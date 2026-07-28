Daytona Rockstar 450V

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Daytona φέρνει στο προσκήνιο την αυθεντική κουλτούρα των cruiser μοτοσυκλετών με τη νέα Rockstar 450V που συνδυάζει τον χαρακτηριστικό ήχο ενός δικύλινδρου V κινητήρα με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Η μακριά και χαμηλή σιλουέτα, το ρεζερβουάρ σε σχήμα σταγόνας και οι τροχοί 18”–15” διαμορφώνουν τις γνώριμες αναλογίες μιας cruiser.

Με σύγχρονο V-Twin κινητήρα και πλούσιο εξοπλισμό αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την κατηγορία διπλώματος Α2.

Κινητήρας V-Twin

Στην καρδιά της Rockstar 450V βρίσκεται ένας υγρόψυκτος, 8βάλβιδος V-Twin κινητήρας 438 κ.εκ.

Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 38,1 PS στις 8.000 rpm, (κατηγορία διπλώματος Α2) ενώ η μέγιστη ροπή των 38,5 Nm αποδίδεται στις 6.250 rpm.

Η αρχιτεκτονική V-Twin χαρίζει στη μοτοσυκλέτα τον χαρακτηριστικό παλμό που ταιριάζει στη φιλοσοφία ενός cruiser, συνδυάζοντας παράλληλα γραμμική λειτουργία και επαρκή δύναμη τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Το κιβώτιο έξι σχέσεων συνεργάζεται με συμπλέκτη ολίσθησης, ο οποίος μετριάζει τις αντιδράσεις του πίσω τροχού στα απότομα κατεβάσματα.

Η τελική μετάδοση πραγματοποιείται με ιμάντα, συμβάλλοντας στην ομαλή μεταφορά της ισχύος, την αθόρυβη λειτουργία και τις περιορισμένες ανάγκες συντήρησης.

Με μέση κατανάλωση 3,7 L/100 km και ρεζερβουάρ χωρητικότητας 16,8 L, η Rockstar 450V μπορεί να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των ανεφοδιασμών.

Η αεροπορικού τύπου τάπα αποτελεί ακόμη μία προσεγμένη λεπτομέρεια του ρεζερβουάρ.

Χαμηλό ύψος σέλας και άνετη θέση οδήγησης

Το ύψος της σέλας περιορίζεται στα 690 mm, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο έδαφος και τους ελιγμούς στις χαμηλές ταχύτητες.

Η ανατομική σχεδίαση δύο επιπέδων διαμορφώνει ξεχωριστές θέσεις για αναβάτη και συνεπιβάτη, ενώ τα εμπρός τοποθετημένα μαρσπιέ και το φαρδύ τιμόνι δημιουργούν μια φυσική, ξεκούραστη στάση.

Το μεταξόνιο των 1.515 mm και η γεωμετρία του πλαισίου με τη γωνία κάστερ στις 28° υποστηρίζουν τη σταθερότητα στις μεγάλες ταχύτητες, διατηρώντας παράλληλα τη μοτοσυκλέτα ευέλικτη μέσα στην πόλη.

Το βάρος σε κατάσταση λειτουργίας ανέρχεται στα 193 kg, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 150 km/h.

Αναρτήσεις και Τροχοί

Στο εμπρός μέρος συναντάμε ανεστραμμένο πιρούνι, το οποίο ενισχύει την ακαμψία και την ακρίβεια της κατεύθυνσης.

Πίσω, δύο αμορτισέρ, με ρυθμιζόμενη προ φόρτιση, ακολουθούν την κλασική διάταξη και το στυλ της κατηγορίας.

Οι τροχοί αλουμινίου φέρουν ελαστικά διαστάσεων 130/70-18 εμπρός και 150/80-15 πίσω.

ABS και σύστημα TCS

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δίσκο 320 mm εμπρός και 240 mm πίσω, με δικάναλο ABS.

Για ενισχυμένο έλεγχο της πρόσφυσης σε ολισθηρό οδόστρωμα, η Rockstar 450V εξοπλίζεται με TCS (Traction Control), με δυνατότητα απενεργοποίησης.

Φωτισμός Full LED

Το στρογγυλό εμπρός φωτιστικό σώμα Full LED ξεχωρίζει χάρη στο περιμετρικό DRL (φως ημέρας), που διαμορφώνει την αναγνωρίσιμη εικόνα της Rockstar 450V.

Τα στρογγυλά φλας και το πίσω φωτιστικό σώμα LED ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία, συνδέοντας τη ρετρό αισθητική με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Modern Retro τεχνολογία

Ο στρογγυλός ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD περιλαμβάνει ταχύμετρο και στροφόμετρο επίσης περιλαμβάνει: ενδείξεις επιλεγμένης σχέσης, στάθμης καυσίμου, θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού και ώρας, καθώς και μερικό και ολικό χιλιομετρητή.

Οι διακόπτες στο τιμόνι διαθέτουν πλήκτρα εύκολης πλοήγησης στο μενού της οθόνης, διακόπτη ενεργοποίησης των alarm και ξεχωριστό πλήκτρο για την άμεση απενεργοποίηση του TCS.

Στο μπροστινό τμήμα της αριστερής πλευράς βρίσκεται η διπλή θύρα φόρτισης USB Type-C και USB-A QC 3.0, τοποθετημένη σε εύκολα προσβάσιμο σημείο για τη γρήγορη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο

Με V-Twin κινητήρα, τελική μετάδοση με ιμάντα και επιβλητική ρετρό σχεδίαση, η νέα Daytona Rockstar 450V θα είναι διαθέσιμη από τον Σεπτέμβριο, στην τιμή των 4.795 €.

Θα διατίθεται στο εντυπωσιακό χρώμα MAT BLACK, μέσα από το δίκτυο συνεργατών DAYTONA της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.

Rockstar 450V Euro 5+ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ