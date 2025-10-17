του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα ως “Alex 75” κατέκτησε τον Tίτλο του Ευρωπαϊκού BMU Πρωταθλήματος 2025 (Βαλκανικό), ολοκληρώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μια χρονιά σταθμό στην αγωνιστική του πορεία. Με αυτή τη νίκη ο Αλεξ προσθέτει το δεύτερο φετινό του Πρωτάθλημα μετά το Alpe Adria στην κατηγορία Supersport (SSP) φτάνοντας συνολικά τα δέκα Πρωταθλήματα στην καριέρα του.

Και βέβαια είναι περιττό να τονίσουμε την τεράστια σημασία της προσπάθειας ενός οδηγού που βρίσκεται στο προσκήνιο των αγώνων για πάρα πολλά χρόνια, ενός ανθρώπου που φροντίζει άψογα την κόρη του Ευαγγελία, στην οποία αφιερώνει τις επιτυχίες του και έναν επαγγελματία που φροντίζει τη δουλειά του με εξαιρετικό τρόπο!

Ο δεκάκις πλέον Πρωταθλητής Αλέξανδρος Παπαγεωργίου συμμετείχε στον τελευταίο διπλό γύρο του Ευρωπαϊκού BMU Πρωταθλήματος 2025, στους 15ο και 16ο Αγώνα, στη γνώριμη πίστα των Σερρών, οδηγώντας την Yamaha R6 με την τεχνική υποστήριξη της ομάδας του ZenOne.

Η συγκεκριμένη πίστα αποτελεί γνώριμο έδαφος τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα, γεγονός που βοήθησε στην άρτια προετοιμασία και στην αξιοποίηση πολύτιμων δεδομένων από προηγούμενες συμμετοχές.

Οι Ελεύθερες Δοκιμές κύλησαν ομαλά και όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά. Την Παρασκευή ο Παπαγεωργίου προχώρησε σε κάποιες δοκιμές πάνω σε διαφορετικές ρυθμίσεις γεγονός που τον κράτησε πίσω στους χρόνους και τον έφερε στην πέμπτη θέση.

Στις Κατατακτήριες Δοκιμές όμως ο πολυπρωταθλητής έδειξε αμέσως τις προθέσεις του ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση και θέτοντας τις βάσεις για ένα δυναμικό Σαββατοκύριακο.

Στον αγώνα του Σαββάτου μια εξαιρετική εκκίνηση τον έφερε αμέσως στις πρώτες θέσεις, όμως ένα απότομο φρενάρισμα στην Κ1 για να αποφύγει επαφή με συναθλητή του τον ανάγκασε να βγει εκτός πίστας και να υποχωρήσει στις τελευταίες θέσεις.

Παρά τη δυσκολία συνέχισε τον αγώνα με αποφασιστικότητα και κατάφερε να ανακάμψει φτάνοντας στην πέμπτη θέση στον τερματισμό.

Η θέση αυτή καθόρισε και την εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής ο οποίος ήταν απολύτως κρίσιμος καθώς ο Παπαγεωργίου είχε μόλις έναν βαθμό διαφορά από τον κύριο αντίπαλό του και ήταν ξεκάθαρο πως όποιος τερμάτιζε πρώτος θα κατακτούσε και το Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας αναβάτης έδειξε για ακόμη μια φορά την κλάση τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία που τον χαρακτηρίζουν.

Ο αγώνας της Κυριακής ξεκίνησε με τον Παπαγεωργίου να στρίβει πέμπτος στην Κ1 έχοντας μπροστά του τον συναθλητή με τον οποίο διεκδικούσαν τον Τίτλο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ακολούθησε μια συναρπαστική μάχη με συνεχείς προσπεράσεις και έντονο ρυθμό. Στον τελευταίο γύρο στην Κ1 ο Παπαγεωργίου έκανε την καθοριστική κίνηση και πέρασε στην πρώτη θέση κρατώντας την μέχρι το τέλος. Τερμάτισε πρώτος με διαφορά μόλις 80 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον δεύτερο χαρίζοντας στο κοινό μια εντυπωσιακή μάχη μέχρι την καρό σημαία.

Με αυτή του τη νίκη ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου προσθέτει το δεύτερο Πρωτάθλημα στην κατοχή του για το 2025 μετά το Alpe Adria και φτάνει συνολικά τα δέκα Πρωταθλήματα στην καριέρα του εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αναβάτες που έχουν αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Δεκάκις Πρωταθλητής

«Ήταν μια χρονιά με δυσκολίες τις οποίες σε κάθε αγώνα προσπαθούσαμε να βλέπουμε μεμονωμένα και να τις ξεπερνάμε. Ήρθα στις Σέρρες με ένα μικρό βαθμολογικό πλεονέκτημα δέκα βαθμών το οποίο μετά το συμβάν του Σαββάτου εξανεμίστηκε, καθώς προσπάθησα να αποφύγω μια παραλίγο επαφή με συναθλητή μου με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο να κρίνεται η νίκη του πρωταθλήματος στον έναν βαθμό. Έμεινα απόλυτα συγκεντρωμένος και προσηλωμένος στον στόχο μου ο οποίος επετεύχθη και με μεγάλη μου χαρά έφτασα τα δέκα Πρωταθλήματα στην μέχρι σήμερα αγωνιστική μου καριέρα.»

Η ομάδα ZenOne Racing (Δημήτρης Παπανικολάου – Αντώνης Μερεμέτης) δήλωσε:

«Πιστεύαμε εξ αρχής στον Αλέξανδρο. Έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι ικανός να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει. Εμείς από πλευράς μας κάναμε το καλύτερο δυνατό ώστε να έχει ό,τι χρειάζεται για να αποδώσει στο μέγιστο και να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είμαστε περήφανοι για τον Αλέξανδρο και φυσικά ικανοποιημένοι που καταφέραμε μαζί να κατακτήσει δύο Τίτλους Πρωταθλητή σε δύο διαφορετικά Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, μάλιστα με πάρα πολλούς Αγώνες το καθένα, γεγονός που σημαίνει ότι είχε αγωνιστική συνέπεια και δύναμη για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα».

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στους υποστηρικτές του:

Α.Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟ, Tzortzopoulos Moto Fashion & Accessories, Superfast Ferries, Dunlop, Yamaha Racing, Ermax, Nikos Plakalis, Maria Sertsou, Dimi Diats, Nikos Mouratis, Ms. Speedie, Peristeras Nikos Tyres, Dimosthenis Mavropoulos, Christos Fragkos, Georgopoulos Racing, Antonis Kalamaras, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ QUANTUM REKTIFIE TZIOLAS.