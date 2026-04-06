Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Deus Swank Rally on Ice συνδυάζει custom μοτοσυκλέτες, διασκέδαση, lifestyle κουλτούρα και αδρεναλίνη, σε ένα διαγωνισμό όπου το στυλ και η δημιουργικότητα ανταμείβονται περισσότερο από την ταχύτητα.

Πραγματοποιούμενο στην εκπληκτική Ανδόρα, ήταν η τέλεια πλατφόρμα για τη συνέχιση της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Yamaha και της Deus Ex Machina.

Για πάνω από μια δεκαετία, η Yamaha και η εμβληματική εταιρεία custom μοτοσικλετών, σέρφινγκ και ειδών ένδυσης Deus Ex Machina συνεργάζονται σε διάφορα projects.

Το τελευταίο από αυτή ήταν μια custom με βάση την Yamaha XSR900 για να συμμετάσχει στο τρίτο Deus Swank Rally on Ice.

Αντλώντας έμπνευση από τις μοτοκρός Yamaha YZ125 και YZ250 της δεκαετίας του ’90 η custom XSR900 είναι βαμμένη σε ένα συνδυασμό λευκού και ροζ.

Επιπλέον, ειδικά χειροποίητα εξαρτήματα εξασφαλίζουν ότι αυτή η μοτοσυκλέτα είναι πραγματικά μοναδική.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την εξάτμιση Akrapovič δημιούργησαν μια σύγχρονη μοτοσυκλέτα με ρετρό ψυχή και επιθετική όψη που αναμφισβήτητα τραβάει την προσοχή.

Παράλληλα με την εκπληκτική μηχανή XSR900, η ​​εκδήλωση προσκάλεσε επίσης τους καλεσμένους να απολαύσουν την ολοκαίνουργια Yamaha WR125R.

Η νέα μικρή adventure της Yamaha έτρεξε σε μια μικρότερη έκδοση του Deus Swank Rally σχεδιασμένη για να αναδείξει τις δυνατότητες της WR125R.

Η εκδήλωση Deus Swank Rally on Ice ξεκίνησε στις 7:30 το πρωί την ώρα που μια χιονοθύελλα διαμόρφωνε τις κορυφές γύρω από την πίστα και δημιουργούσε τέλειες συνθήκες για αγώνα στον πάγο.

Από τις 8:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ., είναι η ώρα για ελεύθερες δοκιμές – μια ευκαιρία για τους αναβάτες να χτίσουν αυτοπεποίθηση στην ολισθηρή επιφάνεια και να αρχίσουν να απολαμβάνουν την οδήγηση.

Στο pit lane, δίπλα στις vintage μοτοσυκλέτες, τρεις ολοκαίνουργιες Yamaha WR125R του 2026 είναι διαθέσιμες για να τις δοκιμάσει ο καθένας.

Πολλοί συμμετέχοντες εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να δοκιμάσουν την ευελιξία αυτών των απλών αλλά απίστευτα διασκεδαστικών mini adventure.

Ανάμεσά τους είναι και ορισμένοι εκλεκτοί καλεσμένοι: ο ηθοποιός Ahikar Azcona (Αχικάρ Αθκόνα) και ο οδηγός αγώνων Pol Tarrés, που εναλλάσσεται μεταξύ μιας vintage XT600Z Ténéré και της WR125R.

Η μικρότερη έκδοση του Deus Swank Rally με όλους τους συμμετέχοντες πάνω σε WR125R πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος – προσφέροντας ίσους όρους ανταγωνισμού όπου ο Pol Tarrés σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο.

Στις 6:00 μ.μ., ήρθε η ώρα τα πράγματα να σοβαρευτούν, με τον αέρα να ψυχραίνει και τους κινητήρες να ζεσταίνονται, καθώς ξεκινά η επίσημη περίοδος του Deus Swank Rally στον πάγο.

Παρά τις έντονες προσπάθειες αρκετών αποφασισμένων αναβατών, ο Pol Tarrés – όπως ήταν αναμενόμενο – και η vintage μοτοσυκλέτα του, μια Yamaha XT600Z Ténéré σημειώνουν τον ταχύτερο χρόνο.

Αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για το αποτέλεσμα του Deus Swank Rally on Ice, είναι απλώς ένα παιχνίδι – η νύχτα είναι κρύα και όλοι επιστρέφουν στο σαλέ στην καρδιά της πίστας, και η νύχτα είναι ακόμα νέα και υπάρχει ένα πάρτι…