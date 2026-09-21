Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

H Cyclone μπαίνει ενεργά στον Ελληνικό εμπορικό στίβο χάρη στη Mototrend SA, η οποία και ανέλαβε την εκπροσώπησή της στη χώρα μας.

Πρόκειται για μια Κινέζικη μάρκα της Zonsen Motorcycle International, ενός βιομηχανικού γίγαντα που περιλαμβάνεται μερικές από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της Κίνας και παράγει κυρίως δίκυκλα, τρίκυκλα καθώς και εξαρτήματα μοτοσυκλετών άλλα και αυτοκινήτων.

Η Zonsen έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 141,8 εκατομμυρίων ευρώ, παράγει 4 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και δημιούργησε τη νέα μάρκα Cyclone το 1995.

H εταιρεία έχει έδρα στη Σαγκάη και από τη στιγμή που το 2024 απέκτησε τον έλεγχο του Ομίλου Loncin έγινε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσυκλετών και scooter της Κίνας!

Η Cyclone RX600 είναι ένα μια καλά εξοπλισμένη “crossover” που σίγουρα θα κάνει αίσθηση στην αγορά, κυρίως λόγω της εξαιρετικής τιμής για τον εξοπλισμό της και τις δυνατότητες που προσφέρει.

Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις απαιτήσεις των πιο “adventure” αναβατών, προσφέροντάς τους ένα σύνολο με κύρια χαρακτηριστικά την οδική συμπεριφορά, την προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και τον επαρκέστατο εξοπλισμό.

Κινητήρας Α2

Την RX600 κινεί ένας Euro5+ κινητήρα 550 κ.εκ. με δύο εν σειρά κυλίνδρους, που διαθέτουν τετραβάλβιδες κεφαλές και 2ΕΕΚ.

Η ιπποδύναμή του είναι 47,6 ίπποι, προκειμένου να απευθυνθεί και σε νέους αναβάτες με δίπλωμα οδήγησης Α2, ενώ η ροπή των 45Nm υπόσχεται άμεση απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού στις χαμηλές και μεσαίες στροφές.

Χάρη στην αντιτριβική του τεχνολογία και τον ηλεκτρονικό ψεκασμό προσφέρει κατανάλωση στα μόλις 4,3 lt/100Km, κάτι που συνεπάγεται με μεγάλη αυτονομία, που απαλλάσσει τον αναβάτη από το άγχος του ανεφοδιασμού.

Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει 6 σχέσεις και υποστηρίζεται από υποβοηθούμενο συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης.

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει δικάναλο ABS και traction control, αμφότερα με δυνατότητα έως και πλήρους απενεργοποίησης για όσους είτε κινούνται στο χώμα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Η Cyclone RX600 διαθέτει ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο δύο δοκών, το οποίο αγκαλιάζει τον κινητήρα και συνεργάζεται με ρυθμιζόμενες αναρτήσεις.

Το μπροστινό σύστημα είναι ένα ανεστραμμένο πιρούνι 41mm με ρυθμίσεις σε απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς και πίσω υπάρχει ένα μονό αμορτισέρ με μοχλικό και ρύθμιση της προφόρτισης του ελατηρίου.

Μπροστά υπάρχουν δύο κυματιστά δισκόφρενα διαμέτρου 305mm με ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες και πίσω ένας δίσκος 258mm με δαγκάνα ενός εμβόλου.

Οι τροχοί είναι χυτοί ελαφρού κράματος 19/17 ιντσών και χρησιμοποιούν ελαστικά διπλής χρήσης χωρίς αεροθάλαμο σε διαστάσεις 110/80 μπροστά και 150/70 πίσω.

Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει χωρητικότητα 18 λίτρων, το ύψος της σέλας είναι στα 820mm, η απόσταση από το έδαφος στα 175mm και τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full LED, με τον προβολέα να διαθέτει τεχνολογία DRL (Φώτα Ημέρας).

Εξοπλισμός

Στον στάνταρ ηλεκτρονικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται: έγχρωμη οθόνη TFT 6,75” με συνδεσιμότητα bluetooth, λειτουργίες Mirrorlink και πλοήγησης καθώς και εναλασσόμενο φωτισμό (μέρα/νύχτα).

Περιλαμβάνονται επίσης διακόπτες με φωτισμό, αισθητήρας πίεσης ελαστικών, αλουμινένια ποδιά κινητήρα, αλουμινένιο τιμόνι, πλευρικά προστατευτικά με βάσεις για προβολάκια, πλαϊνό και κεντρικό σταντ, σχάρα αποσκευών, ρυθμιζόμενη σε ζελατίνα φέρινγκ και δύο θύρες φόρτισης (12V και USB).

Στον προαιρετικό εξοπλισμό υπάρχει και τριπλέτα αλουμινένιων βαλιτσών για τους λάτρεις των μακρινών οδοιπορικών.

Ο εξοπλισμός της Cyclone RX600 με μια ματιά

Έγχρωμη TFT οθόνη 6,75″ με λειτουργία mirroring και πλοήγηση

Bluetooth συνδεσιμότητα

ABS ρυθμιζόμενο σε τρία στάδια

Traction Cobtrol με δυνατότητα απενεργοποίησης

Ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες

Ρυθμιζόμενη ανάρτηση

Full LED φωτισμός / Προβολέας DRL

Αισθητήρες πίεσης ελαστικών TPMS

Ρυθμιζόμενες μανέτες

Ρυθμιζόμενη ζελατίνα φέρινγκ

Αλουμινένια ποδιά κινητήρα

Προστατευτικά κάγκελα

Αλουμινένιο τιμόνι

Κεντρικό και πλαϊνό σταντ

Φωτιζόμενοι διακόπτες

Θύρα USB και παροχή ρεύματος 12V

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η νέα Cyclone RX600 βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και διατίθεται στα μόλις 4.995€!

Είναι διαθέσιμο σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς, λευκό και μαύρο, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.