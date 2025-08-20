του Νεκτάριου Διατσίδη

Αν ο Chris Rivas καταφέρει να οδηγήσει την BUB Seven Streamliner σε ένα νέο απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας μοτοσυκλέτας, πιστοποιημένο από την FIM, στις φετινές Bonneville Motorcycle Speed Trials (23-28 Αυγούστου), ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στα παγκοσμίου φήμης αλατωρυχεία της Γιούτα θα είναι ο Denis Manning.

Ο ιδιοκτήτης της γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας εξατμίσεων μοτοσυκλετών BUB Enterprises, έχει μετατρέψει την κατάρριψη του ρεκόρ – που αυτή τη στιγμή είναι στα 376,156 μίλια/ώρα (605,697 χλμ/ώρα) – σε εμμονή από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Μοτοσυκλέτες που έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει έχουν καταρρίψει το ρεκόρ τρεις φορές από το 1970, αλλά από το 2010, όταν ο Rocky Robinson πέτυχε το τρέχον ρεκόρ, ο Manning έχει θέσει ως αποστολή του να το επανακτήσει.

«Η ανάκτηση του ρεκόρ ταχύτητας σημαίνει τα πάντα για μένα», λέει ο Manning. «Έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτό. Αν ο Chris σπάσει το ρεκόρ, τότε το όνομά του θα μπει στο ρεκόρ – κανείς δεν θα ξέρει για τον Denis Manning. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει τρόπαιο, αλλά αν το καταφέρουμε, εγώ θα πάω σπίτι χαρούμενος. Αυτό είναι το τατουάζ που κουβαλάω εσωτερικά».

Η εμμονή του Denis Manning γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’60, όταν είδε μία streamliner Triumph να ξεπερνά το όριο των 230 μιλίων/ώρα για πρώτη φορά.

«Όταν είδα την streamliner και είδα ότι ήταν επίσημο ρεκόρ και ήταν το ταχύτερο όχημα στη Γη – ή και σε οποιονδήποτε κοντινό πλανήτη – μου άρεσε. Το πρόβλημα ήταν ότι κάθε φορά που έλεγα πως ήθελα να φτιάξω μία, όλοι με περνούσαν για χαζό. Ε, είχαν δίκιο – αλλά το έφτιαξα ούτως ή άλλως».

Η πρώτη επιτυχημένη προσπάθειά του ήρθε το 1970, όταν ο Cal Rayborn ανέβασε το ρεκόρ στα 265,492 μίλια/ώρα (410,37 χλμ/ώρα) με μία streamliner Harley-Davidson, ενώ ο Manning καθοδήγησε και άλλες επιτυχημένες προσπάθειες το 2006 και 2009 με τον Chris Carr στο τιμόνι της BUB Seven Streamliner.

Το ρεκόρ του Carr το 2009, στα 367,382 μίλια/ώρα (591,244 χλμ/ώρα), κράτησε για 366 ημέρες μέχρι που ο Robinson πέτυχε το σημερινό ρεκόρ. Ο Rivas έχει δηλώσει ότι στοχεύει να φτάσει τα 400 μίλια/ώρα (643,738 χλμ/ώρα) με τον κινητήρα των 2997 κ.εκ., turbo V-4 της BUB Seven Streamliner, που μπορεί να φτάσει τα 200 μίλια/ώρα (321,869 χλμ/ώρα) μόνο στην 1η ταχύτητα.

Παραδόξως, δεν είναι η ίδια η ταχύτητα που πυροδοτεί το πάθος του Manning, αλλά η αδιαμφισβήτητη φύση του ρεκόρ. Σε αντίθεση με άλλα σπορ, όπου ποικίλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το ποιος θεωρείται ο «καλύτερος όλων των εποχών», το απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας είναι μια ξεκάθαρη γραμμή στην άμμο — κι αυτό είναι που τον παρακινεί.

«Δεν είναι η ταχύτητα που με συγκινεί, είναι το ρεκόρ. Δεν έχει σημασία πόσο γρήγορα πας, πρέπει να πας πιο γρήγορα. Δεν είναι αγώνας. Στόχος είναι να πετύχεις το ρεκόρ – δεν υπάρχει 2η θέση. Εσύ το έχεις ή όχι. Θα μπορούσες να πας στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης με ένα παπάκι και αν όλοι οι άλλοι εγκαταλείψουν, θα κερδίσεις. Αλλά στο ρεκόρ ταχύτητας πρέπει να ξεπεράσεις όλους τους άλλους – και να είσαι αποφασισμένος και αφοσιωμένος».

Ο Manning, του οποίου η προσφορά τον έχει εντάξει στο Hall of Fame της American Motorcyclist Association, συνίδρυσε το 2004 την αρχική BUB Motorcycle Speed Trials μαζί με την τότε νύφη του Delvene Reber, προτού της παραδώσει τον πλήρη έλεγχο το 2014, όταν και η εκδήλωση μετονομάστηκε σε Bonneville Motorcycle Speed Trials.

Τα τελευταία 70 χρόνια, κάθε επιτυχημένη προσπάθεια για απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με μοτοσυκλέτα έχει πραγματοποιηθεί στα Bonneville Salt Flats, και φέτος ο Manning στοχεύει να συνεχίσει αυτή την παράδοση – γνωρίζοντας καλύτερα από οποιονδήποτε πόσο δύσκολο είναι.

«Ο Chris πρόκειται να κάνει πράγματα τα οποία στην ουσία δεν έχουν ξαναγίνει. Κάθε διαδρομή είναι σαν να τραβάς τη σκανδάλη σε κάτι που ίσως αποτελέσει μέρος του ρεκόρ. Δεν θα πάμε να καταρρίψουμε το ρεκόρ με την πρώτη. Θέλουμε η πρώτη διαδρομή να είναι όχι πάνω από 180 μίλια/ώρα, η δεύτερη στα 250 και μετά συνεχίζουμε – αλλά αυτό είναι εξαιρετικά αισιόδοξο, γιατί δεν θα ξέρουμε αν υπάρχει πρόβλημα μέχρι να πάμε τόσο γρήγορα – και αυτό είναι αρκετά τρομακτικό».