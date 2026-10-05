175 βαθμοί. Τέσσερις αγώνες λιγότεροι. 2η θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU, για τον Χάρη Ψυχογυιό. Η ολοκλήρωση του BMU 2026 αφήνει ελάχιστο χώρο για ερμηνείες – οι αριθμοί και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους.

Με τριπλό βάθρο και μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις της φετινής του πορείας ολοκλήρωσε ο Έλληνας αναβάτης τη σεζόν 2026, κατακτώντας τη 2η θέση στη συνολική βαθμολογία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος με 175 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι συμμετείχε σε δύο γύρους – τέσσερις αγώνες – λιγότερους.

Η 2η θέση είχε ήδη εξασφαλιστεί βαθμολογικά πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με τον κανονισμό του BMU, από τους 16 αγώνες αφαιρούνται τα 3 χειρότερα αποτελέσματα κάθε αναβάτη. Ο Χάρης, έχοντας ήδη απουσιάσει από 4 αγώνες, δεν είχε επιπλέον βαθμούς προς αφαίρεση, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους αναβάτες. Συν ότι τα αποτελέσματα του τελευταίου διπλού αγώνα, ανέβασαν κ άλλο την βαθμολογία του.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BMUΈνα Σαββατοκύριακο που συμπύκνωσε ολόκληρη τη χρονιά! Ο τελευταίος γύρος του Πρωταθλήματος, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο A1 Motorpark της Βουλγαρίας, έβαλε μαζί σε ένα Σαββατοκύριακο όσα χαρακτήρισαν ολόκληρη τη χρονιά του: προσαρμοστικότητα, ταχύτητα και αγωνιστική συνέπεια.

Το Σάββατο, η αιφνίδια βροχή άλλαξε πλήρως τα δεδομένα λίγο πριν την εκκίνηση. Παρά την πτώση στο warm-up και τη γρήγορη μετάβαση σε βρόχινα ελαστικά την τελευταία στιγμή από την ομάδα PSIHOGIOS TIRES RACING TEAM, ο Χάρης Ψυχογυιός επέστρεψε στην πίστα και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 8η θέση, με καλύτερο χρόνο 1:52.522.

Η Κυριακή, όμως, είχε διαφορετική υπογραφή

Με “fastest lap” 1:38.500, έκλεισε τη σεζόν με τριπλή παρουσία στο βάθρο, κατακτώντας την 3η θέση στο Alpe Adria, την 3η θέση στο BMU και την 3η θέση στο BMW Cup. Το σταθερό του γυρολόγιο στο 1:39, σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό 1:38.500, αφήνει βάσιμες προσδοκίες ώστε το 2027 ο στόχος να ανέβει ακόμα ψηλότερα: στην κορυφή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος.

Από χρονιά προσαρμογής, σε χρονιά επιβεβαίωσης

Το αποτέλεσμα επισφράγισε μία ιδιαίτερα απαιτητική πρώτη χρονιά με τη BMW S 1000 RR. Σε ηλικία μόλις 24 ετών και απέναντι σε αναβάτες με σημαντικά μεγαλύτερη αγωνιστική εμπειρία, κλήθηκε να προσαρμοστεί ταυτόχρονα σε μία νέα μοτοσυκλέτα, διαφορετικές πίστες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες – και απάντησε μέσα στην πίστα.

Η τελική βαθμολογία αποτυπώνει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη δυναμική της φετινής του παρουσίας. Με τέσσερις λιγότερες ευκαιρίες βαθμολόγησης, ο Χάρης ολοκλήρωσε το BMU 2026 ως Δευτεραθλητής Βαλκανίων.

Τριπλή παρουσία στο βάθρο στον τελευταίο αγωνιστικό γύρο της σεζόν

Μία πρώτη σεζόν με τη νέα BMW που ξεκίνησε ως χρονιά προσαρμογής και ολοκληρώθηκε ως χρονιά επιβεβαίωσης.

175 βαθμοί.

Τέσσερις αγώνες λιγότεροι.

Δευτεραθλητής Βαλκανίων. Οι ερμηνείες είναι περιττές.

Τα αποτελέσματα δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις.

Η ομάδα ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς για την διαχρονική στήριξη και εμπιστοσύνη τους:ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟ – BMW MOTORRAD HELLAS – BMW SFAKIANAKIS – INTRAMOTO PIRELLI – EXTREME TRACKDAYS – MC MOTOR IMPORT (ARAI) – ΣΠΙΛΙΩΤΗΣ (PPTUNING) PAPASTAVROU SHOPS (ARROW) – BMW RIDERS HELLAS – FRIENDS AND RIDERS CLUB – MOURATIS GP – RAPID BIKE – RIDER GRAPHICS