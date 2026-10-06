του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Gigi γιόρτασε στο Motegi τις 100 νίκες της Ducati από τότε που ανέλαβε τα ηνία της αγωνιστικής ομάδας: «Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι γέρασα! Η Desmosedici του 2015 είναι στην καρδιά μου», είπε ο μηχανολόγος – επικεφαλής του Αγωνιστικού τμήματος της Ιταλικής εταιρίας από το 2013 και μετά.

Ο Gigi Dall’Igna έφτασε τις 100 νίκες με την Ducati, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι σκέφτεται να αποσυρθεί. Οι 100 νίκες είναι ο αριθμός των επιτυχιών που έχει πετύχει η Ducati από τότε που ο ίδιος εντάχθηκε στην ομάδα.

Μια πορεία που ξεκίνησε στα τέλη του 2013, όταν οι «Κόκκινοι» βρίσκονταν σε βαθιά κρίση. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα GPOne, Ο μηχανικός από το Veneto όχι μόνο κατάφερε να επαναφέρει την Ducati στην κορυφή, αλλά τους οδήγησε σε επίπεδα που η μάρκα δεν είχε γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν.

«Είμαι σίγουρα υπερήφανος για τη δουλειά που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι της Ducati. Είμαι χαρούμενος και υπερήφανος. Το 100 είναι ένας σπουδαίος αριθμός, αλλά σημαίνει επίσης ότι γέρασα — αυτή είναι η χειρότερη πλευρά του νομίσματος», λέει χαμογελώντας.

Στους τελευταίους 203 Αγώνες MotoGP, από το 2016 μέχρι σήμερα, η Ducati έχει πανηγυρίσει 100 νίκες, όλες υπό την ηγεσία του Dall’Igna.

Ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που σας έρχεται στο μυαλό;

«Χωρίς αμφιβολία, η πρώτη νίκη με τον Iannone στην Αυστρία ήταν η πιο σημαντική, η καλύτερη ανάμνηση».

Κοιτάζοντας πίσω, τι κρατάτε από τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων και τις επιτυχίες των τελευταίων ετών;

«Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι η γνώση που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αναπτυσσόμασταν βήμα-βήμα. Ήταν ένα σημαντικό ταξίδι για να φτάσουμε μέχρι εδώ.

Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για τη μάρκα, φυσικά, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο project. Τώρα είμαστε πραγματικά δυνατοί και, ακόμη κι αν οι κανονισμοί αλλάξουν στο μέλλον, πιστεύω ότι η γνώση που έχουμε αποκτήσει μας επιτρέπει να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία».

Η πρώτη νίκη ήρθε το 2016. Σήμερα το MotoGP μοιάζει με ένα εντελώς διαφορετικό άθλημα.

«Νομίζω ότι τα τελευταία δέκα χρόνια οι μοτοσυκλέτες έχουν αλλάξει περισσότερο απ’ ό,τι όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί. Ήταν μια σημαντική εξέλιξη, την οποία εμείς προωθήσαμε, και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γι’ αυτό».

Εσείς ανοίξατε τον δρόμο με την εισαγωγή της αεροδυναμικής και των συστημάτων χαμηλώματος της ανάρτησης.

«Είναι η δουλειά μας. Νομίζω ότι το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Υπάρχει κάποια Desmosedici που έχετε ιδιαίτερα στην καρδιά σας;

«Ειλικρινά, η Ducati του 2015 ήταν η πιο σημαντική, γιατί με εκείνη τη μοτοσυκλέτα κάναμε ένα πραγματικό βήμα μπροστά και δεν ήταν εύκολο. Εκείνη την περίοδο υπήρχε μεγάλη πίεση.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτή η μοτοσυκλέτα έχει παραμείνει στην καρδιά μου περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Φυσικά, σημαντική για μένα είναι και η μοτοσυκλέτα με την οποία κατακτήσαμε το πρώτο Πρωτάθλημα Αναβατών».

Πού θα μας οδηγήσει η νέα εποχή του MotoGP με τις μοτοσυκλέτες των 850 κ.εκ.;

«Δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη τα πάντα, καθώς έχουμε ένα σημαντικό Τεστ που πρέπει να πραγματοποιήσουμε τον επόμενο μήνα, αλλά βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος της πρώτης φάσης εξέλιξης της μοτοσυκλέτας.

Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Έχουμε ορισμένους εξαιρετικούς αναβάτες που εξέλιξαν τη μοτοσυκλέτα μαζί μας. Ο Michele και ο Nicolò, φυσικά, έκαναν εξαιρετική δουλειά φέτος και είμαι αρκετά περίεργος να δω τι θα συμβεί στο Τεστ της Valencia».

Οι παραχωρήσεις είχαν αποτέλεσμα και η Aprilia έχει μειώσει τη διαφορά. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η σεζόν;

«Τα πάντα έχουν αντίκτυπο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τις παραχωρήσεις. Σίγουρα είναι σημαντικές, καθώς επιτρέπουν στους υπόλοιπους να καλύψουν τη διαφορά και να βελτιωθούν, αλλά δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι’ αυτές».

Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την εποχή της Ducati, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος της χρονιάς;

«Είναι σίγουρα μια χρυσή εποχή για εμάς, γιατί έχουμε πετύχει πάρα πολλά και νομίζω ότι είναι πραγματικά δύσκολο να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό».

Νίκες ανά οδηγό της Ducati στο MotoGP στα χρόνια του Dall’Igna

F. Bagnaia 31

Marc Márquez 20

Andrea Dovizioso 14

Jorge Martín 8

Enea Bastianini 7

Álex Márquez 4

Jorge Lorenzo 3

Jack Miller 3

Marco Bezzecchi 3

Danilo Petrucci 2

F. Di Giannantonio 2

Andrea Iannone 1

Johann Zarco 1

Fermín Aldeguer 1