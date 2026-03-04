του Νεκτάριου Διατσίδη

Με ένα νέο ραντεβού στην Ducati World Première 2026, ο κατασκευαστής από την Μπολόνια παρουσιάζει τη δεύτερη γενιά της DesertX, της μοτοσυκλέτας που σηματοδότησε την είσοδο της εταιρείας του Borgo Panigale στον κόσμο της πιο απαιτητικής εκτός δρόμου οδήγησης χάρη στον μπροστινό τροχό 21 ιντσών. Γεννημένο από ένα concept που παρουσιάστηκε στην EICMA του 2019, η DesertX πέρασε στην παραγωγή το 2021, κερδίζοντας αμέσως πολλούς φίλους των maxi-enduro και adventure touring χάρη στις εκτός δρόμου επιδόσεις της.

Η δεύτερη γενιά της DesertX είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης ανατροφοδότησης και εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσα από χρόνια εξέλιξης και αγώνων στα πιο απαιτητικά εδάφη, όπως το Erzbergrodeo, το Rally of Albania, το Transanatolia και τα 1,500 χιλιόμετρα ερήμου του NORRA Mexican 1000 Rally. Η νέα DesertX δημιουργήθηκε με σαφή στόχο τη βελτίωση των εκτός δρόμου επιδόσεων, χωρίς να θυσιάζεται η οδηγική απόλαυση που χαρακτηρίζει τις μοτοσυκλέτες Ducati.

Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσυκλέτα επανασχεδιασμένη από την αρχή, με αδιαμφισβήτητη σχεδίαση, εύκολη στην καθημερινή χρήση και απολαυστική τόσο σε ασφάλτινα όσο και σε χωμάτινα ταξίδια, χάρη στις πιο αποδοτικές αναρτήσεις και στο νέο, πιο εργονομικό και ελαφρύτερο ρεζερβουάρ. Η νέα DesertX βασίζεται στον νέο κινητήρα Ducati V2 και στο πλαίσιο monocoque, ώστε να είναι πιο σύγχρονη, πιο ισχυρή και ικανή να αναδεικνύει τις οδηγικές ικανότητες κάθε αναβάτη, από τον απλό ενθουσιώδη έως τον επαγγελματία του off-road.

Ο ιδανικός κινητήρας για την DesertX

Ο νέος κινητήρας V2 των 890 κ.εκ. είναι ο ελαφρύτερος δικύλινδρος κινητήρας με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ducati και, χάρη στο σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων εισαγωγής IVT — μοναδικό στην κατηγορία του — αποδίδει γενναιόδωρη ισχύ σε όλο το φάσμα λειτουργίας, με άμεση απόκριση σε κάθε άνοιγμα του γκαζιού.

Οι 110 ίπποι του αποτελούν την ιδανική ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας στο χώμα και απόλαυσης στην άσφαλτο. Η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 92 Nm, με πιο γεμάτη καμπύλη σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο: το 70% της μέγιστης τιμής είναι διαθέσιμο ήδη από τις 3,000 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας άμεση επιτάχυνση στην έξοδο των στροφών. Οι ειδικά μελετημένες σχέσεις μετάδοσης διαθέτουν πιο κοντές τις τέσσερις πρώτες σχέσεις για την αντιμετώπιση δύσκολων εμποδίων και μακρύτερη 6η για χαμηλότερη κατανάλωση και μεγαλύτερη άνεση σε γρήγορες μετακινήσεις.

Τα κορυφαία διαστήματα συντήρησης (έλεγχος βαλβίδων στα 45,000 χλμ. και αλλαγή λαδιών κάθε 15,000 χλμ. ή δύο χρόνια) υπογραμμίζουν την αξιοπιστία του κινητήρα και συγκρατούν το κόστος χρήσης.

Πλαίσιο monocoque και αγωνιστικές αναρτήσεις

Το πλαίσιο monocoque, μοναδικό στην κατηγορία, χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως δομικό στοιχείο και λειτουργεί και ως θάλαμος του φίλτρου αέρα, εξασφαλίζοντας μέγιστη συμπαγή κατασκευή και αυξημένη ακαμψία για καλύτερο χειρισμό και διαισθητική οδήγηση. Η νέα θέση του θαλάμου φίλτρου αέρα προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα, το οποίο αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα μετά από κάθε off-road διαδρομή.

Το πίσω μέρος του πλαισίου είναι χωροδικτύωμα (trellis), ώστε να παραμένει στιβαρό και πιστό στην αισθητική παράδοση της Ducati, ενώ το αλουμινένιο ψαλίδι έχει εξελιχθεί ειδικά για την DesertX ώστε να αντέχει σε κάθε εμπόδιο.

Το σύστημα πέδησης είναι της Brembo, με δαγκάνες M4.32 monobloc και δίσκους 305 mm, προσφέροντας καλύτερη αίσθηση και προοδευτικότητα στο χώμα, χωρίς συμβιβασμούς στην άσφαλτο.

Οι τροχοί με ακτίνες 21” μπροστά και 18” πίσω εφοδιάζονται με ελαστικά Pirelli Scorpion Rally Street διαστάσεων 90/90 και 150/70 — ιδανική επιλογή για μικτή χρήση.

Εργονομία για εκτός δρόμου χρήση

Η θέση οδήγησης είναι καθαρά προσανατολισμένη στην οδήγηση off-road: φαρδύ τιμόνι, στενό σώμα ανάμεσα στα πόδια, ελαφριά και άμεση αίσθηση. Το νέο «εργονομικό τρίγωνο» με μετατοπισμένα μαρσπιέ και ανασχεδιασμένη σέλα βελτιώνει τον έλεγχο στο χώμα και τη σπορ οδήγηση στην άσφαλτο.

Το νέο ρεζερβουάρ πολυμερούς 18 λίτρων είναι πιο λεπτό και ελαφρύ, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις του αναβάτη και μειώνοντας το κέντρο βάρους για καλύτερη ευελιξία.

Η σέλα βρίσκεται στα 880 mm, με δυνατότητα μείωσης στα 840 mm μέσω χαμηλότερης σέλας και κιτ αναρτήσεων.

Προηγμένα ηλεκτρονικά για απόλυτο έλεγχο

Η νέα DesertX διαθέτει ηλεκτρονικό πακέτο τελευταίας γενιάς με μονάδα αδρανειακής μέτρησης 6 αξόνων (IMU), που διαχειρίζεται Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) και Engine Brake Control (EBC).

Διαθέτει 6 Riding Modes:

Sport

Touring

Urban

Wet

Enduro

Rally

Όλες οι πληροφορίες προβάλλονται σε νέα έγχρωμη οθόνη TFT 5”, με τρία Info Modes (Road, Road Pro, Rally) και δυνατότητα λειτουργίας tripmaster.

Η υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων Ducati Quick Shift 2.0 προσφέρει πιο άμεσες και ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων, με σχεδίαση ανθεκτική σε λάσπη και σκόνη.

Μοντέρνα και ουσιαστική, μία αυθεντική adventurer

Η DesertX διατηρεί μοντέρνα και λιτή σχεδίαση, ακολουθώντας τη φιλοσοφία «form follows function». Το εμπρός μέρος είναι χαμηλότερο κατά 20 mm, προσδίδοντας πιο δυναμική εμφάνιση.

Η ουρά έχει τεχνικό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό, επιτρέποντας την τοποθέτηση αξεσουάρ όπως βοηθητικό ρεζερβουάρ, χειρολαβές συνεπιβάτη και βάσεις βαλιτσών, διατηρώντας ορατά τα τεχνικά στοιχεία της μοτοσυκλέτας.

Διαθεσιμότητα και χρώματα

Η νέα DesertX θα φτάσει στις Ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες τον Απρίλιο 2026, στις ΗΠΑ τον Μάιο και σε Αυστραλία και Ιαπωνία τον Ιούνιο. Διατίθεται και έκδοση 35 kW για κατόχους άδειας A2.

DesertX

Χρωματισμός Matt Star White Silk

Βασικός Εξοπλισμός

Κινητήρας V2 890 κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς: 110 hp @ 9,000 rpm

Μέγιστη ροπή: 92 Nm @ 7,000 rpm

Βάρος (χωρίς καύσιμο): 209 kg

Ρεζερβουάρ 18L

Πλαίσιο monocoque

Πίσω υποπλαίσιο trellis

Ανάρτηση KYB 46 mm (πλήρως ρυθμιζόμενη), διαδρομή 230 mm

Πίσω αμορτισέρ KYB (πλήρως ρυθμιζόμενο), διαδρομή 220 mm

Διπλοί δίσκοι 305 mm με δαγκάνες Brembo M4.32

Ελαστικά Pirelli Scorpion Rally Street 90/90 & 150/70

Ηλεκτρονικά συστήματα με IMU 6 αξόνων

Οθόνη TFT 5” 16:9

Full-LED φωτιστικά σώματα με DRL

Προετοιμασία για Ducati Multimedia System (DMS), πλοήγηση Turn-by-Turn και Cruise Control