρήση δεν ξεπερνά τα 2,6 λίτρα/100 χλμ.. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 14 λίτρων, το RX2 διαθέτει τα δεδομένα για μεγάλη θεωρητική αυτονομία μεταξύ των ανεφοδιασμών.

ABS και Traction Control με δυνατότητα απενεργοποίησης

Σημαντικό μέρος του εξοπλισμού του Cyclone RX2 125 αποτελεί το ηλεκτρονικό πακέτο υποβοήθησης του αναβάτη.

Το μοντέλο διαθέτει Traction Control (TCS), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί από διακόπτη στο τιμόνι. Αντίστοιχα, το δικάναλο ABS διαθέτει δυνατότητα απενεργοποίησης, είτε και στους δύο τροχούς είτε μόνο στον πίσω.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα συνδυάζεται με τον Adventure προσανατολισμό της μοτοσυκλέτας και τον εξοπλισμό που έχει επιλεγεί για κίνηση τόσο σε ασφαλτοστρωμένες όσο και σε χωμάτινες διαδρομές.

Ατσάλινο πλαίσιο και αναρτήσεις Adventure

Το Cyclone RX2 125 χρησιμοποιεί πλαίσιο από ατσάλινη σωληνωτή κατασκευή χωροδικτυώματος, με συγκολλημένο υποπλαίσιο.

Στο εμπρός μέρος συναντάμε ανεστραμμένο πιρούνι USD με καλάμια διαμέτρου 38 mm, ενώ πίσω υπάρχει μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα και ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης.

Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενα τύπου «μαργαρίτα» με διάμετρο 260 mm εμπρός και 240 mm πίσω, σε συνδυασμό με δαγκάνες δύο εμβόλων.

Οι τροχοί είναι ακτινωτοί, αλουμινένιοι, διαστάσεων 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω, ενώ τα ελαστικά είναι διπλής χρήσης και tubeless.

Η σέλα βρίσκεται στα 820 mm από το έδαφος και, σύμφωνα με την εταιρεία, συνδυάζει άνετο και στενό σχεδιασμό.

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει επίσης συμπαγείς διαστάσεις και προορίζεται για χρήση σε διαφορετικού τύπου διαδρομές.

TFT 5 ιντσών και πλήρης φωτισμός LED

Στον εξοπλισμό του RX2 περιλαμβάνεται έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών, η οποία διαθέτει λειτουργίες πλοήγησης και Mirror Link, ενώ συνοδεύεται από σκίαστρο.

Ο φωτισμός είναι Full LED, με τεχνολογία DRL, ενώ η λίστα του στάνταρ εξοπλισμού περιλαμβάνει ακόμη δύο θύρες USB για φόρτιση συσκευών.

Η προστασία αποτελεί επίσης μέρος του εξοπλισμού. Το RX2 διαθέτει προστατευτικά για τα πλαστικά μέρη, το κάρτερ, το ψυγείο, το τελικό της εξάτμισης και την τρόμπα του πίσω φρένου, καθώς και προστατευτικά κάγκελα και χούφτες.

Τριπλέτα βαλιτσών στον βασικό εξοπλισμό

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη λίστα εξοπλισμού είναι η τριπλέτα βαλιτσών, η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή της μοτοσυκλέτας. Οι βαλίτσες διαθέτουν αφαιρούμενες εσωτερικές επενδύσεις.

Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη ρυθμιζόμενες μανέτες, οδοντωτά μαρσπιέ με αφαιρούμενα ελαστικά ένθετα, κεντρικό και πλαϊνό σταντ, καθώς και προστατευτικά για τις ρυθμιζόμενες μανέτες.

Η προστασία του αναβάτη και των μηχανικών μερών συμπληρώνεται από την ψηλή ζελατίνα και τα επιμέρους προστατευτικά που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό.

Cyclone RX2 125: Τιμή και διαθέσιμες εκδόσεις

Το Cyclone RX2 125 διατίθεται στην Ελλάδα με τιμή 3.095 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται και η τριπλέτα βαλιτσών.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς, λευκό και μαύρο, ενώ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

Για την αγορά του RX2 παρέχονται επίσης χρηματοδοτικά προγράμματα της αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται δυνατότητα 18μηνης άτοκης εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας.

Cyclone RX2 125 – Βασικός εξοπλισμός

TFT οθόνη 5” με λειτουργίες πλοήγησης και Mirroring

με λειτουργίες πλοήγησης και Mirroring Traction Control με δυνατότητα απενεργοποίησης

με δυνατότητα απενεργοποίησης Δικάναλο ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης

με δυνατότητα απενεργοποίησης Full LED φωτισμός με τεχνολογία DRL

με τεχνολογία DRL Ανεστραμμένο πιρούνι USD 38 mm

Ακτινωτές αλουμινένιες ζάντες 19”/17”

Tubeless ελαστικά διπλής χρήσης

Τριπλέτα βαλιτσών

Προστατευτικά κάγκελα

Χούφτες

Ρυθμιζόμενες μανέτες

Κεντρικό και πλαϊνό σταντ

Διπλή θύρα USB

Ψηλή ζελατίνα

Προστατευτικά για κάρτερ, ψυγείο, εξάτμιση και τρόμπα πίσω φρένου

Το Cyclone RX2 125 βρίσκεται ήδη στην ελληνική αγορά.